Chi può richiedere il Bonus nuovi nati 2025 da 1000 euro, come fare domanda e cosa succede per le adozioni

Arriva il bonus nuovi nati 2025 da 1000 euro. Da oggi, giovedì 17 aprile, è possibile fare domanda per il contributo una tantum di 1000 euro erogato dall’Inps per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025. Per accedere al bonus i genitori richiedenti devono possedere determinati requisiti e presentare la domanda online nei termini previsti.

Come funziona il bonus nuovi nati 2025

Il bonus nuovi nati è un beneficio pensato per incentivare la natalità che è stato introdotto con la Legge di Bilancio 2025.

Il bonus consiste nell’erogazione da parte dell’Inps di un contributo una tantum di 1000 euro per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025.

La misura è stata finanziata con 330 milioni di euro per il 2025, è previsto l’aumento a 360 milioni a partire dal 2026.

Chi può richiedere il Bonus nuovi nati 2025 da 1000 euro

Nei giorni scorsi l’Inps ha pubblicato le indicazioni per poter accedere al bonus di 1000 euro per i nuovi nati 2025.

Possono richiedere il bonus:

i cittadini italiani;

i cittadini di un altro Paese dell’Unione Europea;

gli extracomunitari, purché in possesso del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, del permesso unico di lavoro per periodi superiori a sei mesi o del permesso per motivi di ricerca valido per soggiorni superiori a sei mesi.

Inoltre il genitore richiedente deve essere residente in Italia alla data di presentazione della domanda.

C’è poi un requisito economico: può ottenere il bonus da 1000 euro soltanto chi ha un Isee minorenni non superiore a 40.000 euro annui.

Solo un genitore può inoltrare la domanda per ottenere il bonus nuovi nati. Nel caso di genitori non conviventi il bonus può essere richiesto dal genitore che convive con il figlio nato, adottato o in affido preadottivo.

Quando presentare la domanda

La domanda per ottenere il bonus nuovi nati deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di nascita o dalla data di ingresso in famiglia del figlio.

L’Inps pubblicherà un messaggio con la data a decorrere dalla quale è disponibile il servizio per la presentazione della domanda.

Qualora la procedura telematica è resa disponibile dopo la data della nascita o dell’ingresso in famiglia, il termine di 60 giorni comincia dalla pubblicazione del messaggio Inps che dà il via al servizio.

L’Inps procederà all’erogazione del contributo seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle domande presentate e accolte dopo la verifica della sussistenza dei requisiti, nei limiti delle risorse stanziate.

Come presentare la domanda

La domanda va presentata online – nei termini previsti – attraverso il servizio dedicato sul sito dell’Inps, accedendo con le proprie credenziali digitali (SPID di secondo livello, Carta d’Identità Elettronica CIE 3.0, Carta Nazionale dei Servizi – CNS).

In alternativa, è possibile presentare la richiesta:

tramite l’app Inps mobile;

tramite il Contact Center Multicanale, chiamando il numero verde 803.164;

tramite gli istituti di patronato.

Cosa succede per le adozioni

Per quanto riguarda le adozioni, il contributo da 1000 euro può essere richiesto esclusivamente per i figli minorenni.

In caso di affido preadottivo, viene assunta come data di riferimento per richiedere il bonus la data di ingresso del minore nel nucleo familiare adottante su ordinanza del Tribunale per i minorenni.