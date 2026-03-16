NOTIZIE
Temi Caldi:

Chi ha vinto gli Oscar 2026, la lista completa di tutti i vincitori, i film premiati e il trionfo di Anderson

Tutti i vincitori degli Oscar 2026: trionfo assoluto per Paul Thomas Anderson con "Una battaglia dopo l’altra". Migliori attori Jessie Buckley e Michael B. Jordan

Pubblicato: Aggiornato:

simone vazzana

Simone Vazzana

GIORNALISTA

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La 98^ edizione degli Academy Awards ha emesso i suoi verdetti. Il grande protagonista della notte degli Oscar 2026 è stato Paul Thomas Anderson. Il suo film Una battaglia dopo l’altra (One Battle After Another) ha dominato la serata portando a casa le statuette più ambite, 6 in tutto, tra cui Miglior Film e Miglior Regia. Ma la notte di Los Angeles ha riservato gloria anche per Michael B. Jordan e Jessie Buckley, rispettivamente miglior attore (Sinners) e miglior attrice protagonista (Hamnet).

Paul Thomas Anderson trionfa agli Oscar 2026: miglior Film e miglior Regia

Il regista californiano ha finalmente ottenuto il massimo riconoscimento dall’Academy grazie a Una battaglia dopo l’altra.

La pellicola è stata celebrata per la sua potenza visiva e narrativa, superando la concorrenza di titoli attesissimi come Sinners (che tra l’altro è arrivato alla notte degli Oscar forte del suo record: 16 momination).

Oltre al premio per il Miglior Film, Anderson si è aggiudicato la statuetta per la Miglior Regia e quella per la Miglior sceneggiatura non originale, confermando Una battaglia dopo l’altra come l’opera cinematografica definitiva di questa stagione.

Michael B. Jordan e Jessie Buckley: miglior attore e miglior attrice

Le categorie dedicate alla recitazione hanno regalato momenti di grande commozione. Il premio come Miglior attore protagonista è andato a Michael B. Jordan per la sua interpretazione in Sinners, con cui ha saputo dare corpo e anima a un personaggio complesso, regalando al film di Ryan Coogler uno dei suoi riconoscimenti più prestigiosi.

Sul fronte femminile, la statuetta per la Miglior attrice protagonista è stata assegnata a Jessie Buckley per Hamnet, capace di portare sul grande schermo il dolore e la forza del celebre romanzo di Maggie O’Farrell.

Gli altri premi: dal trionfo di Frankenstein ad Avatar

Non solo grandi nomi, ma anche eccellenze tecniche. Il film Frankenstein è stato il “vincitore morale” per quanto riguarda l’estetica, portando a casa tre premi fondamentali: Miglior scenografia, Migliori costumi e Migliori trucco e acconciatura.

Grande soddisfazione anche per i fan della saga di James Cameron: Avatar – Fuoco e cenere ha sbaragliato la concorrenza nella categoria Migliori effetti visivi.

Infine, la Miglior canzone originale è andata al brano Golden, cuore pulsante del film d’animazione KPop Demon Hunters

Tutti i premi Oscar 2026: l’elenco completo

Categoria Vincitore Film
Miglior film P.T. Anderson, S. Murphy, A. Somner Una battaglia dopo l’altra
Miglior regia Paul Thomas Anderson Una battaglia dopo l’altra
Miglior attore protagonista Michael B. Jordan Sinners
Miglior attrice protagonista Jessie Buckley Hamnet
Miglior attore non protagonista Sean Penn Una battaglia dopo l’altra
Miglior attrice non protagonista Amy Madigan Weapons
Miglior sceneggiatura originale Ryan Coogler Sinners
Miglior sceneggiatura non originale Paul Thomas Anderson Una battaglia dopo l’altra
Miglior film internazionale Joachim Trier (Norvegia) Sentimental Value
Miglior film d’animazione Maggie Kang e Chris Appelhans KPop Demon Hunters
Miglior fotografia Autumn Durald Arkapaw Sinners
Miglior montaggio Andy Jurgensen Una battaglia dopo l’altra
Migliori effetti visivi J. Letteri, R. Baneham, E. Saindon, D. Barrett Avatar – Fuoco e cenere
Miglior colonna sonora Ludwig Göransson Sinners
Miglior canzone originale Ejae, Mark Sonnenblick, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seon e Teddy Park con “Golden” KPop Demon Hunters
Miglior sonoro Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo e Juan Peralta F1: il film
Miglior documentario
 Mister nobody against Putin
Miglior cortometraggio documentario All the empty rooms
Miglior scenografia
 Tamara Deverell e Shane Vieau Frankenstein
Miglior cortometraggio The Singers e Two People Exchanging Saliva (a pari merito)
Miglior casting Cassandra Kulukundis Una battaglia dopo l’altra
Miglior trucco e acconciatura Mike Hill, Jordan Samuel e Cliona Furey Frankenstein
Migliori costumi Kate Hawley Frankenstein
Miglior corto animato The girl who cried pearls

oscar-2026-chi-ha-vinto-thomas-anderson ANSA

Leggi anche

Ford

Ultime Notizie

Dai Social

Ultime Gallery

Più viste

Meteo