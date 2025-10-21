Chi sono Manuel Fortuna, Kevin Pellecchia e Alessandro Barberini, arrestati per l'omicidio di Marianella

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Sono tre i nomi della curva reatina finiti al centro dell’inchiesta per la morte di Raffaele Marianella, l’autista del pullman dei tifosi del Pistoia Basket ucciso da una pietra lanciata sulla statale 79, all’uscita dal palazzetto di Rieti. Si tratta di Manuel Fortuna di 31 anni, Kevin Pellecchia di 20 anni e di Alessandro Barberini di 53. Tutti e tre ultras della Sebastiani Basket, ritenuti vicini ai gruppi più radicali della curva Terminillo.

Indagini per la morte di Raffaele Marianella

La Procura di Rieti ipotizza che possano essere loro gli autori del lancio dei sassi sul pullman, o che possano comunque avere avuto un ruolo nell’assalto. Dopo il fermo, i tre sono stati posti in custodia cautelare con l’accusa di omicidio volontario, in attesa della convalida del giudice.

Le autorità decideranno successivamente se mantenerli in carcere o disporre altre misure. C’è anche un quarto tifoso indagato per favoreggiamento, come riportato dal Corriere della Sera.

Le indagini si concentrano su testimonianze di altri tifosi, tracciamenti telefonici e analisi del Dna sulla pietra che ha ucciso Marianella. Gli inquirenti stanno ricostruendo i minuti successivi alla partita di Serie A2 tra Sebastiani Rieti e Pistoia, segnata da cori ostili e tensioni tra tifoserie.

Secondo le prime ricostruzioni, la scintilla sarebbe nata da un coro da stadio, dal quale poi la tensione sarebbe degenerata.

I tre fermati negano ogni responsabilità.

Manuel Fortuna

Manuel Fortuna ha 31 anni ed è il vicecapo della curva Terminillo. È noto nell’ambiente per la sua attività tra tifo e politica di estrema destra. Sui social esibisce riferimenti al fascismo (“presente!”) e commemorazioni legati alle foibe, oltre a iniziative benefiche promosse da associazioni dell’area neofascista. Lavora nel settore del gaming. Open riporta che Fortuna, secondo gli investigatori, avrebbe coordinato una chat WhatsApp in cui si organizzava il blitz contro i tifosi pistoiesi.

Kevin Pellecchia

Kevin Pellecchia ha 20 anni e un diploma all’istituto tecnico professionale per servizi legati all’agricoltura. Lavora in un vivaio. Anche lui è noto nell’ambiente ultras reatino. Open riporta che, secondo fonti investigative, Pellecchia si sarebbe già messo in evidenza per episodi di violenza legati al tifo.

Alessandro Barberini

Alessandro Barberini ha 53 anni ed è uno dei volti storici dell’estrema destra reatina. Sui social mostra apertamente il suo orientamento politico: profili di Benito Mussolini, commemorazioni delle foibe, post contro il 25 aprile e partecipazione a eventi come Acca Larenzia.

È attivo nella Roccaforte di Rieti, un’associazione che combina impegno sociale e militanza ideologica.