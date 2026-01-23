Chiamate dalla Danimarca, le telefonate sospette da numeri col prefisso +45 potrebbero nascondere truffe

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Sempre più chiamate col prefisso +45 dalla Danimarca infastidiscono gli italiani. Tra squilli brevi, telefonate senza risposta o contatti insistenti, si tratta di chiamate che spesso sono legate a spam telefonico e possibili truffe internazionali, soprattutto quando l’utente non ha alcun legame personale o lavorativo con questo Paese. Chi chiama, infatti, sono call center, spesso anche operatori virtuali, che mirano a indurre l’utente a richiamare, attivando costose tariffe internazionali o inoltrandolo verso sistemi automatici a pagamento.

Chiamate sospette col +45 dalla Danimarca

Le chiamate col prefisso +45 sono sempre più frequenti in Italia. Non si tratta di telefonate partite per sbaglio da qualcuno che abita in Danimarca, bensì un tentativo di operatori telefonici di indurre l’utente a cadere nel tranello di una truffa.

Chi chiama, infatti, sono spesso call center italiani che tramite piattaforme VoIP mascherano l’originale reale della chiamata, nascondendo di fatto il prefisso vero italiano.

L’obiettivo di questi operatori, che si presentano come compagnie assicurative o enti ufficiali per guadagnare credibilità, è cercare di aggirare chi riceve la chiamata mettendo in atto truffe stile “wangiri” (richiamata dell’utente) o frodi con pagamento.

Perché non rispondere alle chiamate spam

Come detto, ricevere una chiamata da un +45 deve già accendere i sospetti dell’utente se quest’ultimo non ha alcun tipo di relazione con la Danimarca.

Questo perché rispondendo alla chiamata il rischio è quello di cadere in una truffa. Chi chiama si finge una compagnia assicurativa o enti ufficiali per guadagnare credibilità, ma alla fine non è nulla di tutto ciò.

Rimanendo al telefono il rischio è che venga scalato il credito o si venga raggirati con truffe di vario tipo, come anche avere registrata la voce su risposte assertive che poi portano alla frode utilizzando i “sì” dell’utente per attivare servizi a pagamento.

Non mancano però anche le finte offerte di lavoro con stipendi molto alti, usate per chiedere dati personali o soldi per corsi e pratiche inesistenti, così come le romance scam che costruiscono un legame emotivo per arrivare a richieste economiche o ricatti.

Come riconoscere le chiamate spam e come difendersi

Le chiamate truffa con prefisso danese spesso si riconoscono già dal +45, ma devono destare ancor più sospetto in caso di squilli brevi o ripetuti nella stessa giornata o in orari insoliti.

Il silenzio alla risposta o la voce automatizzata, poi devono far risuonare il campanello d’allarme. Cosa fare quindi:

evitare di fornire qualsiasi informazione personale ;

; bloccare il numero dal proprio dispositivo;

il numero dal proprio dispositivo; attivare il filtro antispam del proprio operatore telefonico;

del proprio operatore telefonico; segnalare la chiamata alle piattaforme dedicate o al proprio gestore.

Piccoli e semplici espedienti per girare al largo dalle truffe sempre più frequenti con prefissi internazionali dopo l’entrata in vigore del filtro anti-spoofing.