Chi ha vinto le elezioni nelle Marche di Acquaroli: boom FdI, FI migliora, Lega a picco, il Pd peggiora

Francesco Acquaroli, il presidente uscente delle Marche per il centrodestra è stato riconfermato alle elezioni regionali 2025. Sconfitto il candidato del centrosinistra Matteo Ricci, il quale ha chiamato in causa la sproporzione di forze: a suo giudizio, l’avversario da battere non era Acquaroli ma la premier Giorgia Meloni in persona, che si è spesa molto per le elezioni regionali nelle Marche. Il centrodestra festeggia, anche se la Lega perde terreno. E il Pd conta le ferite.

Trionfo di FdI alle regionali nelle Marche

Alle elezioni del 2020, fra i partiti che sostenevano Francesco Acquaroli, FdI incassò il 18,66%. Cinque anni dopo il partito di Giorgia Meloni ha portato a casa il 27,51%. Un vero e proprio boom.

Forza Italia, con Berlusconi ancora in vita, nel 2020 aveva ottenuto un modesto 5,89%. Cinque anni dopo il risultato è dell’8,57%.

Francesco Acquaroli rieletto presidente della regione Marche: festeggiamenti nella sede del comitato elettorale ad Ancona

Somma delusione per la Lega: nel 2020 alle regionali marchigiane il Carroccio aveva ottenuto un buon 22,38%. Ma erano ancora gli anni di un Salvini rampante, fresco di Papete e di richiesta dei pieni poteri. Nel 2025 la Lega ha ottenuto appena il 7,34%, in coda rispetto agli altri due azionisti della maggioranza.

Questo il risultato ottenuto dal governatore uscente, Francesco Acquaroli: 337.679 voti pari al 52,43%, ovvero

Partito Voti 2025 Percentuale 2025 Giorgia Meloni Per Acquaroli – FdI 155.540 27,41% Forza Italia Berlusconi 48.823 8,60% Lega Salvini Marche 41.805 7,37% I Marchigiani per Acquaroli Presidente 24.104 4,25% Civici Marche per Acquaroli Presidente 14.680 2,59% Liste civiche Libertas Unione di Centro 10.853 1,91% Noi Moderati per Acquaroli 9.299 1,64%

Marche, doccia fredda per le sinistre

Lo storico quadrilatero rosso, formato dalle Marche con l’Emilia-Romagna, la Toscana e l’Umbria, oggi è diventato un triangolo.

Le Marche, che si erano sfilate nel 2020 con l’elezioni di Francesco Acquaroli, non sono tornate al centrosinistra. Le forze progressiste speravano di bissare quanto avvenuto in Umbria, dove la parentesi di centrodestra rappresentata da Donatella Tesei, dopo decenni di predominio rosso, è stata presto sovrascritta dalla vittoria della candidata indipendente di centrosinistra Stefania Proietti. Le Marche, invece, restano saldamente nelle mani di Giorgia Meloni e delle destre.

Questo il risultato ottenuto dal candidato di centrosinistra, lo sfidante Matteo Ricci: 286.209 voti pari al 44,44%, ovvero

Partito Voti 2025 Percentuale 2025 Partito Democratico 127.638 22,50% Lista civica Matteo Ricci Presidente 41.650 7,34% Movimento 5 Stelle 28.836 5,08% Alleanza Verdi e Sinistra 23.565 4,15% Progetto Marche vive Matteo Ricci Presidente 10.872 1,92% Progetto civico Avanti con Ricci 8.100 1,43% Pace Salute Lavoro 6.392 1,13%

Gli altri candidati nelle Marche

Tutti gli altri candidati alle elezioni regionali nelle Marche non sono arrivati all’1% delle preferenze. Ciascuno di essi era sostenuto da una sola lista.

Beatrice Marinelli:

Evoluzione della Rivoluzione 6.302 voti 0,98%

Lidia Mangani:

Partito Comunista Italiano 5.039 voti 0,78%

Claudio Bolletta:

Democrazia Sovrana Popolare (Marco Rizzo) 4.851 voti 0,75%

Francesco Gerardi:

Forza del Popolo con Amore e Libertà 3.916 voti 0,61%%