Chiara Appendino si dimette da vicepresidente del Movimento 5 Stelle: le tensioni con Conte, il futuro segnato

Chiara Appendino si è dimessa da vicepresidente del Movimento 5 Stelle. L’annuncio della ex sindaca di Torino è arrivato durante il Consiglio nazionale del partito: il suo incarico si sarebbe comunque chiuso nel prossimo fine settimana quando sono previste le nuove votazioni in seno al M5s.

Sono arrivate le dimissioni di Chiara Appendino, ex sindaca di Torino e oggi deputata del Movimento 5 stelle, dalla carica di vicepresidente del partito.

Nel Consiglio nazionale del Movimento, tenutosi sabato 18 ottobre, Appendino ha di fatti confermato quella che per tanti era una decisione già presa, cui mancava solo l’ufficialità.

Chiara Appendino, deputata ed ex sindaca di Torino

Il confronto con Giuseppe Conte e le divergenze

“E’ tempo di rimetterci tutti in discussione”. Con queste parole, pronunciate in occasione delle sue dimissioni, Chiara Appendino ha deciso di lasciare il suo incarico da vicepresidente del partito che era già stato prorogato. Un ruolo che avrebbe comunque abbandonato da qui a pochi giorni in quanto sono previste le votazioni all’interno del M5S.

Il suo ruolo era infatti in scadenza visto che il prossimo fine settimana Giuseppe Conte verrà rivotato dagli iscritti come presidente del M5s per il suo secondo mandato – essendo lui l’unico candidato – e con ciò tutti i cinque vice andranno rinominati.

Prima dell’annuncio, Appendino aveva avuto un confronto con Conte: tra i due erano trapelate visioni differenti sulla gestione delle ultime regionali in Toscana e sul futuro del Movimento.

I motivi delle dimissioni, il futuro lontano dalla vicepresidenza

Diverse le ragioni alla base delle dimissioni di Chiara Appendino. Nelle ultime ore l’ex sindaca di Torino aveva fatto trapelare un certo grado di insofferenza a riguardo delle scelte del M5S. Nell’assemblea congiunta dei parlamentari di martedì scorso, aveva esortato i suoi a “non schiacciarci sul Pd”, aveva sconfessato l’alleanza con Eugenio Giani in Toscana e ribadito l’esigenza per i Cinque Stelle “di nuovi temi, temi nostri, per recuperare gli astenuti”.

Appendino era stata critica verso la direzione del M5S dopo i risultati deludenti delle elezioni nelle Marche, in Calabria e ora in Toscana. Non si trattava comunque della prima volta in cui la deputata non appoggiava la direzione del partito. Più volte si era detta scettica soprattutto per l’alleanza con il Pd che, secondo lei, stava fagocitando il Movimento 5 Stelle, ormai privo di una propria identità.

Come detto, la sua scelta di dimettersi da un incarico in scadenza ha quindi le sembianze di un gesto più simbolico che effettivo, un tentativo di dare una scossa. E se già una sua conferma alla vicepresidenza appariva difficile, visti i rapporti con Giuseppe Conte, questo scenario si è ulteriormente complicato dopo le dimissioni.