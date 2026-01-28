Cos'è l'orologio dell'Apocalisse 2026 che prevede la catastrofe, "85 secondi a mezzanotte, mai così vicina"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Le lancette dell’Orologio dell’Apocalisse sono state portate più vicine che mai alla mezzanotte dell’umanità. Dagli 89 secondi alla catastrofe globale dello scorso anno, il tempo si accorcia a 85 secondi. A pesare sul disastro planetario sono, oltre alle tecnologie create dall’uomo, le tensioni alimentate dai nazionalismi e la disinformazione.

L’orologio dell’Apocalisse vicinissimo alla mezzanotte

Il Bulletin of the atomic scientists ha annunciato che mancano 85 secondi al disastro planetario.

Ad accelerare il conto alla rovescia non sono soltanto le crescenti preoccupazioni per il cambiamento climatico e le nuove tecnologie come l’IA, ma soprattutto le tensioni alimentate dai nazionalismi sempre più aggressivi e dalla disinformazione.

“Un anno fa, avevamo lanciato l’allarme: il mondo era pericolosamente vicino a un disastro globale – hanno spiegato gli scienziati – e qualsiasi ritardo nell’inversione di rotta avrebbe aumentato la probabilità di una catastrofe”.

L’allarme degli scienziati

Il Bulletin of the atomic scientists è un’organizzazione fondata nel 1945 da Albert Einstein, J. Robert Oppenheimer e da scienziati dell’Università di Chicago che contribuirono allo sviluppo delle prime armi atomiche nel Progetto Manhattan.

Gli scienziati dell’organizzazione hanno segnalato che “invece di prestare attenzione” all’avvertimento del 2025, “Russia, Cina, Stati Uniti e altri grandi Paesi sono diventati sempre più aggressivi, antagonisti e nazionalisti”.

“Le intese globali duramente conquistate stanno crollando, accelerando una competizione tra grandi potenze in cui il vincitore prende tutto, e minando la cooperazione internazionale fondamentale per ridurre i rischi di una guerra nucleare, dei cambiamenti climatici, dell’uso improprio delle biotecnologie, della potenziale minaccia dell’intelligenza artificiale e di altri pericoli apocalittici”, è l’allarme del Bullettin of the atomic scientists.

Il documento che accompagna l’aggiornamento dell’Orologio dell’Apocalisse ha citato più volte l’amministrazione Trump in modo esplicito, puntando il dito contro il nazionalismo sempre più aggressivo e il riarmo nucleare, l’attacco in Iran, il progetto di difesa Golden Dome, la “guerra” contro le energie rinnovabili, le nuove politiche sull’IA che premiano l’innovazione a scapito della sicurezza e i tagli alla sanità e alla ricerca che minano la capacità di reazione a pandemie e nuove minacce biologiche.

Sullo scenario internazionale, “troppi leader sono diventati compiacenti e indifferenti, adottando in molti casi retoriche e politiche che accelerano anziché mitigare questi rischi esistenziali”, hanno osservato gli esperti.

Come invertire la rotta

Le lancette dell’Orologio dell’Apocalisse segnano 85 secondi alla mezzanotte, “il valore più vicino alla catastrofe che si sia mai visto”.

Si tratta di un numero simbolico che rappresenta una metafora delle minacce che mettono in pericolo l’umanità, ma anche “un simbolo positivo – hanno spiegato gli esperti – una chiamata all’azione per tutti i cittadini, un invito a lavorare tutti insieme. Il tempo di agire è ora”.

Invertire la rotta non è però facile, considerato che “stiamo vivendo un’Armageddon dell’informazione“, ha sottolineato Maria Ressa, giornalista investigativa filippina e vincitrice del Premio Nobel per la pace nel 2021.