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Una giovane è stata salvata in extremis mentre minacciava di gettarsi dal muro di cinta della Villa Peripato: il pronto intervento degli agenti della Squadra Mobile ha evitato il peggio. L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri a Taranto, quando una richiesta d’aiuto è stata raccolta dalla Sala Operativa della Questura e sono stati allertati tutti gli equipaggi in zona.

Tentato suicidio a Taranto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio quando una giovanissima ha contattato le forze dell’ordine dichiarando di trovarsi sul muro di cinta della Villa Peripato e di essere seriamente intenzionata a compiere un gesto estremo.

L’allarme è stato immediatamente diffuso dal personale della Sala Operativa della Questura a tutte le pattuglie presenti nei dintorni.

L’intervento degli agenti nella villa comunale

I Falchi della Squadra Mobile, in servizio nella zona, sono giunti rapidamente a bordo delle loro moto nella villa comunale per individuare la ragazza.

Gli agenti l’hanno trovata seduta pericolosamente sul cornicione, in una posizione che lasciava presagire la volontà di portare a termine il tentativo di suicidio.

Il dialogo e il salvataggio

Gli operatori di polizia, mantenendo sempre il contatto visivo con la giovane, hanno iniziato un dialogo volto a rassicurarla e a dissuaderla dal compiere il gesto. Dopo circa dieci minuti di colloquio, approfittando di un momento di distrazione della ragazza, i due agenti sono riusciti con una mossa simultanea ad afferrarla, cingendole le braccia intorno al busto, sollevandola di peso e portandola in salvo.

Il rapporto di fiducia instaurato con i poliziotti ha permesso alla giovane di affidarsi a loro, tanto da chiedere di non essere lasciata sola e di essere accompagnata in ambulanza. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno preso in carico la ragazza e l’hanno trasportata presso il locale nosocomio per ulteriori accertamenti clinici.

Il ruolo decisivo della tempestività

L’intervento tempestivo degli agenti della Squadra Mobile si è rivelato fondamentale per evitare che la situazione degenerasse.

La prontezza della Sala Operativa nel diffondere l’allarme e la rapidità con cui i Falchi sono giunti sul posto hanno permesso di salvare una vita e di offrire alla giovane il supporto necessario in un momento di estrema fragilità.

La sinergia tra polizia e personale sanitario ha garantito che la giovane ricevesse immediatamente le cure e l’assistenza di cui aveva bisogno. L’episodio avvenuto a Taranto sottolinea l’importanza della collaborazione tra istituzioni per la tutela della vita e della salute dei cittadini.

IPA