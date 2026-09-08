Chi sono Luca Sforzini e Stefano Ruvolo espulsi da Futuro Nazionale dopo lo scontro con Roberto Vannacci

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

C’è tensione all’interno di Futuro Nazionale tra il fondatore Vannacci e gli iscritti Luca Sforzini e Stefano Ruvolo. Sforzini, uno dei primi tesserati del partito, è stato espulso dal movimento su decisione della Direzione disciplinare, che gli contesta le recenti prese di posizione. Anche per Stefano Ruvolo, secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa, potrebbe scattare a breve l’espulsione dal partito di Vannacci.

Luca Sforzini espulso da Futuro Nazionale

L’espulsione di Luca Sforzini da Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci, è stata ufficializzata da una dura nota del partito.

La decisione è stata presa in seguito alle recenti prese di posizione critiche nei confronti del partito e di alcuni iscritti. Posizioni che Sforzini ha assunto sia sui social che sulla stampa. La replica dello stesso Sforzini non si è fatta attendere ed è arrivata con un post pubblicato su Facebook.

Il motivo dell’espulsione di Luca Sforzini dal partito da Vannacci

Nel post Luca Sforzini ha ribadito il suo punto di vista sulla gestione di Futuro Nazionale, parlando nuovamente di “saluti romani” e “derive illiberali e oscurantiste” in materia religiosa. Sforzini ha poi spiegato di non aver mai lavorato per distruggere Futuro Nazionale dall’interno, ribadendo l’intenzione di voler continuare a fare politica attraverso il Centro Studi Rinascimento Nazionale.

Da parte sua, la Direzione disciplinare del partito di Vannacci contesta a Sforzini “attacchi ad altri iscritti del partito e di descrizioni del movimento del tutto infondate”.

Se qualcuno pensa di utilizzare Futuro Nazionale per le proprie ambizioni personali volte a saziare appetiti antichi che si prestano alle mire di chi vuole avvelenare e soffocare il partito dall’interno deve sapere – si legge nella nota del partito – che qui ci sono degli anticorpi talmente forti da bloccare qualsiasi tentativo di sabotaggio”. Anche Roberto Vannacci ha votato a favore dell’espulsione di Sforzini.

Anche Roberto Ruvolo nel mirino di Roberto Vannacci

Diversa, al momento, la posizione di Stefano Ruvolo. Secondo le indiscrezioni raccolte da Adnkronos nei corridoi di Montecitorio, il fondatore di Patto per l’Italia potrebbe ricevere nelle prossime ore una lettera di espulsione dal partito di Vannacci.

Anche in questo caso, come per Sforzini, la decisione sarebbe motivata dalle critiche mosse contro Futuro Nazionale nei giorni scorsi. Tuttavia, lo stesso Ruvolo nella giornata di ieri, oltre a pubblicare una foto che lo ritrae insieme a Vannacci, ha scritto su Facebook di non avere intenzione di fare passi indietro.

Inoltre, l’espulsione di Ruvolo potrebbe rivelarsi complicata per Futuro Nazionale, visto che l’imprenditore è il proprietario dell’immobile in cui si trova la sede del partito di Vannacci, in via Lucina 17 a Roma. Nello stesso pianerottolo si trova la sede nazionale di Forza Italia.