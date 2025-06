Chiama la compagna e le annuncia che si suiciderà a Bolzano, salvato in extremis sul Ponte Druso

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un intervento tempestivo della polizia ha salvato la vita di un uomo a Bolzano, che aveva manifestato l’intenzione di togliersi la vita. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 13 giugno, quando una segnalazione è giunta alla Sala Operativa della Questura. La compagna dell’uomo aveva ricevuto una telefonata in cui lui esprimeva la volontà di suicidarsi nei pressi di un ponte.

La segnalazione e l’intervento

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’uomo si era allontanato da casa quella mattina, ma aveva contattato la compagna per un ultimo saluto, dichiarando di trovarsi vicino a un ponte con l’intenzione di buttarsi. Gli operatori della Sala Operativa hanno cercato immediatamente di mettersi in contatto con lui. Dopo alcuni tentativi falliti, sono riusciti a instaurare un dialogo, guadagnando la sua fiducia e convincendolo a fornire la sua posizione esatta.

Il salvataggio

La persona, un cittadino della Repubblica Ceca, ha riferito di trovarsi presso Ponte Druso con l’intento di buttarsi. Un operatore è rimasto al telefono con lui, cercando di dissuaderlo, mentre un altro inviava urgentemente le Volanti e il personale sanitario. Durante l’attesa, il personale della Sala Operativa è riuscito a farlo allontanare dal ponte, conducendolo in un luogo più sicuro.

L’arrivo delle Volanti

Giunti sul posto, gli agenti della Squadra Volante hanno intercettato l’uomo e lo hanno tratto in salvo, affidandolo poi alle cure del personale sanitario. Il Questore Giuseppe Ferrari ha espresso il suo apprezzamento per l’operato dei poliziotti, sottolineando la loro prontezza, sensibilità e professionalità nel salvare una vita umana attraverso un delicato contatto telefonico.

Il valore del dialogo

Grazie alla capacità di ascolto, alla pazienza e all’empatia dimostrate, i poliziotti sono riusciti a instaurare un dialogo rassicurante con il cittadino, facendolo desistere dal compiere un gesto estremo. Questo episodio testimonia il valore del lavoro silenzioso e spesso poco visibile che le donne e gli uomini della Polizia di Stato svolgono ogni giorno.

Il commento del Questore

Il Questore Giuseppe Ferrari ha concluso affermando che garantire sicurezza significa anche essere un punto di riferimento per chi si trova in difficoltà. Azioni come questa danno un senso profondo alla missione della polizia e ricordano che indossare una divisa significa, prima di tutto, essere al servizio degli altri. Per ulteriori dettagli, visita il sito di Bolzano.

