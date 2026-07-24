Chi sono i 4 possibili sostituti di Federica Sciarelli a Chi l'ha visto: Briganti, Del Re, Griggi e Cazzaniga

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai non ha ancora deciso a chi affidare la conduzione di Chi l’ha visto?, seguitissimo programma di Rai 3, lasciata vacante da Federica Sciarelli. A meno di due mesi dalla messa in onda della nuova stagione, che ripartirà il 23 settembre 2026, l’azienda avrebbe però optato per una soluzione interna alla redazione. Quindi, scartate le varie opzioni esterne da Pino Rinaldi a Massimo Giletti: sembra che toccherà a uno tra Veronica Briganti, Francesco Paolo Del Re, Raffaella Griggi e Chiara Cazzaniga, tutti inviati di Chi l’ha visto?.

Le voci dalla Rai: la scelta tra 4 inviati di Chi l’ha visto?

Secondo quanto riferito da Adnkronos, il direttore dell’Approfondimento Rai, Paolo Corsini, avrebbe deciso di scegliere il sostituto di Federica Sciarelli da una shortlist di 4 nomi, tutti interni alla redazione del programma:

Veronica Briganti

Francesco Paolo Del Re

Raffaella Griggi

Chiara Cazzaniga

Sarebbero cadute, quindi, tutte le altre candidature esterne al programma, più o meno verosimili, da Massimo Giletti e Pino Rinaldi a Francesca Fagnani.

Chi è Veronica Briganti

Veronica Briganti è nata il 24 giugno 1970, è laureata in Storia dell’arte e ha pubblicato diversi articoli su riviste specializzate in arte e archeologia.

Giornalista professionista, lavora in Rai dal 1997, da oltre 10 è inviata di Chi l’ha visto?: per la trasmissione ha seguito i casi – tra gli altri – di Sarah Scazzi, Yara Gambirasio, Melania Rea, Andreea Rabciuc, Liliana Resinovich.

Con Federica Sciarelli ha pubblicato il libro-inchiesta Trappole d’amore, storie di truffe romantiche edito da Rai libri.

Nella redazione di Chi l’ha visto? ha anche trovato l’amore, legandosi a un altro storico inviato del programma, il giornalista Giuseppe Pizzo.

Chi è Francesco Paolo Del Re

Francesco Paolo Del Re è nato a Bitonto (Bari) il 10 febbraio 1980.

Laureato in Scienze della Comunicazione, è un giornalista professionista e dal 2011 lavora per il programma Chi l’ha visto?.

Ha iniziato prima come redattore per poi diventare inviato: ha seguito i casi – tra gli altri – di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, di Katty Skerl e José Garramon, di Alessia Rosati e Bruno Romano, di Alberica Filo Della Torre, di Agata Scuto e di Antonio Russo. Nella stagione 2023-24 aveva rintracciato in Grecia l’italiano che si era finto morto per 10 anni ed è stato in prima linea nelle ricerche di Antonella Di Massa a Ischia, fino ad arrivare a trovare il suo corpo.

Attivo anche come curatore di mostre, dal 2017 porta avanti il progetto curatoriale Casa Vuota a Roma.

Per la sua attività giornalistica, ha vinto nel 2018 il Premio Civetta e nel 2022 il Premio Gorgone d’Oro.

Chi è Raffaella Griggi

Raffaella Griggi è nata il 20 maggio 1973, a Genova.

Giornalista professionista, ha lavorato per anni per l’edizione ligure di Repubblica, collaborando anche con tv private.

Nel 2001 ha seguito il G8 di Genova, diventando poi inviata di Uno Mattina, La Vita in Diretta e Chi l’ha visto?. Ha anche collaborato per le emittenti concorrenti: Mediaset, La7 e SkyTg24.

Specializzata in cronaca nera e giudiziaria, tra i casi più importanti che ha seguito c’è quello relativo a Massimo Bossetti.

Chi è Chiara Cazzaniga

Chiara Cazzaniga è nata l’8 maggio 1978, il giorno prima del ritrovamento del cadavere di Aldo Moro.

Si era laureata in arabo, alla facoltà di Lingue e Civiltà Orientali: appassionata di Medioriente, è stata a lungo in Libano, in Siria, in Palestina e nello Yemen per studiare arabo e viaggiare.

Giornalista professionista, ha collaborato col Sole 24 Ore mentre in tv ha iniziato a lavorare prima a Matrix, trasmissione condotta da Enrico Mentana su Canale 5, poi con Lucia Annunziata in L’ultima parola, Presunto colpevole e Leader, fino ad approdare a Chi l’ha visto? nel 2013.

Nel 2015, grazie al supporto di Federica Sciarelli, dopo un anno di ricerca era riuscita a trovare e a intervistare in Inghilterra Ali Ahmed Rage detto Gelle, supertestimone dell’omicidio Ilaria Alpi-Miran Hrovatin in Somalia, a Mogadiscio, nel 1994. Grazie a quell’intervista i legali di Hashi Omar Hassan – unico condannato per il duplice omicidio – poterono chiedere la revisione del processo che l’aveva condannato a 26 anni per un delitto mai commesso (tanto da essere assolto l’anno dopo).

Alla collega Gisella Ruccia che l’ha suggerita come sostituta di Sciarelli, la stessa Cazzaniga ha replicato sui social: “Sono un’inviata, sto bene in mezzo alla strada a cercare di capire, a raccontare. La conduzione è un mestiere che non mi appartiene e non ne sarei all’altezza! Senza dimenticare che Federica Sciarelli è unica, insostituibile e la vera anima del programma è lei”.

Gli appelli dei telespettatori a Federica Sciarelli: “Ripensaci”

Nel frattempo, sui social i telespettatori più affezionati – autodefinitisi Chilhavisters – hanno iniziato a rivolgere diversi appelli a Federica Sciarelli, volto iconico della trasmissione.

Sotto il video con cui la conduttrice ha ringraziato il pubblico dopo l’ultima puntata, in tanti hanno sostanzialmente scritto che non esiste Chi l’ha visto? senza di lei.

Il programma è tra i più longevi della tv: va in onda dal 30 aprile 1989.