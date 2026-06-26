Chi l'ha Visto al dirigente Rai Stefano Coletta, potrebbe essere lui il conduttore dopo Federica Sciarelli

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

La Rai è al lavoro per trovare il sostituto o la sostituta di Federica Sciarelli che, dalla prossima stagione televisiva, non sarà più alla guida dello storico programma “Chi l’ha visto”. Secondo le ultime indiscrezioni, in pole position per raccogliere l’eredità della giornalista ci sarebbe il dirigente Stefano Coletta. Nelle scorse ore sono circolati anche i nomi di Francesca Fagnani, Giorgia Cardinaletti, Serena Bortone, Massimo Giletti e Pino Rinaldi.

Chi l’ha Visto, il dirigente Rai Stefano Coletta dovrebbe sostituire Federica Sciarelli

Il primo a parlare della possibilità di vedere al timone di “Chi l’ha visto” Stefano Coletta, che attualmente ricopre il ruolo di direttore della Direzione Coordinamento Generi Rai, è stato il giornalista Giuseppe Candela, firma di Chi e Dagospia. Ora anche l’AdnKronos rilancia l’indiscrezione.

Secondo l’agenzia sarà con ogni probabilità proprio Coletta a subentrare a Federica Sciarelli. Non c’è ancora l’ufficialità sull’avvicendamento, ma la Rai sarebbe vicina a chiudere la trattativa.

ANSA

Gli altri nomi “caldi”

Qualora Coletta fosse confermato, tramonterebbero automaticamente gli altri presunti candidati a prendere le redini dello storico programma di Rai 3.

Da quando si è saputo dell’addio di Sciarelli, che ha lasciato la conduzione della trasmissione dopo 22 anni di servizio, oltre al nome di Coletta, sono circolati quelli di Francesca Fagnani, Giorgia Cardinaletti e Serena Bortone. A “Chi l’ha visto” sono stati accostati anche i giornalisti Massimo Giletti e Pino Rinaldi, sebbene siano sempre stati ritenuti improbabili.

Il legame di Coletta con la trasmissione di Rai 3

Coletta conosce molto bene la trasmissione con la quale ha un forte legame. Nel 2008, in qualità di responsabile del “nucleo produttivo di programmi di servizio sociale”, ha contribuito in modo diretto all’innovazione del format.

Qualora alla conduzione fosse confermata la presenza di Coletta, si potrebbe parlare di una precisa strategia editoriale finalizzata a proseguire in un solco già tracciato, senza particolari stravolgimenti.

Per quanto riguarda il futuro professionale di Federica Sciarelli, la Rai, attraverso una nota, ha spiegato che l’azienda e la diretta interessata “stanno ragionando insieme sul futuro e sui possibili progetti che vedano” la giornalista stessa “protagonista nelle prossime stagioni”.

Dunque la Sciarelli dovrebbe continuare a lavorare con l’emittente pubblica, senza andare a rafforzare la concorrenza.