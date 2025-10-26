Chi sono i due arrestati per la rapina al Louvre di Parigi e da dove provengono: erano già "noti"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

A una settimana dall’incredibile furto di gioielli al museo del Louvre, due persone sono state arrestate con l’accusa di far parte della banda che ha compiuto la rapina a Parigi. Già noti alle forze dell’ordine, il 25 ottobre è stato dato immediato ordine di fermarli per il rischio che potessero fuggire all’estero. Uno dei due è infatti stato fermato all’aeroporto Charles de Gaulle.

Chi sono i due arrestati

I due sospetti del furto di gioielli della corona francese del 19 ottobre, sono stati arrestati la sera del 25 ottobre nell’ambito delle indagini condotte dalla brigata di repressione del banditismo di Parigi e dall’Ufficio centrale per la lotta contro il traffico di beni culturali.

Secondo Le Parisien i due uomini sono originari della Seine-Seint-Denis, il dipartimento 93 nella banlieue nord-est di Parigi, e fanno parte della banda di quattro persone che domenica mattina ha messo a segno il colpo.

ANSA

Il montacarichi usato per il furto al Louvre

I due uomini sono già noti alle forze dell’ordine per furti con scasso e hanno il profilo di ladri esperti che potrebbero aver agito su commissione. La loro custodia cautelare può durare 96 ore. Le indagini proseguono per identificare il resto dei complici.

Come è avvenuto il furto

Secondo la ricostruzione, il 19 ottobre un gruppo di quattro persone ha usato un montacarichi per salire al primo piano, forzare una finestra sul balcone ed entrare nella galleria di Apollo, dove si trova la collezione di preziosi dei sovrani francesi, tra cui Napoleone.

I ladri hanno forzato due vetrine della collezione dei gioielli della Corona francese, rubato gioielli del valore stimato in 88 milioni di euro, poi hanno ripreso il montacarichi per scendere e fuggire a bordo di due scooter.

Il tutto è avvenuto in pieno giorno, davanti ai turisti, e ripreso dalle telecamere del museo del Louvre. I componenti della banda hanno usato dei gilet gialli e dei caschi per fingersi addetti ai lavori di manutenzione e rendersi poco riconoscibili.

Il pericolo di fuga all’estero

Il blitz che ha portato all’arresto dei due presunti ladri del Louvre è scattato all’improvviso per il pericolo di fuga all’estero.

Uno dei due è stato arrestato all’aeroporto Charles de Gaulle mentre stava per imbarcarsi, probabilmente per l’Algeria, secondo le informazioni del Parisien.

Subito dopo, un secondo sospetto è stato arrestato nella regione parigina. Per il settimanale Paris Match il complice era diretto invece in Mali e la polizia lo starebbe interrogando.

La pista di complicità con membri della sicurezza del museo

Stando a quanto scrive Le Figaro, il procuratore di Parigi Laure Beccuau ha lamentato la “divulgazione frettolosa di queste informazioni da parte di persone informate, senza alcuna considerazione per l’indagine”.

“Questa rivelazione non può che danneggiare gli sforzi degli investigatori impegnati nella ricerca sia dei gioielli rubati che di tutti i criminali. È troppo presto per fornire dettagli”, ha continuato il procuratore.

Intanto il quotidiano inglese The Telegraph, citando “fonti vicine all’inchiesta” ha scritto che tra le piste seguite dagli inquirenti, ci sarebbe anche quella di una possibile complicità di un membro della squadra di sicurezza del museo con la banda che ha effettuato il colpo.