Chi sono le Bambole di Pezza annunciate da Carlo Conti a Sanremo 2026: pop-punk e femminismo all'Ariston

Carlo Conti ha annunciato in diretta al Tg1 i nomi dei 30 cantanti e gruppi che parteciperanno al Festivial di Sanremo 2026. Tra loro ci sono anche le Bambole di Pezza, gruppo pop-punk composto da cinque donne, che tratta spesso temi femministi all’interno dei testi delle canzoni. Hanno alle spalle 20 anni di carriera e nel 2025 hanno anche partecipato al Concertone del Primo Maggio.

Chi sono le Bambole di Pezza

Tra i 30 nomi annunciati come partecipanti del Festival di Sanremo 2026 da Carlo Conti al Tg1 ci sono anche le Bambole di Pezza, gruppo pop-punk milanese con una formazione esclusivamente femminile.

Tra i temi trattati con più frequenza all’interno dei testi delle loro canzoni c’è il femminismo e la lotta alla violenza di genere. Nel 2022 pubblicarono anche un pezzo per celebrare la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, dal titolo “Non sei Sola”.

ANSA Carlo Conti, conduttore e direttore artistico di Sanremo 2026

La storia del progetto si divide nettamente in due fasi, con due formazioni diverse che hanno dato vita, ciascuna, a due album.

La storia delle Bambole di Pezza

Le Bambole di Pezza, nella loro formazione originale, iniziano a suonare nel 2002. Collaborano con la band spagnola Ska-P mentre è in Italia per un tour e pubblicano due album, Crash Me e Strike.

Nel 2022 le due storiche chitarriste della band, Morgana Blue e Dani Piccirillo, decidono di ridare vita al progetto con la collaborazione di Cleo alla voce, Kaj al basso e Xina alla batteria. Pubblicano altri due album, Dirty e Wanted.

Tra il 2023 e il 2025 aprono diversi concerti importanti e continuano a suonare nei club, riscuotendo sempre più successo. Il loro singolo Favole ha superato 1,8 milioni di ascolti online.

Il 2025 e l’approdo a Sanremo

L’ultimo album delle Bambole di Pezza, Wanted, è uscito proprio nel 2025, lo stesso anno in cui la band viene annunciata come parte della line-up del tradizionale Concertone del Primo Maggio a Roma.

Arriva quindi anche l’annuncio della partecipazione a Sanremo, il 30 novembre. Sul palco dell’Ariston ritroveranno, tra l’altro J-Ax, che ha collaborato con loro nel singolo Cresciuti Male.