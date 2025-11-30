Chi erano i coniugi trovati morti in casa a Firenze: la vita di Franco Giorgi e Gianna Di Nardo

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Mentre continuano le indagini sulla morte dei coniugi rinvenuti privi di vita nella loro casa a Firenze, emergono le prime verità sulle vite di Franco Giorgi e Gianna di Nardo. Lui, 74 anni, era titolare di una galleria di antiquariato di famiglia. Lei, 68 anni, era un’ex dipendente comunale. I cadaveri della coppia sono stati rinvenuti nel pomeriggio dal figlio, che ha dato l’allarme. Sui loro corpi erano presenti ferite compatibili con un’arma da taglio. Gli inquirenti riferiscono che nessuna ipotesi risulta esclusa, da quella sul duplice omicidio alla possibilità dell’omicidio-suicidio.

Chi erano Franco Giorgi e Gianna di Nardo

Come anticipato, Franco Giorgi e Gianna Di Nardo avevano rispettivamente 74 e 68 anni. La coppia viveva in via Orsini, a Firenze, nei pressi del quartiere Gavivana.

Giorgi era titolare di un’attività ereditata dalla famiglia e fondata nel 1853 dal nonno Tommaso, la Ditta Giorgi, una galleria di antiquariato.

ANSA I carabinieri all’esterno dell’abitazione di via Orsini 99, a Firenze, dove due coniugi sono stati trovati morti in casa

La Nazione scrive che l’attività era in crescente sviluppo commerciale, specialmente – aggiunge La Stampa citando Gazzetta Antiquaria – da quando Giorgi era riuscito a vendere lo Stato dello Stemma Martelli, un’opera scolpita nientemeno che da Donatello.

Gianna Di Nardo era un’ex dipendente comunale. La coppia godeva di tanta stima da parte di amici, colleghi e conoscenti, scrive La Nazione.

Come sono morti i coniugi

Come anticipato, gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi sul tragico destino toccato alla coppia di Gavivana. Today scrive che in un primo momento gli investigatori non hanno escluso la pista del duplice omicidio, ma chi indaga ora non sottovaluta quella dell’omicidio-suicidio.

Mentre scriviamo, presso l’abitazione di via Orsini 99 sono ancora in corso i rilievi dei carabinieri, dato che al loro arrivo l’abitazione dei coniugi Di Nardo-Giorgi presentava tracce di sangue in quasi tutti i locali.

Morti in casa a Firenze

Franco Giorgi e Gianna Di Nardo avevano un figlio di 35 e vivevano al civico 99 di via Orsini a Firenze, in una palazzina di inizio Novecento. A dare l’allarme è stato lo stesso figlio alle 14:30.

Al loro arrivo i carabinieri hanno trovato l’abitazione aspersa interamente di macchie di sangue. Lo scenario si presentava, inizialmente, come quello di un duplice omicidio. I corpi dei coniugi, infatti, erano ricoperti di ferite prodotte similmente da un’arma da taglio. Le indagini sono in corso e per il momento tutte le piste sono al vaglio degli inquirenti.