Chi sarà il successore di Ali Khamenei in Iran, da Ali Larijani alle alternative con Trump sullo sfondo

Mentre crescono di numero le indicazioni che affermano la notizia che Ali Khamenei sarebbe morto, si rincorrono anche le speculazioni sul suo successore: in Iran è in evidenza soprattutto Ali Larijani, capo del Consiglio supremo di sicurezza nazionale. Larijani sarebbe già alla guida “di fatto” del Paese, mentre Donald Trump parla di avere “un’ottima idea” sul futuro leader.

Ali Khamenei morto? Chi sarà il successore

Ali Khamenei, la Guida Suprema dell’Iran, sarebbe morto nei raid congiunti di Stati Uniti e Israele, una notizia che non ha ancora trovato conferme ufficiali da Teheran.

Il futuro del Paese potrebbe essere legato al nome di Ali Larijani, capo del Consiglio supremo di sicurezza nazionale, ormai considerato l’uomo più potente del regime dopo la Guida Suprema.

Chi è Ali Larijani

Secondo un’inchiesta del New York Times, basata su colloqui con funzionari, militari e diplomatici iraniani, la crescente centralità di Larijani rientra nei preparativi del regime per far fronte all’ampiamente annunciato attacco statunitense.

Il suo nome rappresenterebbe una garanzia di sopravvivenza della catena di comando anche in caso di eliminazione dei vertici politici o di interruzione delle comunicazioni. Il sistema di successione sarebbe stato articolato su quattro livelli, sia in ambito militare sia governativo, con l’indicazione preventiva di sostituti per ogni ruolo chiave.

Il potere di Larijani, 67 anni, supera ormai quello del presidente Masoud Pezeshkian, esponente dell’area riformista e mai realmente centrale negli equilibri di sicurezza. Più volte quest’ultimo si sarebbe rivolto a Larijani per decisioni cruciali, dal blocco di internet durante le proteste fino ai contatti diplomatici con Washington.

Anche il ministro degli Esteri Abbas Araghchi avrebbe ricevuto indicazione di confrontarsi con lui per autorizzare colloqui con l’inviato statunitense.

Il profilo del nuovo leader

Larijani non è un religioso sciita e quindi non può assumere formalmente il ruolo di Guida Suprema, ma sarebbe stato indicato come possibile leader ad interim in caso di vuoto di potere.

Ex comandante dei Guardiani della Rivoluzione, già presidente del Parlamento e negoziatore sul nucleare, ha intensificato i contatti internazionali: ha incontrato Vladimir Putin, i leader di Qatar e Oman e, in passato, anche Bashar al-Assad prima della sua caduta.

Sul fronte nucleare, Larijani ha dichiarato: “per dimostrare che l’Iran non è alla ricerca di armi nucleari, consentiremo all’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (Aiea) di ispezionare i nostri siti nucleari, anche quelli situati nel sottosuolo e sulle montagne. Le ispezioni possono essere condotte mensilmente o addirittura quotidianamente, in modo che gli ispettori possano identificare qualsiasi attività sospetta”.

Le idee di Donald Trump

Il presidente Usa, Donald Trump, ha dichiarato ad Abc di avere “un’ottima idea” su chi potrebbe guidare l’Iran in futuro, lasciando intendere che Washington sta già valutando scenari di transizione politica.

Secondo analisi di fonti internazionali come Reuters e il Council on Foreign Relations, oltre ad Ali Larijani esistono diverse figure clericali considerate potenziali alternative nella successione alla Guida Suprema. Tra i nomi più citati figurano Mojtaba Khamenei, figlio dell’attuale leader ma con candidatura controversa, Mohsen Qomi, Alireza Arafi, Mohsen Araki, Gholam Hossein Mohseni Ejei, capo della magistratura, e Hashem Hosseini Bushehri.