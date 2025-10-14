Chiamamifaro esce col singolo Foglie, intervista all'ex concorrente di Amici: "Cadere senza far rumore”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Angelica Gori, alias Chiamamifaro, non alza la voce. Non ne ha bisogno. La sua musica parla piano, ma arriva dritta. Con il nuovo singolo Foglie, uscito il 10 ottobre per Nigiri/Sony Music Italy, Chiamamifaro conferma la sua cifra unica: intima ma universale, malinconica e lucida, fragile solo in apparenza. L’intervista in esclusiva per Virgilio Notizie nasce dalla voglia di capire cosa c’è dietro a una voce che racconta “gli ultimi della fila”, chi non urla più forte del coro, chi sceglie la lentezza in un mondo sbrigativo. Tra confessioni, memorie e piccoli slanci di rivalsa, la cantante parla della solitudine necessaria per scrivere, del bisogno di autenticità, del valore della gentilezza e della fatica di crescere in pubblico. Dalla stanza dei pensieri al palco dei live, passando per la casetta di Amici e il suo personale Lost & Found.

Foglie è il suo nuovo singolo: che momento della sua vita racconta?

“Racconta un momento di introspezione che riguarda l’ultimo anno della mia vita, in particolare il periodo in cui ho vissuto l’esperienza di Amici. È stato un anno particolare, anche un po’ complicato. Lì ho vissuto la sensazione di essere circondata da persone con personalità molto forti, più frizzanti della mia. In un contesto televisivo come quello avevo sempre un po’ paura di sparire. Foglie è, quindi, un brano dedicato a chi è un po’ come me: timido, riservato, uno che tende a tenersi dentro le cose. È il mio modo di raccontarmi al pubblico, con una sincerità che forse non avevo mai raggiunto così esplicitamente prima. È stato anche un piccolo atto di coraggio”.

Una canzone “per quelli come lei”. Chi sono esattamente “quelli come lei” oggi?

“Sono i timidi, i riservati, quelli che cadono senza far rumore. Quelli che non urlano più degli altri per farsi sentire, che non sgomitano per stare davanti, ma restano alla fine della fila… le persone come me”.

“A volte puoi cadere senza far rumore”, canta nel brano: come ci si rialza dopo?

“Chiedendo aiuto. Anche se non è facile, soprattutto per persone come me. Ho la fortuna di avere attorno poche ma buone persone di cui mi fido, che mi vogliono bene. Sono loro a fare la differenza quando c’è da tirarsi su. E poi credo molto nell’idea che si è sempre in cammino: c’è sempre da lavorare su sé stessi, sul proprio carattere, sulle proprie passioni”.

Il brano è delicato, malinconico, ma anche lucido. Rispetto a quando lo ha scritto, si sente più in pace o più in lotta in questo momento?

“Più in pace. Scrivere una canzone ti aiuta a fare ordine. Quando butti fuori i pensieri, diventa tutto un po’ più gestibile. Mi sento più matura, più serena. Ho imparato ad accettare anche le cose che vorrò cambiare nel tempo, senza forzarmi”.

Nel testo parla del “tempo che non basta mai”, della voglia di lentezza. Quanto le pesa la velocità del mondo oggi?

“Tantissimo. È un tema che sento forte e che torna spesso nelle mie canzoni. L’industria musicale è frenetica: tutto corre, tutto si consuma velocemente. Io invece ho bisogno di tempo per vivere le cose, per scrivere. A volte mi sento come se tutto mi scappasse dalle mani”.

Si sente in conflitto con l’immagine che l’industria musicale si aspetta da lei oggi come artista donna?

“No. Ho fatto pace con questa cosa. So chi voglio essere, che tipo di artista e di donna sono. Sono diversa da molte altre donne che fanno pop, ma credo che questa differenza possa essere un valore. Mi piace giocare con il contrasto, sentirmi libera”.

“Io sai di pezzi per strada ne ho persi tanti”. Che pezzi ha perso? E cosa ha trovato nel suo personale Lost & Found?

“Ho perso un sacco di cose. Cuffie, caricabatterie (tantissimi), tempo, pazienza, voce, amici. Ma ho anche trovato consapevolezza, sicurezza, equilibrio. Quando ho iniziato avevo 18 anni e non sapevo nemmeno bene cosa stessi facendo. Mi fidavo degli altri più che di me. Oggi mi sento più salda, so cosa penso, cosa voglio portare nella mia musica. E, in Lost & Found, quelle idee ci sono tutte”.

“Non sono Kurt Cobain, non spacco le chitarre”: è una dichiarazione di identità?

“Sì, è un modo per dire chi non sono. Forse è più facile partire da lì. Definirsi è molto complicato… Spesso non sappiamo chi siamo, ma almeno capiamo cosa non siamo. Ed è già un primo passo”.

A proposito di essere, quanto ha pesato il giudizio degli altri, anche legato alle sue origini familiari?

“All’inizio tanto. Quando sono entrata in un contesto come Amici, dove magari tante persone ti conoscono per la prima volta, chi fossi si è preso il centro della scena. Ma, iniziando a cantare nel 2020, ho fatto tutta la gavetta, con un’etichetta indipendente, suonando ovunque. Quella storia lì è mia, e chi mi segue la conosce. Oggi ho fatto pace col fatto che non tutti la sapranno, e va bene così. La musica deve parlare per prima”.

“In un mondo senza regole io cerco margherite”: in quali campi metaforici spera di trovarle?

“Le margherite sono le piccole cose: un sorriso, il caffè al mattino, una parola gentile. Tutte quelle cose che danno senso alla giornata, anche se a volte non ce ne accorgiamo. Mi piace metterle nelle canzoni, raccontare la vita vera, fatta di piccoli dettagli. Non mi interessano le grandi storie epiche. Voglio parlare della realtà, ma con delicatezza”.

La tracklist del suo album Lost & Found include titoli come Valigia o Casa mia. Sembra un viaggio emotivo, più che geografico. È così?

“Sì, c’è tutto: l’Angelica di cinque-sei anni fa e quella che sono oggi. I viaggi fatti, le persone che ho incontrato, quelle che ho perso. C’è anche la musica che ho scritto e che forse non uscirà mai. È un disco che racconta la mia crescita”.

Qual è stato il brano più difficile da scrivere? E quale invece l’ha sorpresa una volta terminato?

“Foglie è stato forse il più difficile difficile. È molto personale, molto intimo. Ho cercato di non allontanarmi troppo da me, di non renderla troppo “generica”. È stato un processo lungo, scritto in più momenti durante l’estate. Invece Casa mia è arrivata di getto, mentre ero lontana da casa, e l’ho finita quando ci sono tornata”.

Se dovesse dare un’immagine alla parola “casa”, quale sarebbe?

“Una chitarra acustica. C’è sempre stata in tutte le case in cui ho vissuto. È come un membro della famiglia. Prima ancora che sapessi suonarla, stava lì con me. Oggi è parte di me”.

Che effetto le ha fatto vedere la nuova edizione di Amici, dopo esserci stata fino a qualche mese fa?

“È stato stranissimo. Non è passato abbastanza tempo da renderlo un ricordo nostalgico; di conseguenza, mi dà ancora una sensazione strana. Mi sembra quasi che quella sia ancora casa mia. Quando guardo le puntate mi viene da pensare: “Ehi, ma che ci fanno lì questi?”. È buffo, ma anche tenero. Spero che i ragazzi si godano questa esperienza, perché è forte, intensa, e ti cambia”.

Sta per terminare il suo tour. Dopo un’estate di concerti, l’attendono ora Roma (30 ottobre, Largo Venue) e Milano (11 novembre, Magazzini Generali). Cosa ti porterai a casa dalle tappe affrontate?

“Emozioni fortissime. Ogni live è unico. Non ti abitui mai a vedere gente che canta le tue canzoni. Che siano 5 o 2000 persone, il calore è sempre qualcosa che mi tocca. Mi porto a casa cartelloni, braccialetti, abbracci… e tanta voglia di chiudere alla grande a Roma e Milano”.

Dal palco, ha una prospettiva unica sul suo pubblico. Che tipo di persone vede sotto? Si rivede in loro?

“Sì. Dopo Amici il pubblico si è allargato, ci sono anche ragazzi più giovani. Ma sono persone che mi somigliano: un po’ timide, sensibili, sognatrici. Credo che ogni artista attiri chi gli somiglia”.

Ha lo stesso tipo di rapporto con il suo pubblico anche attraverso i social?

“Sì e no. Cioè, mi piace molto di più vederli dal vivo, ovviamente. Io ho iniziato a fare musica durante il Covid, e lì l’unico riscontro possibile era proprio quello social. È stato importante, certo, ma non ha lo stesso calore. Non è la stessa cosa. Dopo un concerto, quando abbraccio le persone, quando ci parlo, mi porto via qualcosa che nessun like può darti. È quel tipo di interazione che cerco e che mi serve. Alla fine, è lì che sento davvero cosa arriva della mia musica”.

Il suo nome, Chiamamifaro, ha un significato forte. Lo sente ancora suo? O è cambiato anche quel faro?

“Sì, mi rappresenta ancora. Il faro è la luce che non lascia nessuno solo, e per me è ancora così. Forse oggi cambierei solo il “chiamami”, che a volte suona un po’ macchinoso, ma il faro resta”.

Che ruolo ha la solitudine nel suo processo creativo?

“È importante. Ho bisogno di stare sola per scrivere, per capirmi. Non sono super rock’n’roll, non esco tutte le sere. Mi piace la tranquillità. Le canzoni hanno bisogno di tempo e di spazio per nascere. E la solitudine mi aiuta a dare forma a tutto questo”.

Le è mai capitato di sentirsi sola anche in mezzo alla gente?

“Sì, soprattutto all’inizio di Amici. Ero in una casa piena di persone, ma mi sentivo isolata. Non avevamo contatti con l’esterno, ed è stato difficile. Ma scrivevo tanto: canzoni, diari, lettere. È stato il mio modo per non perdermi”.

Se Foglie fosse una lettera lasciata su un comodino, a chi l’avrebbe scritta?

“A me stessa, fra cinque anni. Per vedere se quelle parole mi parlano ancora, se sono cambiata, se mi riconosco ancora in quella fragilità”.

È sulle scene da cinque anni. Cosa le fa ancora paura della musica?

“Il giudizio. Vorrei che non mi toccasse, ma non è così facile. Più persone ti ascoltano, più opinioni arrivano. E, anche se cerchi di schermarti, ogni tanto ti colpisce”.

Le ha avuto modelli femminili forti in famiglia. Le è mai pesato il confronto?

“No, in realtà no. Facciamo cose diverse e non sento competizione. La mia è una strada nuova, anche per me, e non mi sento paragonabile a nessuno”.

“Un mondo senza regole”: qual è stata per lei la regola più difficile da accettare?

“Nessuna in particolare. Sono sempre stata diligente, anche a scuola. Non mi pesano le regole: aiutano a convivere. Non sono una ribelle e non ho mai avuto problemi a rispettarle”.

Come si sente rispetto a quando ha iniziato nel 2020 con Pasta rossa?

“Molto cambiata. Come artista mi sento più consapevole, le mie canzoni oggi hanno più anima. Le scrivo quasi tutte da sola. Come persona, sono cresciuta: da ragazza a donna. Ho imparato ad ascoltarmi, a farmi ascoltare, a non chiudermi nelle mie certezze. Sicura, ma sempre aperta”.