Chi era Virginia Giuffre, principale accusatrice di Jeffrey Epstein e cosa c'entra con Donald Trump

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Virginia Giuffre, la donna che per prima denunciò Jeffrey Epstein per abusi sessuali e traffico di minori, torna al centro della cronaca. Secondo nuove email diffuse al Congresso americano, sarebbe lei la “vittima anonima” citata nei documenti del miliardario, in cui compare anche il nome del presidente Donald Trump. La Casa Bianca ha smentito, accusando i democratici di “strumentalizzare” il caso a fini politici.

Chi era e l’attivismo

Virginia Giuffre, nata in Australia nel 1983, era diventata il volto simbolo delle vittime di Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell. Da adolescente era stata reclutata nella rete del miliardario e costretta, secondo la sua denuncia, a rapporti sessuali con uomini potenti in cambio di favori e denaro.

La sua testimonianza, resa pubblica nel 2015, ha scoperchiato un sistema di sfruttamento che coinvolgeva celebrità, politici e membri dell’aristocrazia.

IPA Il libro-testimonianza di Virginia Giuffre

Dopo anni di silenzio, Giuffre ha fondato un’associazione per la tutela delle vittime di abusi sessuali e ha collaborato con l’FBI e con diverse organizzazioni per la difesa dei minori.

Le email di Epstein

Giuffre sarebbe la “vittima anonima” citata in tre nuove email tra Epstein e la sua complice Ghislaine Maxwell, pubblicate dai democratici della Camera americana. In uno dei messaggi, Epstein scriveva: “Quel cane che non ha abbaiato è Trump”, aggiungendo che “una vittima ha trascorso ore a casa mia con lui”.

La Casa Bianca ha escluso qualsiasi coinvolgimento illecito da parte di Trump. Lo stesso presidente, ha ricordato, cacciò Epstein dal suo club di Palm Beach decenni fa per comportamenti inappropriati verso una dipendente, inclusa Giuffre.

Il caso Epstein, esploso nel 2019 con l’arresto del finanziere per traffico sessuale di minorenni e chiuso con il suo suicidio in carcere, continua a far discutere.

La morte

Virginia Giuffre è morta suicida lo scorso aprile, a 41 anni. Il fatto è avvenuto dopo aver pubblicato un libro-testimonianza sul sistema di manipolazione e abusi costruito da Epstein e Maxwell.

Nel volume descriveva un universo di voli privati, isole esclusive e connivenze tra finanza e politica.