Chi sarà il nuovo papa, in corso le manovre dei cardinali: Parolin fra i 6 favoriti anche se sotto attacco

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

A tre giorni dall’inizio del Conclave, il cardinale Pietro Parolin, principale candidato alla successione a Papa Francesco, è oggetto di attacchi crescenti, sia sulla salute che sul suo operato, in particolare in merito alla gestione dell’accordo tra la Santa Sede e la Cina. Intanto diversi cardinali starebbero suddividendo le loro preferenze su alcuni nomi di peso.

Il cardinale Parolin sotto attacco

La candidatura di Parolin, inizialmente forte e con un buon numero di voti, si trova ora minacciata da voci critiche e da candidature alternative emergenti.

Dagli Stati Uniti, si è attaccato Parolin per la gestione dell’accordo Vaticano-Cina. Papa Francesco e Parolin avevano benedetto l’accordo, spingendo per la normalizzazione delle nomine episcopali.

Fonte foto: IPA

Il cardinale filippino Luis Antonio Tagle

Per parte dei cardinali i termini del patto, ancora oggi segreti, avrebbe rischiato di sacrificare la Chiesa cattolica clandestina, nel mirino del governo cinese, sull’altare dell’interesse politico.

Ma non è tutto: secondo retroscena di stampa, correnti bergogliane, che oggi puntano sui cardinali Tagle (Filippine) e Grech (Malta) avrebbero riferito che negli ultimi tempi Parolin avrebbe perso la fiducia del Santo Padre. Realtà o ennesima fake news, non è dato sapere.

Cardinali papabili

Nel segreto del conclave, ogni cosa può accadere. Ma ad oggi, oltre a quello di Parolin, emergono anche altri cinque nomi forti, ciascuno sostenuto da varie correnti ecclesiastiche e geografiche. Si tratta di Luis Antonio Tagle (Filippine), Jean-Marc Aveline (Francia), Peter Erdo (Ungheria) e i due italiani Matteo Maria Zuppi e Pierbattista Pizzaballa.

Ma se le prime due votazioni dovessero portare a fumate nere, i giochi dei cardinali potrebbero portare a esprimere candidati a sorpresa come ad esempio Anders Arborelius (Svezia), Angel Fernandez Artime (Spagna) o Cristobal Lopez Romero (Spagna).

Nonostante le critiche, Parolin conserva sostegni importanti, specialmente tra diplomatici e cardinali brasiliani, favorevoli alla sua apertura alla revisione del celibato sacerdotale. Attualmente, pare, Parolin avrebbe tra i quaranta e i cinquanta voti.

Quanti sono i cardinali

Si ricorda che i cardinali sono in totale 252. Quelli che hanno meno di 80 anni, e che quindi possono votare in conclave per eleggere il Pontefice, sono 135.

O, meglio, 133 dal momento che tra gli elettori Antonio Canizares (Spagna) e Vinko Puljic (arcivescovo emerito di Sarajevo) non parteciperanno per motivi di salute.