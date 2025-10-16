Chiara Appendino minaccia le dimissioni da vicepresidente del M5S, perché per Giuseppe Conte "non hanno senso"
Le presunte dimissioni da vicepresidente di Chiara Appendino scatenano la replica del leader del Movimento Cinquestelle Giuseppe Conte
Il ruolo di vicepresidente del Movimento Cinque Stelle potrebbe a breve essere vacante. Chiara Appendino avrebbe paventato le sue dimissioni perché in contrasto con la linea di Giuseppe Conte. A non convincere l’ex sindaco di Torino sono anche i risultati non positivi ottenuti dal partito nelle ultime elezioni regionali.
- Le riflessioni di Chiara Appendino
- La replica di Giuseppe Conte
- Le indiscrezioni su una nuova linea del Movimento
Le riflessioni di Chiara Appendino
Al momento si tratta esclusivamente di indiscrezioni di stampa, né confermate né smentite.
Filtra anche che all’interno dello zoccolo duro dei pentastellati ci sia un importante momento di riflessione, in particolare proprio di Chiara Appendino.
Chiara Appendino e Giuseppe Conte in un incontro con i cittadini a Torino
Le minacce di dimissioni sarebbero state palesate nel corso dell’assemblea congiunta dei deputati e dei senatori del Movimento che si è svolta martedì 14 ottobre.
L’ex sindaco di Torino sarebbe più propensa ad una maggiore apertura alle alleanze con il centrosinistra.
D’altronde lo stesso Giuseppe Conte ha affermato che il partito è una “forza progressista” indipendente e “si procede insieme solo con obiettivi strategici condivisi”.
La replica di Giuseppe Conte
Il leader dei Cinquestelle ha replicato ai rumors sulle possibili dimissioni dal ruolo di vicepresidente di Chiara Appendino a margine della cerimonia del premio Silvestrini.
Non c’è stato nessun annuncio e non ha ricevuto nessuna comunicazione privata.
Poi ha aggiunto che non avrebbe senso come scelta perché i ruoli sono tutti in scadenza e si sta per rinnovare lo stesso ruolo di presidente.
Le indiscrezioni su una nuova linea del Movimento
C’è chi parla di un caso Appendino ingigantito per mettere zizzania tra i pentastellati, chi invece sostiene che l’ex sindaco di Torino avrebbe potuto parlare in privato con il presidente prima di esprimersi durante il vertice di martedì 14 ottobre.
Voci interne al Movimento, riferisce Askanews, riferiscono che l’era delle divisioni interne più aspre sarebbe ormai superata e che si tratterebbe solo di divergenze sulla linea, facilmente superabili con il dialogo.
Sarebbe spunto di riflessione anche la generale crisi del centrosinistra come percezione in Italia e il doveroso ritorno a riuscire a parlare agli astenuti che un tempo era il nerbo forte degli elettori del partito.
Sotto la lente di ingrandimento per una nuova linea è la candidatura di Roberto Fico alle Regionali in Campania.