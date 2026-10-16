Chi sono i ministri Israel Katz e Ben Gvir indagati a Roma nell'inchiesta sulle missioni della Flotilla

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La procura di Roma ha indagato 13 persone che fanno parte della catena di comando dell’esercito e della marina israeliani e che avrebbero avuto un ruolo nei maltrattamenti subiti dagli attivisti delle due missioni della Global Sumud Flotilla a ottobre del 2025 e a maggio del 2026. Tra loro ci sono anche il ministro della Difesa Israel Katz e quello della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir. Le ipotesi di reato sono tortura, sequestro di persona, lesioni personali, rapina e danneggiamento con pericolo di naufragio.

L’indagine della procura di Roma

Tra i 430 attivisti della Global Sumud Flotilla c’erano 27 italiani. Quando gli attivisti furono attaccati, si trovavano in acque internazionali, quindi la giurisdizione era quella del Paese in cui l’imbarcazione degli attivisti era registrata.

C’è quindi la possibilità che la magistratura italiana abbia l’autorità di perseguire eventuali reati commessi nei confronti degli attivisti dalle autorità israeliane.

ANSA

Alle indagini ha partecipato anche il Ros, Reparto operazioni speciali dei Carabinieri.

Chi è il ministro della Difesa Israeliano Israel Katz

Israel Katz è nato nel 1955 in Israele da genitori sopravvissuti all’Olocausto. È un politico di professione e fin da giovane ha fatto parte di Likud, il partito di destra del primo ministro Benjamin Netanyahu.

Ha posizioni in linea con quelle del suo partito, soprattutto da quando, negli ultimi anni, Likud ha assunto politiche sempre più radicali avvicinandosi ai movimenti che rappresentano la popolazione ortodossa e ultraortodossa.

Si oppone alla cosiddetta soluzione a due Stati, che prevede la creazione di uno Stato di Palestina e di uno Stato di Israele che dovrebbero convivere, ed è un sostenitore dell’espansione delle colonie illegali in Cisgiordania.

Chi è il ministro Itamar Ben Gvir

Itamar Ben Gvir è uno dei ministri più radicali del governo israeliano. Si occupa della sicurezza nazionale ed è leader del partito estremista Otzma Yehudit (Potere Ebraico).

Se Katz sostiene l’espansione delle colonie in Cisgiordania, Ben Gvir ritiene invece che l’intera regione debba essere annessa militarmente allo Stato di Israele.

È stato inoltre uno dei principali promotori della guerra a Gaza e sostiene l’occupazione militare della Striscia. Si oppone infine a qualsiasi tipo di trattativa con Hamas.

Gli altri indagati

Insieme ai due ministri, sono indagati vari comandanti dell’esercito, tra cui il capo di Stato maggiore delle Forze di difesa israeliane (Idf), generale Eyal Zamir, il comandante in capo della Marina dal 2 settembre 2021 al 24 dicembre 2025 David Saar per la prima Flotilla.

Per la seconda missione dell’organizzazione, sono indagati invece, Eyal Harel quale comandante in capo della Marina e il maggiore generale Guy Levy nel ruolo di capo di Stato maggiore.

Tra gli accusati ci sono poi altri ufficiali dell’esercito e della marina, tutti coinvolti nella catena di comando. Le accuse più esplicite della procura di Roma sono quelle a Ben Gvir, che è accusato di tortura e sequestro di persona.