Chi ha vinto davvero le elezioni comunali in Trentino-Alto Adige, i risultati dei partiti a Trento e Bolzano

Le elezioni comunali in Trentino-Alto Adige si sono chiuse per quel che riguarda Trento, con la riconferma del sindaco di centrosinistra uscente, Franco Ianeselli. Restano invece aperte a Bolzano, dove il candidato di centrodestra, Claudio Corrarati, affronterà il rivale Juri Andriollo, per provare a strappare il Comune al centrosinistra (il sindaco uscente è Renzo Caramaschi, indipendente). Se a Trento il centrosinistra, guidato dal Pd, ha confermato di fatto i numeri delle elezioni amministrative precedenti, quelle del 2020, a Bolzano ha perso qualche centinaio di voti, con un calo del Pd. Chi ha fatto peggio di tutti però è la Lega, protagonista di una emorragia di preferenze, la maggior parte confluita in Fratelli d’Italia, vero vincitore di queste elezioni. Pressoché stabile Forza Italia. Quasi invisibile, invece, il Movimento 5 Stelle.

Risultati dei partiti alle elezioni di Trento

Per quel che riguarda Trento, la città è rimasta al centrosinistra, con la riconferma di Franco Ianeselli, sindaco uscente e indipendente sostenuto dal Pd.

Il partito dem è stato il più votato, con oltre 4 mila voti (il 10%) in più rispetto a FdI, secondo partito con 6 seggi (la metà rispetto a quelli del Pd).

Fonte foto: ANSA Franco Ianeselli, confermato sindaco di Trento

Lega e AVS con 2 seggi, Forza Italia con 1, nessuno invece per il M5S.

Franco Ianeselli, centrosinistra

Pd (24,4%): 10625 voti, 12 seggi

(24,4%): 10625 voti, 12 seggi Campobase (9,9%): 4316 voti, 4 seggi

(9,9%): 4316 voti, 4 seggi Insieme per Trento (9%): 3897 voti, 4 seggi

(9%): 3897 voti, 4 seggi Alleanza Verdi e Sinistra italiana (5,3%): 2305 voti, 2 seggi

(5,3%): 2305 voti, 2 seggi Intesa per Ianeselli sindaco (3,9%): 1676 voti, 1 seggio

(3,9%): 1676 voti, 1 seggio Sì Trento (3,1%): 1336 voti, 1 seggio

Rispetto al primo turno del 2020, il centrosinistra si è di fatto riconfermato, passando dal 54,66% al 54,61%. Nel dettaglio:

il Pd è passato dal 18,16% al 24,4%, con un aumento di circa 1000 voti (dai 9.627 ai 10.625).

Ilaria Goio, centrodestra

FdI (14,4%): 6281 voti, 6 seggi

(14,4%): 6281 voti, 6 seggi Lega (6,8%): 2974 voti, 2 seggi

(6,8%): 2974 voti, 2 seggi Forza Italia (4,3%): 1874 voti, 1 seggio

Rispetto al primo turno del 2020, il centrodestra è sceso dal 30,22% al 26,69%. Netto il calo della Lega. Nel dettaglio:

FdI: volata dal 6,33% (3358 voti)

volata dal 6,33% (3358 voti) Lega: crollata dal 13,75% (7289 voti)

crollata dal 13,75% (7289 voti) Forza Italia: cresciuta dall’1,73% (916 voti)

Giulia Bortolotti: Onda, M5s e Rifondazione comunista

Onda (3%): 1311 voti, 1 seggio

(3%): 1311 voti, 1 seggio M5s (2,3%): 984 voti, 0 seggi

(2,3%): 984 voti, 0 seggi Rifondazione Partito comunista (1,6%): 705 voti, 0 seggi

Rispetto al primo turno del 2020, il M5s è rimasto più o meno in linea. Nel dettaglio:

il M5S partiva dal 2,61% (1385 voti)

Altre liste

Generazione Trento Geat Sindaco , con candidato Claudio Geat, 5,3%: 2286 voti, 1 seggio

, con candidato Claudio Geat, 5,3%: 2286 voti, 1 seggio Prima Trento! Per Demarchi sindaco , con candidato Andrea Demarchi, 4,9%: 0 seggi

, con candidato Andrea Demarchi, 4,9%: 0 seggi Democrazia sovrana popolare, con candidata Simonetta Gabrielli, 1,8%: 761 voti, 0 seggi

Risultati dei partiti alle elezioni di Bolzano

Per quel che riguarda Bolzano, al ballottaggio del 18 maggio andranno Claudio Corrarati e Juri Andriollo, i due candidati più votati.

La lista più apprezzata è stata quella di SVP, con quasi 6 mila voti, tallonata da FdI, capace di fare il 10% in più della Lega, addirittura oltre il 12% in più rispetto a Forza Italia.

Dall’altra parte, s’impone il Pd con il 12,5%, circa 1000 voti in meno rispetto al partito di Giorgia Meloni.

Quasi invisibile il M5s, con poco più dell’1%.

Claudio Corrarati, centrodestra

FdI (15,41%): 5722 voti

(15,41%): 5722 voti Oltre Weiter La Civica per Bolzano (11,68%): 4340 voti

(11,68%): 4340 voti Lega (5%): 1856 voti

(5%): 1856 voti Partito popolare europeo Forza Italia Berlusconi presidente (3,11%): 1154 voti

Rispetto al primo turno del 2020, il centrodestra è cresciuto dal 33,13% al 36,25%. Nel dettaglio:

FdI ha raddoppiato i voti (partiva dal 7,72%, 3224 preferenze)

ha raddoppiato i voti (partiva dal 7,72%, 3224 preferenze) la Lega è crollata (partiva dal 13,23%, 5524 voti)

è crollata (partiva dal 13,23%, 5524 voti) Forza Italia è cresciuta, seppur di poco (partiva dall’1,48%, 618 voti)

Matteo Salvini, leader della Lega, ha parlato di una possibile vittoria “storica” al ballottaggio, ma il suo partito è quello che ha perso più voti negli ultimi 5 anni.

Juri Andriollo, centrosinistra

Pd (12,55%): 4663 voti

(12,55%): 4663 voti Verdi (7,84%): 2911 voti

(7,84%): 2911 voti Lista civica con Juri Andriollo (5,25%): 1949 voti

(5,25%): 1949 voti Lista civica Bozen Restart (1,32%): 489 voti

Rispetto al primo turno del 2020, il centrosinistra è calato dal 33,95% al 27,30% (c’era una lista in più, quella di Linke, e al posto di AVS c’era Italia Viva di Renzi). Nel dettaglio:

il Pd ha perso circa 600 voti, partiva dal 12,59% (5256 voti)

Simonetta Lucchi, M5s e Rifondazione comunista

M5s (1,38%): 514 voti

(1,38%): 514 voti Rifondazione Partito comunista, sinistra europea, pace e diritti (0,42%): 156 voti

Rispetto al primo turno del 2020, il M5S è sceso dal 3,01% (1258 voti) all’1,38% (514).

Altre liste

Südtiroler Volkspartei (SVP), 16,14%: 5995 voti

(SVP), 16,14%: 5995 voti La Civica Gennaccaro – Io sto con Bolzano , con candidato Angelo Gennaccaro, 12,51%: 5184 voti

, con candidato Angelo Gennaccaro, 12,51%: 5184 voti Team K, con candidato Matthias Cologna, 6,84%: 2833 voti