Chi l'ha visto riparte da Raffaella Griggi, il messaggio per Federica Sciarelli e le reazioni sui social

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Raffaella Griggi ha dedicato i primi secondi della sua prima conduzione di Chi l’ha visto alla conduttrice che le ha lasciato il posto a luglio, Federica Sciarelli, che ha presentato la trasmissione per anni. Diversi i commenti sui social, sia di ringraziamento a Sciarelli, sia di apprezzamento per la conduzione di Griggi.

Il messaggio di Griggi nella prima puntata di Chi l’ha visto

La prima puntata di Chi l’ha visto senza Federica Sciarelli alla conduzione in 22 anni si è aperta con un messaggio della nuova presentatrice, Raffaella Griggi, proprio a chi l’ha preceduta:

Bentornati a Chi l’ha visto. Qui Federica Sciarelli aveva concluso quella che lei ha definito “una bellissima passeggiata”. Ed è da qui che ripartiamo, riprendendo il cammino, con la determinazione e la passione di sempre e con il vostro aiuto.

ANSA

Griggi aveva già espresso grande apprezzamento per Sciarelli quando era stata annunciata la scelta della Rai di designarla come successore della storica conduttrice alla guida della trasmissione di Rai 3.

Perché Federica Sciarelli ha lasciato Chi l’ha visto

L’ultima puntata condotta da Federica Sciarelli era andata in onda a luglio, ma la decisione di lasciare il programma sarebbe maturata prima, con una comunicazione alla Rai già alla fine di giugno.

Il contratto di Sciarelli stava per scadere, ma questo non avrebbe avuto un grande ruolo nella scelta di lasciare la conduzione della trasmissione.

Quella della conduttrice sarebbe stata una scelta personale, data anche dal peso emotivo del lavoro di conduzione di Chi l’ha visto, programma che si occupa della ricerca di persone scomparse e, di conseguenza, spesso si trova anche a ospitare famiglie in lutto.

Le reazioni social alla sostituzione

I profili social della trasmissione hanno pubblicato lo spezzone della prima puntata che include il messaggio di Griggi al pubblico e a Sciarelli, riscuotendo grande approvazione.

Molti dei commenti sono di auguri per la nuova conduttrice, ma molti sono anche quelli di complimenti e approvazione soprattutto al tono, tradizionalmente pacato e non sensazionalistico, della trasmissione. Scrive un utente su X (già Twitter):

Finalmente una serata in pieno stile Rai 3 con un programma serio, interessante, condotto con garbo, educazione, umanità, ben lontano da altri stili che qualche scellerato dirigente Rai vorrebbe imporci. Complimenti a Raffaella Griggi e a tutta la redazione di Chi l’ha visto.