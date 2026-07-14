Chi era Tiziana De Micheli manager di Barilla morta dopo il malore nell'immersione a Camogli

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Una domenica d’estate trascorsa insieme al marito si è trasformata in un dramma improvviso nelle acque della Liguria. La tragica scomparsa di Tiziana De Micheli, stimata manager della nota azienda multinazionale Barilla, ha sconvolto la comunità di Parma, e ha lasciato un vuoto incolmabile nei colleghi e nei familiari che hanno assistito impotenti alla fine di una giornata che doveva essere di svago e apprendimento.

Chi era Tiziana De Micheli

Classe 1970, la 56enne dopo la laurea in Biofisica conseguita all’Università di Parma, lo stesso ateneo dove aveva incontrato il futuro marito, aveva intrapreso una importante carriera aziendale.

Nel corso degli anni era diventata una figura di riferimento all’interno del colosso alimentare parmigiano, ricoprendo il ruolo di quadro nel settore di ricerca e sviluppo.

Madre di due ragazzi di 17 e 15 anni, Tiziana De Micheli conciliava gli impegni familiari e professionali con una costante dedizione al prossimo.

Era infatti conosciuta e apprezzata anche per la sua attività nel volontariato locale, dove si distingueva come attiva donatrice di sangue per il gruppo aziendale della Fidas.

La tragedia della manager

La passione per il mare l’aveva spinta a frequentare un corso per principianti con la scuola Sub Parma. Sabato 11 luglio la prima discesa nella Baia di San Fruttuoso, poi domenica l’uscita in gommone dal porto di Santa Margherita Ligure verso il parco di Portofino.

Poco dopo mezzogiorno, una volta raggiunta la profondità di circa dieci metri, la donna ha iniziato ad avvertire forti disturbi fisici, e ha segnalato tempestivamente il proprio disagio agli accompagnatori. Uno degli istruttori l’ha subito presa per mano per riportarla in superficie, ma una volta salita sull’imbarcazione d’appoggio la situazione è precipitata e la 56enne ha perso conoscenza. Nonostante i tentativi di rianimazione con massaggio cardiaco e ossigeno, ogni sforzo è risultato vano.

Le indagini della Procura di Genova

I soccorsi medici giunti nel porto di Camogli, con l’intervento della Croce Verde e del personale dell’elisoccorso, purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna.

La magistratura del capoluogo ligure ha immediatamente avviato gli accertamenti di rito per fare piena luce sulle cause della morte. Il pubblico ministero di turno ha infatti disposto il sequestro giudiziario di tutta l’attrezzatura utilizzata dalla subacquea durante la sfortunata escursione. La salma è stata trasferita all’istituto di medicina legale dell’Ospedale San Martino per l’esame autoptico, che stabilirà se il dramma sia stato causato esclusivamente da un malore fatale.