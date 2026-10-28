Chi è Tiziana Landoni gip che non ha convalidato l'arresto Siher, è polemica per l'appello pro Gaza

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Tiziana Landoni è la gip che non ha convalidato l’arresto di Siher. Il suo nome si ritrova ora al centro di una polemica per via della firma all’iniziativa pubblicata da Giustizia Insieme per Gaza. La giudice, oltre a negare la convalida del fermo, ha respinto anche la richiesta di applicazione di una misura cautelare avanzata dalla procura, ritenendo insussistenti gli indizi di colpevolezza per adottarla.

Chi è Tiziana Landoni

È diventata suo malgrado protagonista di una polemica Tiziana Landoni, gip del Tribunale di Milano, che ha respinto la convalida del fermo e la richiesta di misura cautelare avanzata dalla procura contro Youssef Siher.

Cercando il suo nome, infatti, è emerso che la giudice è nell’elenco dei sottoscrittori dell’appello dei giuristi per Gaza pubblicato dalla rivista Giustizia Insieme.

Lo ha scoperto e riportato Il Giornale, ipotizzando come la scarcerazione di Siher possa essere collegata proprio a tale firma. Quindi la scelta della giudice, si lascia intendere, non sarebbe stata neutrale.

Le motivazioni di Landoni

Al di là delle speculazioni, quello che si conosce delle motivazioni della scarcerazione è nero su bianco. L’ordinanza ragiona punto per punto sulla ricostruzione, smontando le accuse di istigazione a delinquere, aggravata dalla finalità di terrorismo e violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche, imputate dalla procura.

Secondo la giudice, le condotte dell’indagato, come risultato dalle acquisizioni investigative, non sono assimilabili al reato di istigazione a commettere reati. La motivazione è: il profilo denominato “Movimento 17 Ottobre” è stato creato in seguito agli accadimenti del 17 e 18 ottobre 2026.

Quindi l’indagato non può aver istigato le violenze dei giorni precedenti alla creazione del movimento. E commenti come “Meloni dichiara guerra al futuro di questo Paese, noi dichiariamo guerra a questo presente infame” sono affermazioni di critica rivolta allo Stato connotate da toni aspri, ma che, si legge: “Non possono ritenersi integranti il delitto di istigazione a commettere delitti contro l’ordine pubblico”.

No all’aggravante, al terrorismo e al pericolo di fuga

Dentro le motivazioni c’è anche la vicenda del file PDF “Rivoluzione, istruzioni per l’uso”, che risulta dalle indagini estrapolato e lavorato per non contenere riferimenti a strumenti offensivi, ma solo le istruzioni per una “guida pratica per la difesa in piazza” con atti di disobbedienza civile.

Un dato che, secondo la giudice, racconta la modalità di protesta collettiva che non contemplava l’aggregazione di persone per commettere atti di violenza. Cade anche l’aggravante di terrorismo.

Infine, scrive la giudice: “Non è ravvisabile il presupposto del pericolo di fuga che deve giustificare l’applicazione della misura precautelare”, e questo perché il trentenne è nato in Italia, ha regolari documenti ed è radicato nel territorio, dove vive con la moglie e la figlia e svolge attività lavorativa.