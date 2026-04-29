Chi era Sergio Ramelli, come è stato ucciso e cosa aveva scritto nel suo tema affisso nell'atrio della scuola
Sergio Ramelli è stato ucciso a 18 anni per le idee politiche: chi era lo studente iscritto al Movimento sociale italiano morto il 29 aprile 1975
Da decenni la destra ricorda Sergio Ramelli, militante del Msi ucciso a soli 18 anni sotto casa il 29 aprile 1975. Un omicidio nel pieno degli Anni di Piombo, avvenuto pochi giorni dopo la stesura di un tema a scuola, in cui lo studente aveva condannato le Brigate Rosse. Non bastò cambiare istituto, lasciando il tecnico industriale Ettore Molinari: il ragazzo venne assassinato mentre parcheggiava la bici, morendo dopo 48 giorni di coma.
- Chi era Sergio Ramelli e perché è stato ucciso
- Ignazio La Russa avvocato al processo Ramelli
- Enrico Pedenovi ucciso l'anno dopo
Chi era Sergio Ramelli e perché è stato ucciso
Una delle vittime più note degli Anni di Piombo, iniziati con la morte di Antonio Annarumma il 19 novembre 1969 e proseguiti fino ai primi anni Ottanta, è Sergio Ramelli, deceduto in ospedale il 29 aprile 1975.
Nato il 6 luglio 1956, è uno studente dell’istituto tecnico industriale Ettore Molinari di Milano, scuola nota per l’attivismo politico e la diffusione di idee legate alla sinistra extraparlamentare.
Ramelli, 18enne, è di fatto l’unico militante del Movimento sociale italiano (Msi) a tempo pieno dell’istituto: partecipa alla vita della sua organizzazione giovanile, il Fronte della Gioventù.
Un giorno scrive un tema in cui condanna il terrorismo rosso, denunciando l’uccisione di due militante del Msi e criticando le Brigate rosse: l’elaborato viene affisso nell’atrio e da lì la situazione precipita.
Cambia scuola, ma non basta: viene pedinato, spinto, costantemente minacciato.
Finché il 13 marzo 1975, mentre parcheggia la sua bici sotto casa in via Paladini, viene aggredito e colpito con chiavi inglesi da una squadra di picchiatori della facoltà di Medicina di Avanguardia Operaia.
Entra in coma, muore 48 giorni dopo al Policlinico per un edema cerebrale irreversibile, causata dai colpi ricevuti alla testa.
Ignazio La Russa avvocato al processo Ramelli
Gli assassini vengono scoperti nel 1985 grazie alle indagini della Digos.
Tra i protagonisti del processo per l’omicidio di Sergio Ramelli ci fu anche l’attuale presidente del Senato Ignazio La Russa.
Allora esponente del MSI e avvocato, era il legale di parte civile della famiglia della vittima.
Queste le condanne definitive, dopo la sentenza della Cassazione datata 23 gennaio 1990:
- Marco Costa: 11 anni e 4 mesi
- Giuseppe Ferrari Bravo: 10 anni e 10 mesi
- Claudio Colosio: 7 anni e 9 mesi
- Antonio Belpiede: 7 anni
- Brunetta Colombelli: 6 anni e 3 mesi
- Franco Castelli: 6 anni e 3 mesi
- Claudio Scazza: 6 anni e 3 mesi
- Luigi Montinari: 6 anni e 3 mesi
Enrico Pedenovi ucciso l’anno dopo
Il 29 aprile 1976, esattamente un anno dopo il decesso di Ramelli, è stato ucciso Enrico Pedenovi.
Avvocato 50enne, anche lui era un militante missino: salito a bordo della sua auto per andare alla commemorazione dello stesso Ramelli, venne sorpreso da un gruppo di brigatisti rivoluzionari, che l’assassinarono a colpi di pistola, rivendicando l’omicidio.
Quei brigatisti diventeranno poi Prima Linea, organizzazione terroristica di estrema sinistra di stampo comunista, fuoriuscita da Lotta Continua. Sarà seconda in Italia solo alle Brigate Rosse per numero di persone colpite, azioni armate e numero di aderenti.