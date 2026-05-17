Chi ha vinto l'Eurovision Song Contest 2026 e classifica, mani al volto per Sal Da Vinci e fischi per Israele

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Vittoria travolgente e inaspettata per la Bulgaria nella finale dell’Eurovision Song Contest 2026. Dara, con il brano “Bangaranga“, si è aggiudicata il microfono di cristallo. Una punta di delusione per l’Italia che, con Sal Da Vinci, sperava almeno di finire sul podio. Invece il cantante campano si è dovuto accontentare del quinto posto. Medaglia d’argento tra i fischi per Israele. Terza la Romania. Medaglia di legno per l’Australia. La favoritissima Finlandia soltanto sesta. A chiudere la classifica la Gran Bretagna. L’Austria, che ha ospitato la kermesse, in penultima posizione.

Eurovision Song Contest 2026: la classifica finale e i punteggi

Di seguito la classifica finale completa e definitiva, dopo la somma dei voti delle giurie e del pubblico:

Bulgaria Dara – Bangaranga – 516 voti Israele Noam Bettan – Michelle – 343 voti Romania Alexandra Căpitănescu – Choke me – 296 voti Australia Delta Goodrem – Eclipse – 287 voti Italia Sal Da Vinci – Per sempre sì – 281 voti Finlandia Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin – 279 voti Danimarca Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem – 243 voti Moldavia Satoshi – Viva, Moldova! – 226 voti Ucraina Leléka – Ridnym – 221 voti Grecia Akylas – Ferto – 220 voti Francia Monroe – Regarde! – 158 voti Polonia Alicja – Pray – 150 voti Albania Alis – Nân – 145 voti Norvegia Jonas Lovv – Ya ya ya – 134 voti Croazia Lelek – Andromeda – 124 voti Repubblica Ceca Daniel Zizka – Crossroads – 113 voti Serbia Lavina – Kraj Mene – 90 voti Malta Aidan – Bella – 89 voti Cipro Antigoni – Jalla – 75 voti Svezia Felicia – My System – 51 voti Belgio Essyla – Dancing on the Ice – 36 voti Lituania Lion Ceccah – Sólo quiero más – 22 voti Germania Sarah Engels – Fire – 12 voti Austria Cosmò – Tanzschein – 6 voti Gran Bretagna Look mum no computer – Eins, Zwei, Drei – 1 voto

È il nono anno consecutivo che l’Italia rientra in Top 10.

L’emozione di Sal Da Vinci

Sal Da Vinci si è esibito poco prima delle 23, presentandosi sul palco con un completo totalmente white e venendo accompagnato dalla danzatrice Francesca Tocca (ex Amici di Maria De Filippi).

ANSA

La Wiener Stadthalle di Vienna ha apprezzato la performance, come dimostrato dall’ovazione del pubblico al termine della canzone “Per sempre sì”.

Visibilmente emozionato l’artista partenopeo che si è portato le mani al volto dietro le quali è probabilmente scesa qualche lacrima di commozione.

ESC 2026: chi è la vincitrice Dara

Dara ha scalato le classifiche negli ultimi anni, a partire da “Thunder” pubblicato nel 2021 e rimasto in testa alla hit parade per undici settimane consecutive. Altri successi per cui l’artista è famosa in Bulgaria sono “Call Me” e “Mr. Rover”.

Nel 2022 è uscito il suo primo album, “Rodena takava”, che è stato il disco di un’artista femminile più venduto dell’anno. Dara ha totalizzato oltre 80 milioni tra stream e visualizzazioni su YouTube. Dal 2021 fa anche parte del cast di The Voice of Bulgaria, ricoprendo il ruolo di coach.

Nel 2025 ha fatto uscire il secondo disco, “Adhdara”. Ha partecipato all’ESC 2026 grazie alla vittoria della selezione nazionale (Natsionalnata selektsiya).

Fischi per Israele durante le votazioni

Al momento delle votazioni, Israele, rappresentato da Noam Bettan, è stato fischiato. Nel pomeriggio, nel centro di Vienna, è inoltre stata organizzata una manifestazione proPal a cui hanno partecipato, secondo i media austriaci, circa 3mila persone.

Presente all’evento anche Salah Abdel Shafi, ambasciatore palestinese, che ha definito l’Eurovision una “vergogna” e “un tentativo di normalizzare il genocidio”.