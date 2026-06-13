Chi era Roberto Pietro Guerrino vittima nell'omicidio di Milano, il lavoro come interprete dei leader mondiali

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Classe 1965, Roberto Pietro Guerrino era un noto interprete che aveva messo la sua professionalità al servizio della politica italiana e internazionale, dal Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella all’ex inquilino della Casa Bianca Bill Clinton. Il 13 giugno è stato trovato morto nella sua abitazione a Milano, in via Nino Oxilia 11, con numerose ferite alla testa inferte probabilmente con un corpo contundente. I carabinieri indagano per omicidio.

Chi era Roberto Pietro Guerrino

Il curriculum di Roberto Pietro Guerrino è consultabile in rete. Classe 1965, lavorava come interprete dall’inglese all’italiano in occasione di conferenze e grandi eventi, specialmente per il mondo della politica.

La sua formazione aveva attraversato più livelli, dalla laurea in Lingue allo Iulm all’Università di Tor Vergata per il master di specializzazione, fino ad altre specializzazioni a New York.

ANSA

Il suo percorso lo aveva portato alla capacità di intervenire come interprete in conferenze tra nomi altisonanti della finanza, della medicina e della moda, oltre alle occasioni tra governanti.

Tra le sue attività preferite per passare il tempo libero, Guerrino sul curriculum indicava la cucina macrobiotica, la lettura di libri e lo sport.

Le esperienze nel settore, da Bill Clinton a Mattarella

Il lavoro aveva portato Roberto Pietro Guerrino a girare il mondo e a partecipare come interprete nei convegni di Bill Clinton, il futuro Re Carlo d’Inghilterra ma anche per due Presidenti della Repubblica Italiana come Giorgio Napolitano e Sergio Mattarella.

Sempre nel contesto del suo lavoro aveva incontrato l’ex segretario di Stato Usa Henry Kissinger, Mario Draghi e Mario Monti, ma anche i reali di Norvegia.

L’omicidio a Milano

Dalla serata di venerdì 12 giugno Roberto Pietro Guerrino non rispondeva al citofono né al telefono. Il pomeriggio di sabato 13 i vigili del fuoco sono entrati nella sua abitazione, a Milano, e lo hanno trovato privo di vita.

Guerrino giaceva sul pavimento con numerose ferite alla testa inferte, secondo i primi rilievi, con un oggetto contundente ancora non ritrovato. I carabinieri della stazione Duomo, intervenuti in via Oxilia 11 dopo la chiamata dei pompieri, considerano l’ipotesi dell’omicidio.