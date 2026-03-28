Chiamata disperata della moglie, così la polizia ha salvato il marito a Roma: si stava buttando dalla finestra
A Roma, due agenti della Polizia di Stato hanno salvato un uomo dal suicidio grazie alla richiesta d'aiuto della moglie.
Un uomo è stato salvato da un tentativo di suicidio grazie all’intervento tempestivo di due agenti della Polizia di Stato a Roma. La vicenda si è svolta nel quartiere Tormarancia, dove la prontezza degli operatori ha impedito che un pomeriggio ordinario si trasformasse in tragedia. Il salvataggio è stato reso possibile dalla richiesta d’aiuto della moglie dell’uomo, che ha contattato il numero unico di emergenza dopo aver notato comportamenti preoccupanti nel marito.
Il racconto dei fatti
Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il pomeriggio ha preso una piega drammatica quando la sala operativa della Questura ha ricevuto una telefonata disperata. Una donna, con voce rotta dall’angoscia, ha chiesto aiuto all’1 1 2 N.U.E., temendo per la vita del marito. Gli agenti Antonella e Aurelio, in servizio presso il IX Distretto Esposizione, sono stati inviati immediatamente sul posto.
L’intervento degli agenti: coraggio e prontezza
Giunti rapidamente nell’abitazione di Tormarancia, i poliziotti si sono trovati di fronte a una situazione estremamente delicata: l’uomo era seduto sul davanzale di una finestra al quinto piano, con le gambe nel vuoto e il corpo inclinato in avanti, pronto a compiere un gesto estremo. In quel momento critico, Antonella e Aurelio hanno agito senza esitazione, sporgendosi dalla finestra e rischiando la propria incolumità pur di raggiungerlo.
Il salvataggio: un gesto che ha fatto la differenza
Con un movimento istintivo e deciso, i due agenti hanno afferrato l’uomo e lo hanno trascinato all’interno dell’appartamento. Questo intervento tempestivo ha segnato la linea di confine tra la vita e la morte, evitando una tragedia che sembrava ormai imminente. L’uomo, visibilmente sotto shock e in stato confusionale, è stato subito assistito dal personale sanitario, intervenuto poco dopo per prestare le prime cure sia a lui che alla moglie, profondamente scossa dall’accaduto.
Il ruolo della moglie: il coraggio di chiedere aiuto
Determinante è stato anche il ruolo della moglie, che nel momento più difficile ha trovato la forza di chiedere aiuto. Il suo gesto ha permesso agli agenti di intervenire in tempo e di evitare il peggio. Dopo il salvataggio, la donna ha potuto abbracciare Antonella e Aurelio, sciogliendo in quell’abbraccio tutta l’angoscia accumulata durante quei minuti drammatici.
Il supporto sanitario e le conseguenze dell’intervento
Il personale medico ha fornito assistenza immediata sia all’uomo che alla moglie, entrambi provati dall’esperienza vissuta. L’intervento degli agenti in servizio a Roma e la collaborazione tra forze dell’ordine e sanitari hanno dimostrato ancora una volta l’importanza della tempestività e della sinergia nei casi di emergenza.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.