Chi ha diritto al trattamento integrativo (ex bonus Renzi) può recuperare fino a 1200 euro entro il 26 ottobre

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

I lavoratori dipendenti che non hanno incassato il trattamento integrativo (ex bonus Renzi) o lo hanno ricevuto in misura inferiore hanno tempo fino al 26 ottobre 2026 per recuperare fino a 1.200 euro annui tramite il 730 integrativo. Il beneficio spetta per redditi fino a 28.000 euro in presenza dei requisiti fiscali. Per l’accredito occorre verificare la Certificazione Unica con un Caf.

Che cos’è il trattamento integrativo e come funziona il recupero

Il trattamento integrativo (TIR) è nato nel 2014 come bonus di 80 euro per volontà del Governo Renzi e successivamente portato a 100 euro mensili. L’agevolazione può raggiungere un importo massimo di 1.200 euro all’anno e viene erogata di norma dal datore di lavoro o dall’Inps direttamente nella busta paga o nell’assegno di disoccupazione Naspi.

Quando però l’azienda non dispone del quadro reddituale completo del dipendente (ad esempio in presenza di più contratti part-time, cambi di lavoro o ulteriori entrate), l’importo non viene erogato o viene riconosciuto in misura inferiore rispetto a quanto dovuto.

ANSA

Chi ha già presentato la dichiarazione dei redditi e intende recuperare la somma spettante può inoltrare un 730 integrativo entro la data limite del 26 ottobre 2026 tramite un Caf o un professionista abilitato.

A chi spetta l’ex bonus Renzi

Il diritto al trattamento integrativo è riservato ai titolari di redditi da lavoro dipendente e ad alcune categorie di redditi assimilati, mentre sono espressamente esclusi i pensionati e i lavoratori autonomi. L’assegnazione è articolata in base a precisi scaglioni di reddito complessivo:

Fino a 15.000 euro, il trattamento spetta in misura piena (1.200 euro annui), a condizione che l’imposta lorda risulti superiore alla detrazione per lavoro dipendente (ridotta di 75 euro rapportati al periodo lavorato). Chi ricade nell’incapienza fiscale (no tax area) non ne ha diritto.

Tra 15.001 e 28.000 euro, il beneficio non è automatico ma viene riconosciuto solo se la somma di determinate detrazioni (tra cui spese sanitarie, familiari a carico, interessi sui mutui prima casa contratti entro il 2021 e lavori edilizi) supera l’imposta lorda dovuta. In questo caso spettano fino a un massimo di 1.200 euro. Oltre i 28.000 euro: il diritto al beneficio decade interamente.

Come verificare la Certificazione Unica e correggere la dichiarazione

Per accertare se il bonus è stato riconosciuto o se è necessario procedere al recupero, occorre analizzare la Certificazione Unica 2026 (riferita ai redditi del 2025) e controllare in particolare il campo 390.

Se la casella riporta il “Codice 1”, il datore di lavoro ha già erogato l’importo spettante in busta paga; la presenza del “Codice 2” indica invece che il beneficio è stato calcolato o riconosciuto ma non è stato effettivamente pagato, rendendo necessaria la rettifica dichiarativa.

Nel caso in cui dal ricalcolo emerga un credito a favore del contribuente, il rimborso verrà effettuato dal sostituto d’imposta nello stipendio oppure erogato dall’Agenzia delle Entrate. Qualora invece il controllo evidenzi un debito per somme erogate in eccesso durante l’anno, si dovrà presentare il modello Redditi correttivo per procedere alla restituzione del dovuto.