Chi ha ordinato gli attacchi con droni alla Flotilla a Tunisi, la rivelazione dell'intelligence Usa
Due funzionari dell’intelligence americana rivelano che sarebbe stato Netanyahu a ordinare l’attacco drone contro la Flotilla
Nel corso della sua missione umanitaria diretta a Gaza, la Global Sumud Flotilla ha dichiarato di essere stata attaccata da 15 droni. Alcuni funzionari dell’intelligence statunitense affermano di aver scoperto il mandatario degli attacchi avvenuti nei pressi delle coste della Tunisia. Si tratterebbe del primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu.
- Netanyahu dietro l’attacco dei droni
- Il commento della Global Sumud Flotilla
- Chi ha ragione secondo il diritto internazionale
Netanyahu dietro l’attacco dei droni
Lo scorso 8 e 9 settembre, mentre si trovavano al largo del porto di Tunisi, alcune imbarcazioni della Global Sumud Flotilla sono state vittime di un attacco.
L’intelligence Usa ha ricostruito l’accaduto, ipotizzando che i droni siano stati sganciati da un sottomarino.
Il premier israeliano Benjamin Netanyahu
Due funzionari dei servizi segreti americani hanno affermato a Cbs News che il mandatario dell’attacco sarebbe stato Benjamin Netanyahu.
Il primo ministro e l’esercito di Israele si sono rifiutati di rispondere alle accuse e hanno negato qualsiasi commento a Cbs.
Il commento della Global Sumud Flotilla
Hanno invece risposto ai microfoni del media americano i rappresentanti della Global Sumud Flotilla (Gsf).
“La conferma del coinvolgimento israeliano non ci sorprenderebbe” è il primo commento a caldo.
L’attacco, prosegue Gsf, “metterebbe semplicemente a nudo un modello di arroganza e impunità così grottesco che non potrà sfuggire alla resa dei conti finale”.
Denunciando la messa “in pericolo in modo sconsiderato” di “civili e volontari umanitari”, gli attivisti chiedono ulteriori approfondimenti.
Sulla Cbs l’appello della Flotilla: “Chiediamo indagini urgenti e indipendenti su questi attacchi e la piena responsabilità dei responsabili”.
Gli episodi incriminati sono quelli dell’8 settembre, quando un ordigno colpì la nave Family, e del giorno successivo, con l’attacco alla nave Alma.
Nessuno dei membri dell’equipaggio restò ferito a seguito degli attacchi.
Chi ha ragione secondo il diritto internazionale
Così come sancito dalla Convenzione di Ginevra, le parti in conflitto hanno l’obbligo di garantire adeguato approvvigionamento di viveri e altri beni necessari per la popolazione civile dei territori occupati.
Un blocco navale la cui finalità o effetto sia quello di privare di cibo o altri beni di prima necessità una popolazione non approvvigionata in altro modo è dunque illegittimo.
È inoltre illegittimo il controllo militare imposto da Israele sulle acque antistanti la Striscia di Gaza.
Il diritto internazionale impone, infatti, che non si possano riconoscere effetti giuridici ad annessioni territoriali illecite.
Indipendentemente dal riconoscimento o meno dello Stato di Palestina, quelle acque non segnano i confini di Israele né si possono considerare acque territoriali israeliane.