Chi erano Simone Mettini e Lorenzo Nucheli morti nell'incidente all'aereo dell'Aeronautica a Sabaudia

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Il colonnello Simone Mettini e il giovane allievo Lorenzo Nucheli sono i due militari dell’Aeronautica morti nell’incidente aereo a Sabaudia. Il velivolo è precipitato il 1 ottobre 2025 nel territorio del Parco Nazionale del Circeo. Inizialmente erano stati dati per dispersi, ma i due cadaveri sono stati rinvenuti nel mezzo militare.

Chi era Simone Mettini

Simone Mettini, residente ad Aprilia, aveva 48 anni. Il 7 luglio 2024 aveva lasciato il VI reparto dello Stato Maggiore dell’Aeronautica e aveva preso il comando del 70esimo stormo di Latina.

Lascia una moglie e due figli. Nel discorso di insediamento alla scuola di volo di Latina, Mettini aveva preannunciato l’intenzione di cambiare le metodologie d’insegnamento puntando sulla formazione all’utilizzo delle nuove tecnologie, la realtà aumentata e l’intelligenza artificiale.

ANSA

L’aereo dell’Aeronautica precipitato a Sabaudia

“Per ottenere tutto questo – aveva detto – c’è bisogno di voi, donne e uomini del 70esimo stormo, del vostro attaccamento al reparto e al territorio, della vostra fiera capacità di superare anche i momenti di incertezza“.

Nato a Piombino, si era trasferito a Forlì dove ha frequentato l’istituto tecnico aeronautico Francesco Baracca. Mettini aveva iniziato a lavorare nell’aeronautica anche prima di laurearsi in scienze politiche all’università di Napoli Federico II.

Suonava il basso e cantava nei locali di Latina. Aveva svolto attività di volo all’estero e aveva ricoperto ruoli di responsabile della pianificazione finanziaria oltre a essere istruttore di volo per il reparto operativo.

Chi era Lorenzo Nucheli

Lorenzo Nucheli aveva 19 anni ed era originario di Serrone, un comune di 2mila abitanti in provincia di Frosinone. Era allievo dell’Accademia aeronautica di Pozzuoli.

Nucheli era seduto accanto al colonnello Simone Mettini quando il velivolo dell’Aeronautica militare è precipitato.

Appresa la notizia della drammatica e improvvisa scomparsa dei due militari le rispettive comunità si sono strette attorno alle famiglie con cordoglio. Tantissimi i messaggi di vicinanza e solidarietà arrivati da istituzioni, politica ma anche da amici, parenti e conoscenti.

“Si dice che un pilota non muore mai, vola solo più in alto, ma non posso nascondere il profondo dolore”, ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto, ricordando le due vittime dell’incidente aereo di Sabaudia.

La sindaca di Latina, Matilde Celentano, ha fatto sapere di conservare “un prezioso ricordo del colonnello Mettini, punto di riferimento dell’addestramento al volo non solo in campo nazionale ma anche internazionale. Un uomo delle istituzioni con uno spiccato senso dello Stato che ci mancherà profondamente”.

L’incidente aereo

Simone Mettini e Lorenzo Nucheli erano a bordo del velivolo T-260B dell’aeronautica militare per una missione addestrativa.

Il 70º Stormo “Giulio Cesare Graziani”, con sede sull’Aeroporto Militare di Latina, è una scuola di volo dipendente dal Comando scuole A.M./3ª Regione Aerea.

L’impatto è avvenuto in una zona boschiva del Parco Nazionale del Circeo, in provincia di Latina, precisamente nell’area compresa tra la Migliara 49 e Cerasella, vicino una delle entrate. Dopo lo schianto, l’aereo ha preso fuoco e sul posto sono intervenute varie squadre tra forze dell’ordine, vigili del Fuoco e soccorritori. Non sono ancora chiare le cause dell’incidente.