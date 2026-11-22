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Sono stati svelati i nomi dei sei finalisti di Sanremo Giovani 2026 che si sfideranno l’11 dicembre a Sarà Sanremo su Rai1: Petit, Florinda, i Santamarea, Nausica e l’inganno, Primogenito e Lens. Uno di loro sarà il 24esimo Big in gara al Festival di Sanremo 2027 condotto da Stefano De Martino. Tre arrivano dal percorso di Sanremo Giovani, tre da Area Sanremo.

Svelati i finalisti di Sanremo Giovani 2026

Non c’è ancora il comunicato ufficiale, ma come rivelato da All Music Italia, la commissione musicale presieduta da Stefano De Martino ha individuato i sei artisti che si contenderanno un posto al prossimo Festival di Sanremo nella finale di Sanremo Giovani 2026.

I sei finalisti sono Petit, Florinda, i Santamarea, Nausica e l’inganno, Primogenito e Lens. I primi tre arrivano dal percorso di Sanremo Giovani, gli altri tre dai vincitori di Area Sanremo. Uno di loro diventerà il 24esimo artista in gara al Festival di Sanremo 2027.

ANSA

A decretare chi andrà al Festival sarà la finale a sei Sarà Sanremo, in programma su Rai1 l’11 dicembre 2026, condotta da Stefano De Martino e Maria Sole Pollio.

I sei finalisti escono da una selezione che ha coinvolto complessivamente trenta artisti, quindici per ciascuno dei due percorsi. Per Sanremo Giovani erano in gara Albe, Basim, Dubrazil, Frambo, Gallas, Lea Gavino, Les Votives, Neartica, Occhi, Plasma, Rob e Selma. Ad Area Sanremo invece Bluesy, Bush, Clarice, Equarantacinque, EroCaddeo, Frero, Gabriele Esposito, Kimono, Lysa, Nashley, Nox e Sofia Sole.

Chi sono i sei finalisti

Petit, romano classe 2005, è stato finalista ad Amici 23, battuto da Sarah Toscano, ed era già stato a Sanremo Giovani lo scorso anno. Florinda, napoletana di 26 anni, è stata scelta per Amazon Music Breakthrough.

I Santamarea sono quattro ragazzi di Carini (Palermo), hanno vinto Musicultura nel 2023 e sono stati finalisti della Targa Tenco nel 2026. Primogenito, romano classe 2004, ha già esordito con il suo primo disco, il 1° maggio scorso ha suonato al Concertone di Roma.

Nausica e l’inganno, catanese, aveva partecipato a X Factor e nel 2023 era arrivata alla finale di Sanremo Giovani. Lens è l’unico artista che arriva a Sanremo Giovani da indipendente.

Gli esclusi “eccellenti” tra ex Amici e X Factor

Ci sono diversi esclusi “eccellenti” tra gli artisti che erano in gara a Sanremo Giovani e Area Sanremo. A partire da rob, vincitrice di X Factor 2025, ed eroCaddeo, arrivato secondo dietro di lei.

Restano fuori anche Kimono, che ha vinto X Factor nel 2019, e Les Votives, secondi nel 2024. Esclusi dai finalisti anche due ex allievi di Amici, Albe e Plasma.