Chi sono i cantanti in gara all'Eurovision 2025, da Lucio Corsi e Gabry Ponte a Tommy Cash e Yuval Raphael

Conto alla rovescia per l’Eurovision 2025. Il contest internazionale, che si svolge dal 13 al 17 maggio a Basilea, ritorna in Svizzera per la terza volta, dopo la vittoria, lo scorso anno di Nemo con il brano “The Code”. A rappresentare l’Italia c’è Lucio Corsi (secondo classificato al Festival di Sanremo) in una gara in cui a esibirsi saranno 37 artisti totali. Tra questi c’ anche Gabry Ponte, come partecipante di San Marino.

Chi sono i cantanti in gara

La lista definitiva di partecipanti all’Eurovision Song Contest 2025 era stata annunciata il 12 dicembre 2024.

Inizialmente erano previsti 38 Paesi partecipanti: ne sono alla fine rimasti 37 dopo il ritiro della Moldavia.

Lucio Corsi

A rappresentare la Svizzera, Paese che ospita la manifestazione, è la cantautrice Zoe Me, con il brano “Voyage” che canterà in francese.

Lucio Corsi in gara per l’Italia

A sventolare il Tricolore ci penserà Lucio Corsi con “Volevo essere un duro”, brano che gli è valso il secondo posto al Festival di Sanremo e la conseguente partecipazione all’Eurovision vista la rinuncia del vincitore Olly.

Il cantautore toscano, però, non sarebbe tra i favoriti. I bookmaker, infatti, piazzano Lucio Corsi solamente all’ottavo posto. ma naturalmente c’è una gara davanti e le esibizioni live che possono cambiare tutto.

A rappresentare un po’ di Italia c’è anche Gabry Ponte: è in gara con San Marino ma anche il titolo del suo brano richiama il nostro Paese. Il dj torinese infatti si esibisce con “Tutta l’Italia”, che ha fatto anche da sigla al Festival di Sanremo.

Chi sono i favoriti

I bookmaker danno per favorita la Svezia (che, nel caso, trionferebbe per l’ottava volta) in gara con il gruppo KAJ con il brano “Bara bada bastu”. KAJ è un trio composto da Kevin Holmström, Axel Åhman e Jakob Norrgård.

Piace anche il rappresentante austriaco JJ, che porterà sul palco di Basilea la canzone “Wasted love” cantata in inglese.

Da tenere d’occhio c’è anche la Francia, in gara con una ballad intitolata “Maman” cantata da Louane. In gara poi c’è anche l’israeliana Yuval Raphael che si esibirà, in inglese e francese, con “New day will Rise”.

Un po’ di Italia anche con Tommy Cash

Se l’Italia è rappresentata ufficialmente da Lucio Corsi e indirettamente da Gabry Ponte, qualcosa del nostro Paese sarà presente anche nell’esibizione di Tommy Cash.

Il rapper che rappresenta l’Estonia, infatti, porta all’Eurovision “Espresso macchiato”, una canzone sugli stereotipi italiani.