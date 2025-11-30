Chi sono le Bambole di Pezza annunciate da Carlo Conti a Sanremo 2026: pop-punk e femminismo all'Ariston
Le Bambole di Pezza, band pop-punk milanese con una formazione interamente femminile, è stata annunciata come concorrente a Sanremo 2026
Carlo Conti ha annunciato in diretta al Tg1 i nomi dei 30 cantanti e gruppi che parteciperanno al Festivial di Sanremo 2026. Tra loro ci sono anche le Bambole di Pezza, gruppo pop-punk composto da cinque donne, che tratta spesso temi femministi all’interno dei testi delle canzoni. Hanno alle spalle 20 anni di carriera e nel 2025 hanno anche partecipato al Concertone del Primo Maggio.
Chi sono le Bambole di Pezza
Tra i 30 nomi annunciati come partecipanti del Festival di Sanremo 2026 da Carlo Conti al Tg1 ci sono anche le Bambole di Pezza, gruppo pop-punk milanese con una formazione esclusivamente femminile.
Tra i temi trattati con più frequenza all’interno dei testi delle loro canzoni c’è il femminismo e la lotta alla violenza di genere. Nel 2022 pubblicarono anche un pezzo per celebrare la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, dal titolo “Non sei Sola”.
Carlo Conti, conduttore e direttore artistico di Sanremo 2026
La storia del progetto si divide nettamente in due fasi, con due formazioni diverse che hanno dato vita, ciascuna, a due album.
La storia delle Bambole di Pezza
Le Bambole di Pezza, nella loro formazione originale, iniziano a suonare nel 2002. Collaborano con la band spagnola Ska-P mentre è in Italia per un tour e pubblicano due album, Crash Me e Strike.
Nel 2022 le due storiche chitarriste della band, Morgana Blue e Dani Piccirillo, decidono di ridare vita al progetto con la collaborazione di Cleo alla voce, Kaj al basso e Xina alla batteria. Pubblicano altri due album, Dirty e Wanted.
Tra il 2023 e il 2025 aprono diversi concerti importanti e continuano a suonare nei club, riscuotendo sempre più successo. Il loro singolo Favole ha superato 1,8 milioni di ascolti online.
Il 2025 e l’approdo a Sanremo
L’ultimo album delle Bambole di Pezza, Wanted, è uscito proprio nel 2025, lo stesso anno in cui la band viene annunciata come parte della line-up del tradizionale Concertone del Primo Maggio a Roma.
Arriva quindi anche l’annuncio della partecipazione a Sanremo, il 30 novembre. Sul palco dell’Ariston ritroveranno, tra l’altro J-Ax, che ha collaborato con loro nel singolo Cresciuti Male.