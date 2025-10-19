Chi sono Riccardo Gemo, Nicola Xausa e Pietro Pisapia giovani morti nel drammatico incidente di Asiago

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Un tragico incidente è avvenuto nel comune di Asiago, in provincia di Vicenza. Procedendo ad alta velocità, un’auto si è schiantata contro una fontana di marmo. A bordo della vettura viaggiavano 5 ragazzi poco più che ventenni. Mentre due si trovano feriti in ospedale, tre di loro sono morti a seguito dello scontro. A perdere la vita Riccardo Gemo, Nicola Xausa e Pietro Pisapia.

Chi sono Riccardo Gemo, Nicola Xausa e Pietro Pisapia

Nella notte tra sabato 18 e domenica 19 ottobre un’automobile si è schiantata contro una fontana in via Verdi, ad Asiago.

A bordo della vettura si trovavano cinque persone, tutte poco più che ventenni, di ritorno da un compleanno.

A perdere la vita nel tragico incidente sono stati tre dei cinque passeggeri, di cui sono state rivelate le generalità.

Si tratta di Nicola Xausa, ragazzo di 20 anni, residente nel comune vicentino di Lusiana Conco.

Classe 2004 era Pietro Pisapia, anche lui originario di Lusiana Conco, dove viveva con la famiglia.

Aveva da pochi giorni compiuto vent’anni, così come l’amico Nicola, anche Riccardo Gemo. Residente di Creazzo, terza vittima dell’incidente.

Il tragico incidente dopo il compleanno

I ragazzi stavano festeggiando assieme i loro compleanni così vicini, ritrovandosi con altri amici in una località della vicina Trento.

Il 18 ottobre era il compleanno di Mirko Bez, originario di Belluno, anche lui a bordo della vettura.

Bez, rimasto gravemente ferito, si trova all’ospedale di Asiago con fratture varie della teca cranica e contusioni cerebrali e toraciche. Non sarebbe in pericolo di vita.

La quinta persona a bordo è Otto Pasioi, ventenne del Trevigiano, l’unico ad essere uscito quasi illeso dal tragico incidente.

L’appello del sindaco dopo i morti di Asiago

La morte dei tre giovani ha causato sbigottimento e profondo dolore nella comunità di Asiago.

Vicino alle famiglie è il sindaco Roberto Rigoni Stern: “Ci dispiace tantissimo, non trovo le parole per esprimere la mia vicinanza ai genitori di questi ragazzi”.

Il sindaco racconta che, dalle chiare immagini registrate dalla videosorveglianza, non ci sono dubbi sull’elevata velocità cui procedeva il veicolo.

“Questi ragazzi purtroppo quando escono non hanno freni inibitori. Confermo che stavano rientrando da un compleanno” è la denuncia del primo cittadino.

“Siamo di fronte a una situazione drammatica, – prosegue Stern – mi metto nei panni delle famiglie che hanno visto i loro figli morire così”.