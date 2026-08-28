Chi sono Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi nuovi conduttori di Report dopo Sigfrido Ranucci

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

La Rai ha ufficializzato il cambio di conduzione di Report. Al posto di Sigfrido Ranucci arriva una nuova conduzione a due con Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Si tratta dei due nomi vincitori della selezione Rai per giornalisti professionisti. Giulia Presutti, già giornalista e inviata di Report, è risultata prima classificata. Daniele Piervincenzi proviene da altri programmi noti come Nemo – Nessuno escluso e Popolo sovrano.

Report cambia conduzione

Dopo giorni intensi, tra nomi esterni e resistenze da parte di Sigfrido Ranucci, arriva l’annuncio ufficiale da parte dell’ufficio stampa della Rai, che ha comunicato chi prenderà la guida del programma.

A partire dalla prossima stagione saranno due i nomi che condurranno Report dopo l’allontanamento di Sigfrido Ranucci, alle prese con il caso che spazia tra l’attentato e la vicinanza al mandante Valter Lavitola.

Il programma d’inchiesta di Rai 3 è stato affidato a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Sono due giornalisti interni alla Rai, scelti attraverso una selezione per giornalisti professionisti. La prima è già un’inviata di Report, il secondo ha lavorato per altri importanti programmi Rai.

Chi è Giulia Presutti

Giulia Presutti è una giornalista e inviata di Report. Come racconta il comunicato della Rai, è molto legata al giornalismo d’inchiesta e alla realizzazione di servizi su temi di interesse pubblico.

Risulta essere prima classificata nella selezione, un risultato che l’azienda rivendica come conferma della maturazione della giornalista in un percorso professionale interno alla stessa azienda.

Facendo qualche passo indietro sulla sua carriera, Presutti ha frequentato la Scuola di Giornalismo Radiotelevisivo di Perugia e ha svolto lo stage a Rai News 24. È stata finalista del Premio Roberto Morrione per “Un tratto della tratta”, un’inchiesta sulle organizzazioni criminali che si occupano del traffico di esseri umani. È stata anche redattrice per la trasmissione di Rai 2 Nemo – Nessuno escluso e poi a Londra per la NBC News. Da giugno 2018 è inviata di Report.

Chi è Daniele Piervincenzi

Daniele Piervincenzi è esterno a Report, ma interno alla Rai. Anche lui vincitore della selezione Rai, ha maturato esperienza come inviato e conduttore di programmi come Nemo – Nessuno escluso e Popolo sovrano. Il suo nome è salito alla ribalta della cronaca quando nel 2017, durante un’inchiesta a Ostia, è stato aggredito insieme all’operatore Edoardo Anselmi.

Su di lui sappiamo che è un ex rugbista e che ha iniziato con il giornalismo sportivo, per poi diventare redattore del programma Otto e mezzo condotto da Lilli Gruber. Nel 2016 è approdato in Rai e ha iniziato a dedicarsi a inchieste su temi sociali, in particolare con uno sguardo alle periferie e ai territori marginali.

Dal 2022 è una delle voci del conflitto in Ucraina per La7 e la Rai, e dal 7 ottobre 2023 si è recato più volte in Israele e Cisgiordania per raccontare la situazione israelo-palestinese. La scelta di entrambi per la conduzione di Report non è piaciuta a Ranucci, che ha criticato la mossa sui social.