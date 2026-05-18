Chi ha vinto Amici 2026, Lorenzo Salvetti incassa 150 mila euro: quanto hanno guadagnato gli altri finalisti

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Il vincitore della 25esima edizione di Amici di Maria De Filippi è il cantante Lorenzo Salvetti che, nel testa a testa finale, ha battuto il danzatore Emiliano Fiasco, mettendosi in tasca il montepremi da 150mila euro. Con il ballerino c’è stato un testa a testa, dopo le eliminazioni di Angie, Nicola Marchionni, Elena D’Elia e Alessio Di Ponzio. Lorenzo si era già fatto notare in tv, quando raggiunse la finale di X Factor nel 2024, senza però riuscire a salire sul podio.

Lorenzo Salvetti ha vinto Amici 25: chi è

Lorenzo Salvetti è un cantante e polistrumentista 18enne originario di Verona. Ad Amici ha gareggiato per il team capitanato da Lorella Cuccarini e Veronica Peparini.

Nel corso del suo cammino ad Amici ha lanciato brani di successo come ‘Stupida vita’ e ‘Dimmelo tu’. Salvetti è un artista che miscela lo stile del cantautorato italiano a quello moderno.

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Proviene da una famiglia di musicisti ed ha frequentato il liceo musicale, studiando pianoforte e canto.

Prima di trionfare ad Amici, nel 2024, è stato protagonista a soli 16 anni a X Factor. Fu scelto da Achille Lauro e arrivò fino all’atto conclusivo del programma Sky. Nella classifica finale arrivò quarto.

Ha vinto l’outsider, sconfitti i favoriti Alessio ed Emiliano

Alla vigilia della finale, Lorenzo non era tra i favoriti per il trionfo, a differenza dei danzatori Emiliano e Alessio. Quest’ultimo ha vinto la categoria ballo.

La vittoria di Alessio Di Ponzio era quotata a 2.00 per Eplay24, 1.90 per Sisal e Eurobet. La quota di Emiliano oscillava tra 4 e 5 volte la posta. Quella di Lorenzo addirittura a 7.

Finale Amici: riconoscimenti e premi in denaro

Lorenzo Salvetti, vincendo Amici di Maria De Filippi 25, ha intascato il montepremi da 150mila euro. Alessio Di Ponzio, trionfando nella sezione ballo, ha avuto 50mila euro. Stessa cifra ottenuta da Emiliano Fiasco per il premio della Critica. A Fiasco è stato anche assegnato il premio Unicità Oreo dal valore di 30mila euro.

La cantante Angie ha invece portato a casa il premio delle Radio, mentre a tutti e sei i talenti che hanno preso parte alla serata finale è andato il Premio Keep Dreaming di Marlù da 7mila euro.

Di seguito il riepilogo delle cifre e dei premi in gettoni d’oro incassati dagli allievi:

Lorenzo Salvetti: 157mila euro;

Emiliano Fiasco: 87mila euro;

Alessio Di Ponzio: 57mila euro;

Angie: 7mila euro;

Elena D’Elia: 7mila euro;

Nicola Marchionni: 7mila euro.