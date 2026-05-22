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Un arresto e due feriti, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto ieri pomeriggio a Como, dove una ragazza di 17 anni è stata fermata per resistenza, violenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale. La giovane è stata anche denunciata per oltraggio e danneggiamento. Gli agenti sono intervenuti in seguito a una richiesta della stessa minore, che voleva recuperare i propri effetti personali dall’abitazione del padre.

17enne fermata a Como

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel primo pomeriggio di ieri, quando una Volante dell’U.P.G.S.P. della Questura di Como è stata chiamata a intervenire in via Zezio.

Secondo quanto riportato, la richiesta di intervento è partita dalla stessa 17enne, di nazionalità italiana, che aveva espresso la necessità di recuperare alcuni oggetti personali dalla casa del padre. Tuttavia, all’arrivo degli agenti, la situazione è rapidamente degenerata: la ragazza ha iniziato a insultare i poliziotti senza apparente motivo, per poi passare a gesti violenti come sputi, calci e spintoni.

La violenza durante il trasporto in Questura

Vista la crescente aggressività, gli operatori hanno deciso di accompagnare la giovane in Questura, assicurandola all’interno dell’auto di servizio.

Durante il tragitto, però, la 17enne ha continuato a mostrare un comportamento violento, colpendo il divisorio dell’auto fino a romperlo e arrivando persino ad afferrare uno degli agenti per il collo mentre il veicolo era in movimento.

Condotta aggressiva anche in Questura

Una volta giunta negli uffici della Questura, la ragazza non ha cessato la sua condotta aggressiva.

Ha continuato a insultare e colpire gli agenti presenti, rendendo necessario un ulteriore intervento per contenerla. Gli accertamenti effettuati hanno evidenziato che la giovane aveva già diversi precedenti di polizia a suo carico.

Le accuse e le conseguenze per la minore

Al termine degli accertamenti, la 17enne è stata arrestata con le accuse di minaccia, resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Inoltre, è stata denunciata in stato di libertà per oltraggio e danneggiamento.

Dopo aver informato il Pubblico Ministero di turno, la ragazza è stata accompagnata presso il centro di prima accoglienza Beccaria a Milano.

I due poliziotti che hanno preso parte all’intervento hanno riportato 7 giorni di prognosi ciascuno, a causa di escoriazioni e graffi su volto e braccia subiti durante l’aggressione.

IPA