Chi ha vinto gli Oscar 2026, la lista completa di tutti i vincitori, i film premiati e il trionfo di Anderson
Tutti i vincitori degli Oscar 2026: trionfo assoluto per Paul Thomas Anderson con "Una battaglia dopo l’altra". Migliori attori Jessie Buckley e Michael B. Jordan
La 98^ edizione degli Academy Awards ha emesso i suoi verdetti. Il grande protagonista della notte degli Oscar 2026 è stato Paul Thomas Anderson. Il suo film Una battaglia dopo l’altra (One Battle After Another) ha dominato la serata portando a casa le statuette più ambite, 6 in tutto, tra cui Miglior Film e Miglior Regia. Ma la notte di Los Angeles ha riservato gloria anche per Michael B. Jordan e Jessie Buckley, rispettivamente miglior attore (Sinners) e miglior attrice protagonista (Hamnet).
- Paul Thomas Anderson trionfa agli Oscar 2026: miglior Film e miglior Regia
- Michael B. Jordan e Jessie Buckley: miglior attore e miglior attrice
- Gli altri premi: dal trionfo di Frankenstein ad Avatar
- Tutti i premi Oscar 2026: l'elenco completo
Paul Thomas Anderson trionfa agli Oscar 2026: miglior Film e miglior Regia
Il regista californiano ha finalmente ottenuto il massimo riconoscimento dall’Academy grazie a Una battaglia dopo l’altra.
La pellicola è stata celebrata per la sua potenza visiva e narrativa, superando la concorrenza di titoli attesissimi come Sinners (che tra l’altro è arrivato alla notte degli Oscar forte del suo record: 16 momination).
Oltre al premio per il Miglior Film, Anderson si è aggiudicato la statuetta per la Miglior Regia e quella per la Miglior sceneggiatura non originale, confermando Una battaglia dopo l’altra come l’opera cinematografica definitiva di questa stagione.
Michael B. Jordan e Jessie Buckley: miglior attore e miglior attrice
Le categorie dedicate alla recitazione hanno regalato momenti di grande commozione. Il premio come Miglior attore protagonista è andato a Michael B. Jordan per la sua interpretazione in Sinners, con cui ha saputo dare corpo e anima a un personaggio complesso, regalando al film di Ryan Coogler uno dei suoi riconoscimenti più prestigiosi.
Sul fronte femminile, la statuetta per la Miglior attrice protagonista è stata assegnata a Jessie Buckley per Hamnet, capace di portare sul grande schermo il dolore e la forza del celebre romanzo di Maggie O’Farrell.
Gli altri premi: dal trionfo di Frankenstein ad Avatar
Non solo grandi nomi, ma anche eccellenze tecniche. Il film Frankenstein è stato il “vincitore morale” per quanto riguarda l’estetica, portando a casa tre premi fondamentali: Miglior scenografia, Migliori costumi e Migliori trucco e acconciatura.
Grande soddisfazione anche per i fan della saga di James Cameron: Avatar – Fuoco e cenere ha sbaragliato la concorrenza nella categoria Migliori effetti visivi.
Infine, la Miglior canzone originale è andata al brano Golden, cuore pulsante del film d’animazione KPop Demon Hunters
Tutti i premi Oscar 2026: l’elenco completo
|Categoria
|Vincitore
|Film
|Miglior film
|P.T. Anderson, S. Murphy, A. Somner
|Una battaglia dopo l’altra
|Miglior regia
|Paul Thomas Anderson
|Una battaglia dopo l’altra
|Miglior attore protagonista
|Michael B. Jordan
|Sinners
|Miglior attrice protagonista
|Jessie Buckley
|Hamnet
|Miglior attore non protagonista
|Sean Penn
|Una battaglia dopo l’altra
|Miglior attrice non protagonista
|Amy Madigan
|Weapons
|Miglior sceneggiatura originale
|Ryan Coogler
|Sinners
|Miglior sceneggiatura non originale
|Paul Thomas Anderson
|Una battaglia dopo l’altra
|Miglior film internazionale
|Joachim Trier (Norvegia)
|Sentimental Value
|Miglior film d’animazione
|Maggie Kang e Chris Appelhans
|KPop Demon Hunters
|Miglior fotografia
|Autumn Durald Arkapaw
|Sinners
|Miglior montaggio
|Andy Jurgensen
|Una battaglia dopo l’altra
|Migliori effetti visivi
|J. Letteri, R. Baneham, E. Saindon, D. Barrett
|Avatar – Fuoco e cenere
|Miglior colonna sonora
|Ludwig Göransson
|Sinners
|Miglior canzone originale
|Ejae, Mark Sonnenblick, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seon e Teddy Park con “Golden”
|KPop Demon Hunters
|Miglior sonoro
|Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo e Juan Peralta
|F1: il film
|Miglior documentario
|Mister nobody against Putin
|Miglior cortometraggio documentario
|All the empty rooms
|Miglior scenografia
|Tamara Deverell e Shane Vieau
|Frankenstein
|Miglior cortometraggio
|The Singers e Two People Exchanging Saliva (a pari merito)
|Miglior casting
|Cassandra Kulukundis
|Una battaglia dopo l’altra
|Miglior trucco e acconciatura
|Mike Hill, Jordan Samuel e Cliona Furey
|Frankenstein
|Migliori costumi
|Kate Hawley
|Frankenstein
|Miglior corto animato
|The girl who cried pearls