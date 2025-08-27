Chi era Robin Westman, il killer della sparatoria alla chiesa di Minneapolis. Sui suoi social messaggi d'odio

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Due bambini di 8 e 10 anni hanno perso la vita nella sparatoria scoppiata all’interno della Unification Church di Minneapolis, negli Stati Uniti. Il bilancio delle vittime conta anche 17 feriti, tra cui 14 bambini, di cui la metà in condizioni gravi. Autore della strage è stato Robin Westman, 23enne incensurato. Sui suoi profili social ritrovati video che incitano all’odio, il disegno di una chiesa e messaggi suicidi.

Chi era Robin Westman

Aveva 23 anni ed era incensurato Robin Westman, il killer che ha ucciso 2 bambini aprendo il fuoco durante una funzione religiosa.

Westman era nato e cresciuto nella cittadina di Richfield in Minnesota. La madre lavorava alla stessa Annunciation School frequentata dai bambini contro cui ha sparato.

ANSA Sopravvissuti lasciano la chiesa dopo la sparatoria

Identificandosi come transgender, nato Robert aveva presentato domanda per cambiare il proprio nome in Robin.

Stando a quanto riportato dal Guardian, la richiesta era stata accolta dalla contea di Dakota nel 2020.

Sui social messaggi di odio e pensieri suicidi

Prima di togliersi la vita, Robin aveva pubblicato numerosi video online, alcuni dei quali dai contenuti particolarmente disturbanti.

Tra gli ultimi post, riportano i media locali, “pensieri e idee estremamente violenti”.

Nell’abitazione dell’attentatore sono stati rinvenuti una lettera di scuse alla famiglia e lo schizzo della disposizione interna di una chiesa.

Un altro video presumibilmente pubblicato da Westman mostra le scritte “uccidi Donald Trump” e “per i bambini” scarabocchiate su riviste di armi.

L’ossessione per le armi e per gli autori di stragi torna nel profilo YouTube del 23enne, messo al vaglio dalle forze dell’ordine.

La sparatoria nella chiesa di Minneapolis

L’Fbi considera la sparatoria di Minneapolis come un atto di terrorismo e un “crimine d’odio contro i cattolici”.

L’attacco si è svolto attorno alle ore 8:30 del mattino, quando gli studenti dell’Annunciation School era riuniti nella messa prima dell’inizio delle classi.

A essere uccisi, mentre sedevano ai banchi assistendo alla funzione religiosa, due bambini di 8 e 10 anni.

Altri 14 bambini, tra i 6 e i 14 anni, sono stati feriti. In ospedale anche tre adulti colpiti dagli spari.

La polizia ha definito il gesto di Westman “un atto deliberato di violenza contro bambini innocenti”.