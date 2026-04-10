Chi sono Lorenzo Mariani e Francesco Macrì, i nuovi manager di Leonardo scelti dal Governo Meloni

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Roberto Cingolani non sarà più l’ad di Leonardo. Il governo Meloni ha deciso di sostituirlo alla guida di Leonardo, la principale azienda italiana nel settore della difesa, partecipata al 30% dal ministero dell’Economia. Cingolani ricopriva l’incarico dal 2023. Al suo posto è stato nominato Lorenzo Mariani. Cambio anche alla presidenza di Leonardo: a Stefano Pontecorvo subentrerà Francesco Macrì.

Leonardo: fuori Cingolani e Pontecorvo, arrivano Lorenzo Mariani e Francesco Macrì

Giovedì 9 aprile il governo ha depositato le liste con i nomi per il rinnovo dei consigli di amministrazione di quattro società strategiche partecipate dal ministero dell’Economia, ossia Leonardo, Enel, Eni e l’azienda che gestisce lo spazio aereo italiano, Enav.

Al posto di Cingolani, ex ministro della Transizione energetica nel governo Draghi, è stato nominato ad di Leonardo Lorenzo Mariani, che è già stato dirigente della società. Attualmente è manager di Mbda, azienda di missili partecipata dalla stessa Leonardo.

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Fuori anche il presidente di Leonardo, Stefano Pontecorvo. Il suo ruolo sarà ricoperto da Francesco Macrì, manager che è stato già nel consiglio di amministrazione dell’azienda.

Le nomine di Eni e Enav, non cambia nulla ai vertici di Enel

Per quel che riguarda Eni, il governo ha confermato l’ad attuale, Claudio Descalzi. Alla presidenza, al posto di Giuseppe Zafarana, ha indicato Giuseppina Di Foggia, che ora è ad di Terna, azienda a partecipazione pubblica attiva nel settore della rete elettrica.

Non cambia nulla in Enel: confermati il presidente Paolo Scaroni e l’ad Flavio Cattaneo.

Per Enav, nominati Sandro Pappalardo presidente e Igor de Biasio ad.

Le liste depositate dall’esecutivo devono ora essere votate, nelle prossime settimane, dalle assemblee dei soci delle quattro aziende quotate in borsa.

Alle assemblee partecipano anche gli azionisti che non sono lo Stato. Il ministero dell’Economia ha comunque quote di rilievo. In altre parole, le proposte che arrivano dal governo ottengono quasi sempre l’ok.

Chi è Lorenzo Mariani

Ingegnere elettronico, classe 1965, Lorenzo Mariani si è laureato alla Sapienza nel 1990. Ha trascorso un breve periodo come ufficiale nella Marina militare nel 1991.

Dal 1992 al 2002 ha lavorato tra Alenia e Ams, dove si è occupato di radar e sistemi elettronici. Dopodiché ha iniziato a ricoprire ruoli tecnici con responsabilità commerciali; è stato analista e progettista e poi direttore vendite nella divisione sistemi terrestri, sviluppando competenze sui mercati internazionali, dal Sud America all’Europa e alla Nato.

È in Mbda per la prima volta tra il 2002 e il 2005, diventando Head of Product Strategy nel consorzio missilistico europeo, partecipato anche da Leonardo.

Rientrato in Leonardo, allora Finmeccanica, ha ricevuto incarichi sempre più rilevanti arrivando a dirigere la divisione elettronica per la difesa terrestre e navale, una delle aree tecnologicamente più avanzate del gruppo.

Nel 2017 è stato nominato Chief Commercial Officer, con responsabilità su vendite e campagne internazionali, e dal 2018 cumula l’incarico di ad di Leonardo International, che coordina le controllate estere.

Nel settembre 2020 è tornato in Mbda come Executive Group Director Sales & Business Development e ad di Mbda Italia. In questo periodo è entrato a far parte del comitato esecutivo del gruppo.

Nel 2023 viene nominato condirettore generale e direttore delle operazioni di Leonardo. Nell’aprile 2025 viene indicato nuovamente managing director di Mbda Italia con la responsabilità delle vendite e dello sviluppo del business. Ora la nomina a ad di Leonardo.

Chi è Francesco Macri

Francesco Macrì è nato ad Arezzo il 5 novembre 1973. Ha una laurea in Giurisprudenza e negli anni ha maturato esperienze da manager nei settori energia, servizi, trasporti e telecomunicazioni.

Attualmente è presidente esecutivo di Estra Spa, società leader nel gas ed energia in Centro Italia, nonché presidente nazionale Confservizi e vicepresidente con delega all’Energia di Confindustria Cisambiente. E ancora, è presidente del Dipartimento biogas e combustibili strategici.

In passato è già stato membro del cda di Leonardo Spa. A breve diventerà presidente.