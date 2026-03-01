Chi ha vinto il Fantasanremo 2026, Lda e Aka7even e Bambole di Pezza super nel gioco che conquista gli artisti

NOTIZIE
Si è chiuso il Fantasanremo 2026 con la vittoria di Lda e Aka 7even: la classifica completa dei 30 artisti

Con la fine di Sanremo è arrivato l’epilogo anche del Fantasanremo 2026, il fantasy game legato al Festival che ha premiato Lda e Aka7even come vincitori e quindi, indirettamente, i fantagiocatori che li avevano nella propria squadra. I risultati definitivi arriveranno nella serata del 1° marzo ma è già possibile stilare una classifica parziale.

Fantasanremo 2026: ecco chi ha vinto

A vincere il FantaSanremo è stata la coppia Lda e Aka7even. I due giovani cantanti hanno battuto le Bambole di pezza, classificatesi seconde ma a più di 200 punti di distanza.

La classifica finale è ancora provvisoria: sarà ufficializzata dagli organizzatori nelle prossime ore ma il primo posto dei due è al di sopra di ogni dubbio. Sul podio sale anche Samurai Jay che ha preceduto anche il vincitore del Festival, Sal Da Vinci.

I punteggi e i migliori cantanti per il Fantasanremo

Si è chiusa l’edizione 2026 del FantaSanremo anche se la classifica finale è solo provvisoria e non ancora definitiva.

Come negli scorsi anni, l’ufficialità della graduatoria del gioco arriverà all’indomani della serata finale intorno alle 21 su Instagram ma quest’anno i dubbi sono davvero pochi e i vincitori sono e resteranno Lda e Aka7even che contano ben 780 punti.

Alle loro spalle tutti gli altri con le Bambole di pezza a 570 punti. Sul podio Samurai Jay con 487 punti, quarto posto per Sal Da Vinci, con 480 punti. Fanalini di coda Renga e Raf, rispettivamente 28esimo e 29esimo, comunque battuti da Chiello ultimo che ha portato solo 80 punti a quanti lo hanno scelto nelle proprie squadre.

La classifica

Anche quest’anno c’è stata grande partecipazione al Fantasanremo, il gioco legato al Festival di Sanremo che si ispira al Fantacalcio.

Ogni giocatore ha a disposizione 100 baudi per acquistare 7 artisti in gara: deve poi schierare una formazione di 5 titolari, 2 riserve e nominare capitano un artista tra quelli scelti. Ogni sera poi tra premi, piazzamenti e bonus e malus vari si viene a calcolare un punteggio che determina una classifica.

Di seguito la classifica finale del FantaSanremo che, come detto, è ancora provvisoria e verrà ufficializzata nella serata del primo marzo.

  1. Lda e Aka 7even: 780 punti
  2. Bambole di pezza: 570 punti
  3. Samurai Jay: 487 punti
  4. Sal Da Vinci: 480 punti
  5. Dargen D’Amico: 474 punti
  6. Ditonellapiaga 445
  7. Elettra Lamborghini: 427 punti
  8. Eddie Brock: 405 punti
  9. Sayf: 390 punti
  10. J-Ax: 381 punti
  11. Leo Gassmann: 366 punti
  12. Ermal Meta: 344 punti
  13. Arisa: 325 punti
  14. Malika Ayane: 278 punti
  15. Fulminacci: 272 punti
  16. Serena Brancale: 266 punti
  17. Fedez e Masini: 240 punti
  18. Luchè: 237 punti
  19. Enrico Nigiotti: 211 punti
  20. Tommaso Paradiso: 208 punti
  21. Michele Bravi: 207 punti
  22. Maria Antonietta e Colombre: 199 punti
  23. Mara Sattei: 198 punti
  24. Levante: 188 punti
  25. Nayt: 185 punti
  26. Patty Pravo: 173 punti
  27. Tredici Pietro: 164 punti
  28. Francesco Renga: 135 punti
  29. Raf: 130 punti
  30. Chiello: 80 punti

