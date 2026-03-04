Chi sono i Pasdaran e che rapporti hanno con l'Ayatollah e le Guardie della Rivoluzione in Iran

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Dal 1979 l’Iran propone un glossario che ciclicamente ritorna. L’odierna e spaventosa escalation con Israele e Stati Uniti è soltanto l’ultimo capitolo di una lunga e ininterrotta crisi mediorientale inasprita proprio dalla nascita della Repubblica Islamica e la divisione violenta tra sunniti e sciiti. Una contesa confessionale che cela rivalità geopolitiche e che si basa sull’attività di gruppi e istituzioni che ormai leggiamo quotidianamente, dai Pasdaran agli Ayatollah.

L’Iran di oggi è figlio della Rivoluzione del 1979

Partiamo velocemente da una base storica. Con la Rivoluzione del 1979, le masse persiane rovesciarono la monarchia imperiale dello Scià Reza Pahlavi e instaurò la Repubblica Islamica, dando origine al regime degli Ayatollah che ancora oggi governa l’Iran e che Israele e Usa vogliono far crollare.

Al netto della repressione che l’allora imperatore aveva compiuto sulla popolazione, a determinare la rivolta fu la percezione che lo Scià fosse una marionetta controllata dall’Occidente.

La modernizzazione voluta dai Pahlavi era vista come un asservimento. E, ieri come oggi, l’aspetto che i persiani di dentro reputano più imperdonabile alla classe dirigente è l’umiliazione da parte di attori esterni.

In geopolitica nulla è per sempre. Le alleanze sono sempre legate alla convenienza del momento storico. Prima della rivoluzione khomeinista, ad esempio Usa e Iran erano alleati.

La crisi degli ostaggi cambiò tutto e l’Iran divenne la grande potenza sciita che è ancora oggi. Sulla scia dei dettami dell’ayatollah Khomeini, lo sciismo fu la veste confessionale islamica che Teheran si cucì addosso (adattandola alla propria specificità antropologica e imperiale) per diffondere il panislamismo.

Il messaggio ai Paesi arabi, a maggioranza sunnita e opposti etnicamente ai persiani, divenne chiaro: qualunque minoranza musulmana scontenta o estromessa dal potere nella sua nazione, può guardare all’Iran come riferimento.

Il ruolo dei Pasdaran o Guardiani della Rivoluzione

Quando si parla di Iran, comprendere il ruolo dei Pasdaran significa capire la struttura reale del potere nella Repubblica Islamica, che tende storicamente a sopravvivere ai vertici politici o militari.

Più che un semplice corpo militare, i Pasdaran rappresentano il pilastro politico, ideologico ed economico del sistema costruito dopo la Rivoluzione del 1979. Non fanno cioè solo guerra, ma gestiscono anche la vita sociale e commerciale a livello pratico.

Il loro nome ufficiale è Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (Irgc) e nascono per volontà dell’ayatollah Ruhollah Khomeini poche settimane dopo la caduta dello Scià Pahlavi.

L’obiettivo non era difendere i confini del Paese, compito affidato all’esercito regolare, ma proteggere la rivoluzione islamica e il nuovo ordine teocratico.

In pratica combattere i nemici interni, le ingerenze straniere e gli infiltrati che Usa e Israele avrebbero copiosamente lanciato. Un’istituzione paramilitare con una funzione politica precisa: garantire che nessuna forza interna possa mettere in discussione il potere degli ayatollah.

Il termine Pasdaran invece è il termine persiano con cui vengono comunemente definite le Irgc, plurale di pāsdār (“guardiano”).

Le divisioni interne dei Pasdaran

Le Guardia della Rivoluzione Islamica rappresentano dunque un autentico esercito ideologico parallelo, distinto dalle forze armate regolari iraniane. Le stime indicano oltre 200mila effettivi, ripartiti in forze terrestri, navali e aerospaziali.

Questo aspetto suggerisce già una potenziale, e in alcuni casi effettiva, tensione tra esercito regolare e Pasdaran. Alcune frange delle truppe governative sono fortemente avverse alle Irgc e vengono pertanto viste da Usa e Israele come un potenziale cuneo interno per portare al regime change.

L’organigramma dei Pasdaran è diviso in strutture che coprono quasi ogni ambito della sicurezza iraniana. Tre sono le principali:

Forza Quds

Milizia Basij

Forze navali

Mentre le prime, ampiamente colpite da israeliani e americani già nella guerra dei 12 giorni, si occupano delle operazioni all’estero e del sostegno alle milizie alleate nel Medio Oriente (Hamas, Hezbollah, Houthi), le forze navali sono invece le responsabili della chiusura dello Stretto di Hormuz.

La Milizia Baisj è invece un ramo paramilitare su base volontaria che svolge funzioni di controllo sociale e repressione del dissenso.

Dicevamo che i Pasdaran gestiscono anche le attività economiche. Un esempio è dato dal gruppo industriale Khatam al-Anbiya, alle dirette dipendenza delle Irgc, che esercita un controllo diretto su infrastrutture, energia, costruzioni e telecomunicazioni.

Il ruolo degli Ayatollah

In un Paese governato dalla legge coranica (sharia), gli ayatollah rappresentano i decisori e la classe dirigente. Tecnicamente il termine indica alti giuristi dell’Islam sciita, studiosi della legge religiosa e dell’interpretazione giuridica islamica.

Dopo la Rivoluzione del 1979, il clero sciita ha trasformato la propria autorità teologica in potere politico diretto, costruendo un sistema che combina istituzioni repubblicane e dominio clericale. Con tanto di Costituzione.

Al vertice si trovano i cosiddetti “grandi ayatollah”, considerati marja’ al-taqlid, cioè “fonti di ispirazione”, esempi da seguire.

Storicamente questi religiosi operavano fuori dal potere statale. La rivoluzione khomeinista ha tuttavia cambiato radicalmente questo equilibrio.

In tale contesto la Guida Suprema rappresenta il vertice del sistema, inteso come arbitro e stella cometa di un firmamento che nella pratica si gestisce da sé. Finora sono state due le figure apicali: Ruhollah Khomeini (1979-1989) e Ali Khamenei (1989-2026).

A scendere nella piramide del potere, il clero dirigente si ramifica in:

Consiglio dei Guardiani, che decide chi può candidarsi alle elezioni;

Assemblea degli Esperti, che sceglie la Guida Suprema;

magistratura teocratica

bonyad, importanti fondazioni economiche religiose.