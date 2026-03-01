Chi ha vinto il Fantasanremo 2026, Lda e Aka7even e Bambole di Pezza super nel gioco che conquista gli artisti

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Con la fine di Sanremo è arrivato l’epilogo anche del Fantasanremo 2026, il fantasy game legato al Festival che ha premiato Lda e Aka7even come vincitori e quindi, indirettamente, i fantagiocatori che li avevano nella propria squadra. I risultati definitivi arriveranno nella serata del 1° marzo ma è già possibile stilare una classifica parziale.

Fantasanremo 2026: ecco chi ha vinto

A vincere il FantaSanremo è stata la coppia Lda e Aka7even. I due giovani cantanti hanno battuto le Bambole di pezza, classificatesi seconde ma a più di 200 punti di distanza.

La classifica finale è ancora provvisoria: sarà ufficializzata dagli organizzatori nelle prossime ore ma il primo posto dei due è al di sopra di ogni dubbio. Sul podio sale anche Samurai Jay che ha preceduto anche il vincitore del Festival, Sal Da Vinci.

I punteggi e i migliori cantanti per il Fantasanremo

Si è chiusa l’edizione 2026 del FantaSanremo anche se la classifica finale è solo provvisoria e non ancora definitiva.

Come negli scorsi anni, l’ufficialità della graduatoria del gioco arriverà all’indomani della serata finale intorno alle 21 su Instagram ma quest’anno i dubbi sono davvero pochi e i vincitori sono e resteranno Lda e Aka7even che contano ben 780 punti.

Alle loro spalle tutti gli altri con le Bambole di pezza a 570 punti. Sul podio Samurai Jay con 487 punti, quarto posto per Sal Da Vinci, con 480 punti. Fanalini di coda Renga e Raf, rispettivamente 28esimo e 29esimo, comunque battuti da Chiello ultimo che ha portato solo 80 punti a quanti lo hanno scelto nelle proprie squadre.

La classifica

Anche quest’anno c’è stata grande partecipazione al Fantasanremo, il gioco legato al Festival di Sanremo che si ispira al Fantacalcio.

Ogni giocatore ha a disposizione 100 baudi per acquistare 7 artisti in gara: deve poi schierare una formazione di 5 titolari, 2 riserve e nominare capitano un artista tra quelli scelti. Ogni sera poi tra premi, piazzamenti e bonus e malus vari si viene a calcolare un punteggio che determina una classifica.

Di seguito la classifica finale del FantaSanremo che, come detto, è ancora provvisoria e verrà ufficializzata nella serata del primo marzo.

Lda e Aka 7even: 780 punti Bambole di pezza: 570 punti Samurai Jay: 487 punti Sal Da Vinci: 480 punti Dargen D’Amico: 474 punti Ditonellapiaga 445 Elettra Lamborghini: 427 punti Eddie Brock: 405 punti Sayf: 390 punti J-Ax: 381 punti Leo Gassmann: 366 punti Ermal Meta: 344 punti Arisa: 325 punti Malika Ayane: 278 punti Fulminacci: 272 punti Serena Brancale: 266 punti Fedez e Masini: 240 punti Luchè: 237 punti Enrico Nigiotti: 211 punti Tommaso Paradiso: 208 punti Michele Bravi: 207 punti Maria Antonietta e Colombre: 199 punti Mara Sattei: 198 punti Levante: 188 punti Nayt: 185 punti Patty Pravo: 173 punti Tredici Pietro: 164 punti Francesco Renga: 135 punti Raf: 130 punti Chiello: 80 punti