Chi era Silvano Loia, compagno di Francesca Neri annegato in mare a Montalto di Castro. Il cordoglio della Rai

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Silvano Loia, compagno di Francesca Neri morto annegato a Montalto di Castro, era un manager di Rai Way. Il legame tra l’attrice e Loia, 52 anni, era stato reso pubblico nel 2024, dopo la fine del matrimonio tra Francesca Neri e Claudio Amendola, ma era sempre rimasto lontano dai riflettori. Il manager avrebbe accusato un malore mentre stava nuotando in mare.

La storia d’amore tra Silvano Loia e Francesca Neri

La storia tra Francesca Neri e Silvano Loia è rimasta sempre estremamente riservata. Il manager di Ray Way, la società del Gruppo Rai che possiede e gestisce la rete di trasmissione e diffusione del segnale radiotelevisivo in Italia, proviene infatti da un contesto diverso da quello dello spettacolo.

La relazione era diventata pubblica solo nel febbraio del 2024, con le prime foto insieme pubblicate dal settimanale Chi. Poco dopo, altre foto pubblicate da Diva e Donna avevano confermato il legame tra Neri e Loia.

ANSA

Il dirigente di Rai Way morto probabilmente per un malore

Silvano Loia è morto annegato ieri, sabato 29 agosto, nelle acque tra Tarquinia e Montalto di Castro, sul litorale viterbese. A lanciare l’allarme erano stati alcuni amici che si trovavano insieme a lui sulla spiaggia in località Sant’Agostino.

Non vedendolo tornare dopo il bagno, intorno alle 11 hanno avvertito i soccorsi. Il corpo senza vita di Silvano Loia è stato recuperato solo intorno alle 19 nei pressi della tenuta del Marchese Guglielmi, nel tratto di costa tra Montalto Marina e Pescia Romana.

L’ipotesi principale è che il compagno di Francesca Neri abbia accusato un malore mentre nuotava e per questo non sia riuscito a tornare a riva.

Chi era Silvano Loia, compagno di Francesca Neri

La relazione tra Francesca Neri e Silvano Loia era nata dopo la fine del matrimonio tra l’attrice e Claudio Amendola, durato 25 anni. Francesca Neri ha mantenuto sempre grande riservatezza sul rapporto con il dirigente di Rai Way.

Intervistata dai Lunatici di Radio2 nel 2023, aveva detto: Non ho parlato del mio matrimonio, figuriamoci se parlo della fine del mio matrimonio. A meno che non ci siano delle ragioni molto valide, questo fa parte del mio modo di essere”.

In quell’occasione aveva però aggiunto che sul piano personale “sto molto bene, sto vivendo finalmente la mia vita, sto vivendo finalmente nella verità e nella libertà”. La separazione da Claudio Amendola era stata ufficializzata nell’ottobre del 2022.

La Rai ricorda Silvano Loia e Andrea Gentili

Il cordoglio della Rai è arrivato attraverso una nota del Consiglio di amministrazione e dell’amministratore delegato Giampaolo Rossi, che ha ricordato anche la tragedia che ha coinvolto un altro lavoratore, Andrea Gentili, morto domenica mattina in un incidente stradale, tecnico che aveva lavorato in alcune edizioni di “Ballando con le stelle”.

Rossi ha espresso il profondo cordoglio della Rai per la tragica scomparsa di Silvano Loia e Andrea Gentili, manifestando particolare vicinanza alla compagna di Loia, Francesca Neri, alle famiglie delle due vittime e a tutti i loro cari, ai quali ha rivolto un pensiero in questo momento di grande dolore.