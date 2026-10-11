Chiara Cavaliere, nel film di Rai 1 su Biagio Conte: “Recitare è un atto d’amore e di grande umiltà”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono incontri che cominciano parlando di cinema e finiscono per raccontare qualcosa di molto più profondo. Perché dietro un volto, una carriera e i personaggi interpretati esiste sempre una persona, con le proprie contraddizioni, le proprie fragilità e quel bagaglio di esperienze che nessuna macchina da presa riesce a restituire completamente. Con Chiara Cavaliere accade proprio questo. La conversazione prende forma intorno al suo lavoro, ma lentamente si sposta verso territori più intimi, dove i sogni incontrano la realtà e le certezze lasciano spazio alle domande. Nata a Palermo, cresciuta a Roma e profondamente legata anche a Napoli, Chiara Cavaliere porta con sé un’identità fatta di radici diverse e di un’appartenenza che non ha mai smesso di coltivare. L’occasione per questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie è il film di Rai 1 Sul cammino di Francesco – La vita di Biagio Conte dedicato al frate laico palermitano, diretto da Costanza Quatriglio e prodotto da Anele, nel quale interpreta una giovane giornalista palermitana. Una storia attraversata dalla spiritualità, dalla solidarietà e dal rapporto tra un uomo e la sua città, che diventa anche il punto di partenza per interrogarsi sul significato dell’empatia e sulla capacità di riconoscere il dolore degli altri. Ma è quando il discorso si allontana dal set che emergono le sfumature più interessanti della sua personalità. Chiara Cavaliere ha un’ambizione dichiarata, non teme di guardare lontano e considera la recitazione qualcosa che appartiene alla sua natura prima ancora che alla sua professione. Eppure, dietro questa determinazione, c’è la consapevolezza di quanto possa essere difficile costruire la propria strada in un mestiere fatto di attese, rifiuti e continue ripartenze. Un percorso nel quale il talento non sempre basta e la fiducia in se stessi deve imparare a convivere con l’incertezza. Nel nostro dialogo trovano spazio il rapporto con il corpo e con il giudizio, gli affetti, le aspettative, il bisogno di essere compresi e quella particolare solitudine che può accompagnare anche chi, per professione, vive circondato da persone. Sono riflessioni che vanno oltre il mondo dello spettacolo e toccano questioni universali: quanto siamo disposti a cambiare pur di realizzare ciò che desideriamo? Quanto conta lo sguardo degli altri? E come si fa a non perdere se stessi mentre si cerca di diventare qualcuno? C’è poi un filo più sottile che attraversa tutta la conversazione: il rapporto con il tempo e con la persona che siamo stati. Perché crescere significa anche misurare la distanza tra ciò che immaginavamo e ciò che la vita ci ha consegnato, imparando a riconoscere il valore di un percorso senza pretendere che ogni desiderio si sia già realizzato. Ne nasce un ritratto che prova ad andare oltre l’attrice, per incontrare la donna. Una conversazione nella quale Chiara Cavaliere si racconta senza cercare risposte definitive, lasciando emergere il suo modo di guardare alla vita, alle relazioni e al futuro. Con una convinzione che sembra accompagnarla da sempre: i sogni possono cambiare forma, ma non dovrebbero mai perdere la capacità di farci sentire vivi.

Che cosa le ha lasciato l’esperienza del film Sul cammino di Francesco – La vita di Biagio Conte e quali aspetti di sé ha riconosciuto nel ruolo?

“La prima indicazione che mi ha dato la regista Costanza Quatriglio, sulla quale ho lavorato molto, riguardava il modo di interpretare la giornalista. Desiderava che non si limitasse a raccontare gli avvenimenti, ma che, pur essendo una giovane professionista palermitana dal carattere combattivo, mostrasse una sincera empatia nei confronti della nobile causa sostenuta da Biagio Conte. All’epoca non tutti condividevano le sue scelte. Nel film racconto il suo secondo digiuno, durante il quale rischiò seriamente la vita. Di fronte a un gesto tanto estremo, alcune persone si interrogavano sulle ragioni di quella decisione e sulla possibilità di evitarla. Costanza desiderava invece una giornalista capace di lasciarsi coinvolgere emotivamente dagli eventi, manifestando solidarietà e partecipazione. Una giovane donna che si recasse sul posto non soltanto per svolgere il proprio lavoro, ma anche perché sentiva di condividere profondamente quella battaglia. È proprio questo l’aspetto del personaggio che mi ha conquistata. Spesso si pensa che un professionista debba limitarsi a esercitare il proprio mestiere, attenendosi esclusivamente ai fatti. In realtà, dietro ogni professione c’è un essere umano, con la propria sensibilità e il proprio vissuto. Questo ruolo mi ha permesso di restituire anche quella dimensione. Interpretare una storia simile mi ha naturalmente emozionata. Nella fiction intervisto anche persone che hanno realmente fatto parte della Missione di Speranza e Carità. È stato particolarmente commovente condividere il set con chi aveva conosciuto Biagio Conte e provava ancora una profonda emozione nel ricordarlo, riuscendo a esprimere, anche attraverso poche parole, il segno che aveva lasciato nella propria vita”.

Prendere parte a un film in cui la spiritualità occupa un posto così importante ha messo in discussione alcune delle sue certezze personali?

“Sono religiosa. Non vado a messa tutte le domeniche, ma la fede mi accompagna fin dall’infanzia. Ho frequentato una scuola cattolica, della quale conservo un ricordo molto positivo. Non ho vissuto esperienze traumatiche né incontrato suore particolarmente severe. Al contrario, mi è stata trasmessa una visione della religione semplice e autentica. Fin da bambina, quindi, ho accolto con naturalezza la fede e il messaggio cattolico nella mia vita. Anche per questo ho considerato un onore ancora più grande partecipare a un progetto capace di trasmettere valori così profondi. Al di là della spiritualità che attraversa il film, a colpirmi maggiormente è stato l’affetto che Palermo continuava a nutrire per Biagio Conte. Durante le riprese, alla stazione, molte persone ci fermavano per condividere i propri ricordi e raccontarci le esperienze vissute al suo fianco. Questa testimonianza di amore collettivo mi ha profondamente commossa, così come la vicenda di un uomo dei nostri tempi, segnata da un gesto di dedizione assoluta verso il prossimo. Forse, dopo Madre Teresa di Calcutta, non abbiamo più assistito a una testimonianza simile. Almeno per la mia generazione, essendo nata nel 1995, Biagio Conte rappresenta una figura contemporanea capace di compiere un gesto di fede e di amore di una portata straordinaria”.

Lei è nata a Palermo, ma non ci ha vissuto a lungo. Tornarci per girare il film quale città le ha fatto ritrovare?

“Credo che Palermo, soprattutto negli anni precedenti alla pandemia, avesse attraversato una fase di grande rinascita. Quando sono tornata, subito dopo l’emergenza sanitaria, ho percepito invece un certo declino, dovuto alle difficoltà che il Covid aveva imposto a numerose realtà del territorio. Negli ultimi cinque anni, però, ho visto una Sicilia, non soltanto Palermo, che ha ripreso gradualmente a crescere. Il turismo è in continua espansione e registra risultati sempre più incoraggianti, un fenomeno che mi rende particolarmente felice. Naturalmente persistono alcune criticità, soprattutto sul fronte dell’occupazione e delle opportunità riservate ai giovani. Rispetto a Napoli, per esempio, città d’origine di mio padre, Palermo offre ancora possibilità professionali piuttosto limitate, anche a causa di un tessuto imprenditoriale privato meno sviluppato. Nonostante queste difficoltà, ho la sensazione che l’intera isola abbia ritrovato uno slancio importante. Lo riscontro anche nel mio settore, quello artistico. Oggi in Sicilia si realizzano numerose produzioni cinematografiche e televisive. Lo scorso anno, per esempio, ho lavorato a una serie svedese girata per metà sull’isola, tra Siracusa e Noto. Ho inoltre sostenuto diversi provini per progetti destinati a essere realizzati sul territorio siciliano. Sono segnali che mi fanno credere in una ripresa concreta e nella possibilità che questa terra continui a valorizzare le proprie risorse”.

US: Riccardo Ciccarese

Nietzsche sosteneva che bisogna avere un caos dentro di sé per generare una stella danzante. Se quella stella è Chiara l’attrice, quale caos custodiva dentro di sé? E la recitazione l’ha aiutata a placarlo oppure a colmarlo?

“Mi riconosco profondamente in questa frase di Nietzsche. Una volta incontrai un casting director che mi disse che dare vita a un personaggio comporta inevitabilmente una forma di dolore. Condivido pienamente questa riflessione. La recitazione porta a esplorare parti di sé che si tende a rinnegare, aspetti dell’esistenza che si preferirebbe ignorare ed emozioni con le quali, talvolta, si fatica a confrontarsi. È proprio in questa complessità che riconosco il caos evocato da Nietzsche. Ciò che mi affascina maggiormente del mestiere dell’attore è la possibilità di attraversare i contrasti dell’animo umano. Il mio amore per la recitazione nasce dal desiderio di esplorare la profondità dell’essere umano, un universo che considero inesauribile. Come ci insegna Pirandello, ciascuno di noi è uno, nessuno e centomila. Bisogna avere il coraggio di addentrarsi tanto nelle zone d’ombra quanto in quelle luminose della propria interiorità. Ogni volta che affronto un personaggio devo imparare a spogliarmi di Chiara. A volte è un processo doloroso, perché nella vita quotidiana cerchiamo di costruire e coltivare la nostra identità, impegnandoci a diventare la versione migliore di noi stessi. Ho una personalità forte e un carattere determinato. Sono dello Scorpione e mi considero una donna capace di affrontare le difficoltà con grande tenacia. Quando recito, però, devo mettere da parte queste caratteristiche e concedermi la possibilità di essere diversa. È come se mi dicessi: «Chiara, adesso devi farti da parte. Proviamo a esplorare la tua fragilità e a capire fin dove possiamo spingerci». Immagino la mia identità come un lenzuolo da distendere, da allargare il più possibile, fino a raggiungere territori interiori lontani da quelli che conosco. Soltanto così riesco a donarmi completamente al personaggio. Recitare è un autentico atto d’amore e di grande umiltà, perché richiede la capacità di uscire da sé stessi. Si può essere soddisfatti della persona che si è diventati, ma bisogna comunque trovare il coraggio di superare i propri confini. Allo stesso tempo, non si può rinunciare al bagaglio di esperienze accumulato nel corso della vita. Se ho attraversato una sofferenza, per esempio, ne conservo una conoscenza emotiva che può aiutarmi a comprendere un personaggio alle prese con un dolore simile. È proprio questo il paradosso più affascinante della recitazione: attingere alla propria esperienza personale e, contemporaneamente, riuscire a metterla da parte per lasciare spazio a un’altra identità”.

Attraverso i personaggi che ha interpretato, ha mai scoperto aspetti di sé che riteneva completamente estranei alla sua natura?

“A dire la verità, no. Credo profondamente in quanto dicevo prima: dentro ciascuno di noi convivono uno, nessuno e centomila. In fondo, tutto ciò che interpretiamo fa già parte di noi. Semplicemente, alcuni lati della nostra personalità rimangono inesplorati perché la vita non ci ha mai messo nelle condizioni di manifestarli. I personaggi, invece, ci offrono la possibilità di portarli alla luce. Sono convinta che ogni essere umano custodisca dentro di sé un universo intero. Naturalmente può capitare di interpretare figure sgradevoli, persone capaci di compiere azioni che nella realtà non vorremmo mai commettere. Ma chi può affermare con certezza che, vivendo le loro stesse esperienze, non saremmo diventati simili a loro? Non posso saperlo, perché non ho conosciuto le loro sofferenze né attraversato i medesimi drammi. Questo non significa voler giustificare le azioni negative dei personaggi che potrei interpretare, ma riconoscere che non posso sapere quale persona sarei diventata se avessi avuto il loro passato. Per questo, ogni volta che affronto un ruolo, mi ritrovo a pensare: «Avrei potuto essere anch’io così. Forse, nelle stesse circostanze, avrei provato le medesime emozioni». Ciò che inizialmente può sembrarmi lontanissimo dalla mia natura, in realtà, potrebbe già esistere dentro di me, anche se non ho mai avuto occasione di scoprirlo”.

Ricorda come è nato il suo amore per la recitazione? È stato un colpo di fulmine, una sorta di rivelazione, oppure un sentimento cresciuto lentamente nel tempo?

“È nato in maniera del tutto naturale, come camminare, mangiare o dormire. Non ho ricordi della mia infanzia in cui, guardando un cartone animato o un film, non sentissi immediatamente il desiderio di interpretarne i protagonisti. Per me recitare significava poter diventare, anche soltanto per un momento, la persona che avevo visto sullo schermo o il personaggio animato che mi aveva affascinata. Era un impulso spontaneo. Bastava vedere una storia in televisione perché nascesse in me la voglia di riviverla attraverso l’interpretazione. La recitazione, quindi, non è stata una passione che ho dovuto cercare o coltivare consapevolmente all’inizio. È sempre stata parte di me”.

Quando è stata la prima volta in cui si è sentita davvero un’attrice?

“Da bambina puoi sognare di diventare un’attrice, ma quando finalmente ti ritrovi davanti alla macchina da presa inizi a chiederti se quella sia davvero la tua strada, se ti appartenga fino in fondo. Ho avuto la fortuna di partecipare alla mia prima fiction a dodici anni. Si intitolava Mal’Aria ed era diretta da Paolo Bianchini. Ricordo perfettamente la tensione che provavo prima del ciak. Continuavo a ripetermi che recitare nella rappresentazione natalizia della scuola era ben diverso dal trovarsi su un vero set. Poi, quando ho sentito pronunciare «Ciak, azione!», ho avuto una rivelazione semplicissima: mi stavano chiedendo di fare esattamente ciò che avevo sempre fatto spontaneamente a casa. La differenza era che, per la prima volta, qualcuno desiderava davvero che esprimessi quella parte di me. Non mi veniva richiesto nulla di estraneo alla mia natura, ma soltanto di dedicarmi a ciò che amavo. Fin dal primo ciak ho pensato: «Sono a casa». Non mi sono mai sentita fuori posto. In quell’istante ho capito che la recitazione era esattamente ciò che desideravo e che quella sarebbe stata la mia strada”.

Tra ciò che desideriamo diventare e ciò che effettivamente diventiamo esiste spesso una distanza. Lei è diventata l’attrice che sognava di essere?

“No, assolutamente. Mi viene in mente una riflessione di Matthew McConaughey, un attore americano che stimo moltissimo: la versione migliore di noi stessi dovrebbe essere sempre quella che dobbiamo ancora diventare. È proprio questa prospettiva a spingerci a migliorare, a impegnarci maggiormente e a porci nuovi traguardi. Credo che, in una professione come la nostra, raggiungere tutti gli obiettivi prefissati significherebbe inevitabilmente domandarsi quale sia il passo successivo. Bisogna continuare ad alimentare quella fiamma interiore che ci spinge ad andare avanti. Ho ancora moltissimi sogni da realizzare. Negli ultimi dieci anni ho avuto la fortuna di vivere numerose esperienze professionali, interpretando personaggi molto diversi tra loro e attraversando epoche storiche differenti. Ho lavorato a produzioni ambientate negli anni Venti e negli anni Settanta, confrontandomi con contesti e realtà sempre nuovi. È stato un percorso ricco di opportunità e di insegnamenti. Eppure, la Chiara attrice che desidero diventare deve ancora arrivare. Ci sono tanti traguardi che vorrei raggiungere e aspetti del mio mestiere che desidero approfondire. Spero che sarà sempre così. Mi piacerebbe che, anche tra molti anni, se qualcuno dovesse rivolgermi nuovamente questa domanda, potessi rispondere ancora di no. Significherebbe avere sempre un sogno da inseguire e una ragione per continuare a crescere. In fondo, è proprio questo uno degli aspetti più belli della vita”.

Nel corso della sua carriera ha interpretato diversi personaggi in film e serie ispirati a storie vere. La sorprende che il suo volto venga scelto così spesso per raccontare persone realmente esistite?

“No, al contrario, ne sono molto felice. Ho avuto l’opportunità di raccontare le vicende di uomini e donne che hanno segnato la storia del nostro Paese, alcuni appartenenti a epoche lontane, altri legati a un passato più recente. Mi fa piacere che il mio volto venga considerato adatto tanto a rappresentare figure di altri periodi storici quanto a dare vita a personaggi contemporanei. Sono particolarmente affezionata alle produzioni in costume, perché le storie ambientate nel passato mi appassionano profondamente. Credo che, quando un attore indossa gli abiti di un’altra epoca, la sua interpretazione acquisisca una dimensione ulteriore. Il costume non è soltanto un elemento estetico, ma contribuisce a definire l’identità del personaggio, arricchendone la costruzione e aiutando l’interprete a immergersi nel contesto storico”.

C’è un episodio del suo passato che le piace particolarmente ricordare?

“Lo scorso anno ho attraversato un periodo di grande sofferenza, legato a una persona che amavo profondamente e alla quale voglio ancora un bene immenso. Si è verificato un evento del tutto inaspettato, un problema di salute che l’ha coinvolta e che ha messo a dura prova tutti noi. Sapere di essere riusciti ad affrontare insieme quel dolore, di aver trovato la forza di superarlo e di aver visto infine risolversi positivamente la situazione è un’esperienza che mi ha segnata e che porterò sempre con me. Quando ci si trova ad affrontare una sofferenza o una circostanza estrema, che mai si sarebbe immaginato potesse riguardare sé stessi o le persone amate, cambia inevitabilmente il modo di guardare alla vita. Ci si rende conto di quanto tutto sia fragile e di come, da un momento all’altro, la propria esistenza possa essere sconvolta. Eppure, anche davanti alla paura, bisogna trovare il coraggio di reagire e andare avanti. Noi ci siamo riusciti. È una delle esperienze più intense che abbia mai vissuto e che certamente non dimenticherò”.

Il suo è un mestiere complesso, nel quale alcune parole ricorrono spesso, assumendo per ciascuno significati differenti. Vorrei partire dall’ambizione. Che rapporto ha con questa parola?

“Sono una persona estremamente ambiziosa. Credo che nella vita non ci si debbano imporre limiti e, personalmente, cerco di affrontare ogni sfida con questa convinzione. Aspiro al massimo che la mia professione possa offrirmi. Desidero costruire una carriera internazionale. Per questo parlo due lingue straniere, l’inglese e lo spagnolo. Ho già lavorato a due serie in lingua inglese e guardo con particolare interesse anche al mercato spagnolo, nel quale vorrei riuscire ad affermarmi. Non voglio precludermi alcuna possibilità e credo che un attore debba avere il coraggio di guardare oltre i confini che spesso è portato a imporsi. L’ambizione è un motore. La immagino come un’automobile dotata di diverse marce: se desideri raggiungere una certa velocità e senti di avere le capacità per farlo, è giusto provare ad accelerare. Naturalmente, tutto dipende dalle aspirazioni individuali. Mi viene in mente una bellissima frase di Shakespeare, secondo cui ci si può sentire re anche all’interno del guscio di una noce. Ognuno misura la propria realizzazione sulla base delle aspettative e dei desideri che coltiva. Per quanto mi riguarda, non voglio accontentarmi di aspirazioni modeste né stabilire in anticipo fin dove posso arrivare. Preferisco vivere con la convinzione che ogni traguardo sia potenzialmente raggiungibile”.

Ha mai temuto che l’ambizione potesse trasformarsi in ossessione? C’è chi considera l’ossessione una forza capace persino di superare il talento e chi, invece, la vede come una spinta che finisce per consumare ogni energia. Per lei?

“L’ambizione ha anche un lato oscuro. Quando desideri intensamente raggiungere un obiettivo e i risultati tardano ad arrivare, puoi sperimentare una sofferenza profonda. Per questo credo sia fondamentale imparare ad apprezzare le opportunità e le soddisfazioni che la vita ci offre, senza considerarle insufficienti soltanto perché non corrispondono ancora al traguardo finale. Se mantieni costantemente lo sguardo rivolto verso l’alto, rischi di non accorgerti di ciò che hai davanti e di perdere momenti preziosi. Avere grandi aspirazioni è meraviglioso, perché alimenta la motivazione e il desiderio di migliorarsi. Tuttavia, questa spinta non dovrebbe mai impedirci di riconoscere il valore del presente. Se ricevi una bella opportunità professionale e la tua prima reazione è pensare che non sia abbastanza importante rispetto alle aspettative, significa che l’ambizione sta cominciando a condizionare negativamente il tuo modo di vivere. Concentrarsi esclusivamente sulla meta impedisce di apprezzare il percorso e, talvolta, persino di comprenderlo fino in fondo. È come camminare tenendo gli occhi costantemente rivolti al cielo, senza prestare attenzione alla strada e alle direzioni da prendere. Per questo ritengo che l’ambizione debba rimanere una fonte di ispirazione e di crescita, senza trasformarsi in un’ossessione capace di privarci della gioia per ciò che stiamo costruendo”.

Come si può, allora, coltivare una grande ambizione senza perdere il piacere del percorso?

“Credo che il modo migliore per vivere l’ambizione sia racchiuso in una frase che amo molto: «Punta alla Luna, perché, anche se non dovessi raggiungerla, ti ritroveresti a danzare tra le stelle». Bisogna avere il coraggio di fissare obiettivi altissimi, senza però dimenticare di apprezzare ogni tappa del cammino. Puoi desiderare di arrivare lontano, ma nel frattempo devi imparare a riconoscere il valore delle opportunità che incontri e a gioire per ogni conquista, anche la più piccola. Altrimenti rischi di trascorrere la vita pensando esclusivamente a ciò che non hai ancora ottenuto, ripetendoti continuamente che sei ancora distante dalla meta. E sarebbe un errore, perché l’ossessione per il risultato finirebbe per impedirti di vivere pienamente tutte le esperienze che rendono significativo il viaggio. L’ambizione dovrebbe spingerci a guardare avanti, non privarci della felicità di ciò che abbiamo già raggiunto”.

Puntare in alto: che cosa rappresenta per lei il successo?

“Per me il successo significa, prima di tutto, avere la possibilità di esercitare questa professione per tutta la vita. La notorietà e l’eventualità di costruire una carriera internazionale vengono dopo. Quando desideri diventare attrice, il traguardo più grande è riuscire a dedicarti alla recitazione per tutta la tua esistenza. Mi auguro di vivere cent’anni e di poter arrivare a quell’età dicendo: «Ho fatto il mestiere che amavo, gli ho dedicato tutte le mie energie e non ho mai smesso di praticarlo». Lo considero un privilegio straordinario. Riuscire a trasformare la propria passione in una professione duratura rappresenta già, di per sé, una conquista immensa. Accanto a questo desiderio ce n’è un altro, altrettanto importante: rendere felice e orgogliosa la mia famiglia. Quello dell’attore è un lavoro caratterizzato da una profonda instabilità e i genitori, inevitabilmente, vivono con una certa preoccupazione. Mi chiedono spesso come stiano andando le attività professionali, se sia tutto a posto e quali prospettive abbia davanti. Sapere di poterli rendere fieri del mio percorso sarebbe quindi un’altra grande soddisfazione. C’è poi un terzo desiderio, legato alle mie radici: rendere orgogliose Napoli e Palermo, le due città alle quali sento di appartenere. Mi piacerebbe che i miei familiari palermitani e napoletani, così come le persone che mi seguono in Italia, potessero riconoscersi nel mio lavoro ed essere felici dei risultati raggiunti. Desidero affermarmi a livello internazionale e coltivo ambizioni molto alte, ma vorrei anche contribuire a portare la cultura e il cinema italiano oltre i confini nazionali. Sarebbe meraviglioso essere conosciuta all’estero come Chiara Cavaliere, l’attrice italiana. Tengo particolarmente a sottolineare la mia identità nazionale, perché rappresenta una parte fondamentale di ciò che sono. Recito per realizzare me stessa, ma sono anche consapevole del valore simbolico che un artista può assumere. Che lo voglia o meno, chi svolge questa professione finisce per rappresentare anche la terra dalla quale proviene. Poter portare un frammento d’Italia nel mondo sarebbe uno dei riconoscimenti più belli che potrei ricevere”.

Lei ha cominciato a lavorare molto presto. Come vive i periodi in cui non c’è un set o un palcoscenico ad aspettarla? Come coltiva il desiderio di recitare quando non ha un progetto al quale dedicarsi?

“Mi considero fortunata perché, oltre a essere attrice, sono anche sceneggiatrice. Quando non sono impegnata sul set, posso quindi esprimere la mia creatività attraverso la scrittura. Più in generale, credo che un interprete debba imparare a considerare i periodi di inattività come occasioni per dedicarsi alla propria crescita personale. Leggere, viaggiare e arricchire il proprio bagaglio di esperienze sono attività fondamentali per chi svolge questo mestiere. Bisogna anche essere consapevoli della sua particolarità, evitando di paragonare il proprio percorso a quello di amici che esercitano professioni più stabili, come l’avvocato o il medico, e possono contare su una quotidianità maggiormente prevedibile. Quando il telefono non squilla e non arrivano nuovi provini, è importante ricordare che l’incertezza fa parte della nostra realtà lavorativa. Non bisogna lasciarsi sopraffare dall’ansia, perché attraversare fasi meno intense è del tutto normale. Personalmente cerco di sfruttare questi intervalli dedicandomi alla sceneggiatura, alla lettura e ai viaggi, tutte esperienze che contribuiscono ad arricchirmi anche come attrice. Soprattutto, mi impegno a conservare un atteggiamento positivo, senza permettere che l’assenza momentanea di opportunità comprometta l’entusiasmo per la professione che ho scelto”.

Avendo iniziato così giovane, quali aspetti di questo mestiere pensa che la bambina di allora avesse sottovalutato o sopravvalutato?

“Sicuramente ne aveva sottovalutato la precarietà. Da bambini si tende a guardare il mondo come se fosse una fiaba. Immaginavo che, avendo talento, sarei potuta diventare Julia Roberts nel giro di pochissimo tempo. Naturalmente, la realtà è ben diversa. La quotidianità di un attore è caratterizzata da una continua alternanza di successi e difficoltà. I risultati non arrivano necessariamente in tempi brevi e, soprattutto, non sono mai garantiti. Talvolta il talento non basta. Durante un provino entrano in gioco numerosi fattori, dall’aspetto fisico all’impressione che si suscita nel regista o nel direttore del casting. Anche un dettaglio apparentemente insignificante può determinare l’esito di una selezione. Bisogna quindi imparare a comprendere che un rifiuto professionale non rappresenta necessariamente un giudizio sul proprio valore personale. Occorre anche abituarsi a ricevere molti no, spesso più numerosi dei sì. Da bambina non avevo compreso fino in fondo questa dinamica. Ero convinta che il talento fosse sufficiente per riuscire ad affermarsi, mentre oggi so che non sempre è così. Persino ottenere un ruolo importante non garantisce che le opportunità successive arrivino con continuità. È una maratona lunghissima, segnata da momenti di grande soddisfazione e fasi più complicate. Quanto agli aspetti che avevo sopravvalutato, probabilmente immaginavo che il percorso sarebbe stato molto più semplice. Eppure, quella bambina cerco soprattutto di custodirla. Più cresco, più mi rendo conto che è ancora lei, in fondo, a desiderare di recitare. Perdere il contatto con quella parte di me significherebbe rischiare di smarrire anche la ragione più autentica per cui ho scelto questa professione. Mastroianni diceva che noi attori siamo, in fondo, degli eterni bambini. Condivido profondamente questa idea, perché la recitazione conserva una dimensione ludica, istintiva e persino folle. Se viene meno il desiderio di giocare e tutto si riduce a un semplice impiego, a una fatica, come si dice a Napoli, paragonabile a un’attività nella quale ci si limita a timbrare il cartellino, si rischia di perdere l’essenza stessa del mestiere. Per recitare bisogna continuare a emozionarsi, mantenendo un legame profondo con la propria interiorità. È per questo che cerco di proteggere la bambina che sono stata. Aveva intuito una verità fondamentale: tutto nasce da un sogno, da un impulso spontaneo e dal piacere di giocare. Quella dimensione deve continuare ad accompagnarci anche quando la passione diventa una professione. Altrimenti si rischia di perdere il contatto con la parte più intima di sé. Avevo certamente sottovalutato le difficoltà necessarie per trasformare la recitazione in un lavoro, ma avevo già compreso quanto fosse importante preservarne la magia”.

Prima ha ricordato che, durante i provini, può essere valutata anche la fisicità. Per una donna è ancora un aspetto particolarmente importante?

“Penso che oggi viviamo in un’epoca nella quale i canoni estetici tradizionali hanno perso gran parte del peso che avevano in passato. Negli anni Cinquanta e Sessanta, per esempio, alle attrici veniva spesso richiesto di rispondere a modelli di bellezza ben precisi, sia per quanto riguardava il volto sia per la corporatura. Sono fermamente convinta che oggi il panorama sia cambiato. Si cercano donne capaci di raccontare una storia e di risultare credibili nei ruoli che interpretano. L’aspetto fisico continua naturalmente ad avere una sua importanza, ma soprattutto in relazione alle caratteristiche del personaggio, non come semplice requisito estetico. A mio avviso, il settore è diventato molto più inclusivo e offre una maggiore libertà rispetto agli schemi del passato. Le attrici non sono più necessariamente vincolate a un ideale di bellezza assoluta, perché ciò che conta è soprattutto la capacità interpretativa. Questo, però, non significa che la bellezza debba smettere di essere celebrata. Se rappresenta una caratteristica coerente con il personaggio, perché non valorizzarla? Non vorrei che il superamento dei vecchi canoni portasse a considerare l’avvenenza femminile come un elemento da nascondere o sminuire. La bellezza può costituire un valore aggiunto e credo che abbia sempre avuto un ruolo importante nell’arte. Basti pensare alla Cappella Sistina e a quanto, nel corso dei secoli, la rappresentazione della bellezza abbia contribuito alla creazione di opere straordinarie. Anche sullo schermo, un volto particolarmente affascinante può avere una sua forza espressiva. Se questa qualità è funzionale al ruolo, ben venga; se non lo è, non deve diventare un criterio determinante. Trovo sbagliato, però, che l’aspetto estetico venga utilizzato per sminuire il talento di una donna, insinuando che abbia ottenuto una parte esclusivamente grazie alla propria avvenenza. La bellezza non dovrebbe mai trasformarsi in un motivo di discriminazione, né in senso positivo né negativo. Considero quindi un progresso importante il fatto che oggi ci sia maggiore apertura verso figure femminili differenti, libere dall’obbligo di corrispondere a modelli prestabiliti. Ciò che dovrebbe prevalere è la capacità di dare vita a un personaggio in maniera autentica e convincente”.

E a livello personale, che rapporto ha con lo specchio?

“Ho un ottimo rapporto con lo specchio e vivo con serenità il mio corpo. Devo ammettere, però, che durante l’adolescenza ho risentito di alcuni modelli estetici, come è accaduto a molte ragazze della mia generazione. Sono nata negli anni Novanta e, quando ero adolescente, negli anni Duemila, prevaleva un ideale di bellezza femminile legato a una magrezza estrema. La taglia 38 era considerata un riferimento, se non addirittura la 36. Avendo una fisicità mediterranea, ricordo di aver avvertito quella pressione. All’epoca esisteva un marchio di abbigliamento, che preferisco non nominare, particolarmente popolare tra le adolescenti. Per riuscire a indossare i suoi jeans dovevo acquistare una taglia L, perché proponeva vestiti pensati per corpi estremamente esili. Ricordo di essermi chiesta se il mio fisico fosse sbagliato, se fossi troppo formosa rispetto ai modelli che mi venivano proposti. Crescendo, però, ho capito quanto fossero infondate quelle insicurezze. Le mode cambiano continuamente, mentre ciascuno di noi deve imparare ad accettare la propria unicità e a valorizzarla. Se per quel marchio il mio corpo sembrava non corrispondere agli standard, per molti altri, che valorizzavano una silhouette mediterranea, indossavo taglie assolutamente nella norma. Ho iniziato così a comprendere che bisogna amare il proprio corpo proprio perché ci appartiene ed è unico. Naturalmente, questo significa anche prendersene cura, cercando di mantenerlo in salute attraverso una buona alimentazione, l’attività fisica e l’attenzione al proprio benessere, compresa la cura della pelle. Dall’adolescenza in poi ho imparato ad apprezzare sempre di più la mia fisicità mediterranea. Oggi posso dire di amarla ancora più di allora”.

Questo porta al tema del giudizio, sia quello che arriva dall’esterno sia quello che rivolgiamo a noi stessi. In quali aspetti è particolarmente severa con sé stessa?

“Sono molto esigente con me stessa soprattutto nei rapporti umani. Cerco sempre di non far soffrire le persone, di non gravare eccessivamente su di loro e di evitare parole che potrebbero ferirle. Presto molta attenzione alla sensibilità altrui. Allo stesso tempo, però, mi rendo conto che non possiamo controllare completamente le reazioni degli altri. Ognuno possiede una sensibilità diversa e interpreta le situazioni attraverso il proprio vissuto. Con il senno di poi è facile valutare diversamente un comportamento, ma nel momento in cui agiamo possiamo soltanto essere ciò che siamo, con la consapevolezza e gli strumenti che abbiamo a disposizione. Bisogna anche concedere agli altri il tempo e la possibilità di conoscere il nostro mondo interiore, di comprendere il nostro carattere e le intenzioni che guidano le nostre parole. Può capitare, per esempio, di esprimere un pensiero con il desiderio sincero di aiutare qualcuno e di ottenere, involontariamente, l’effetto opposto. È soprattutto in queste circostanze che tendo a giudicarmi con severità. Vorrei riuscire sempre a offrire il meglio di me, rispettando la sensibilità delle persone che incontro. So, però, che talvolta ferire qualcuno senza volerlo è inevitabile. Dobbiamo imparare ad accettarlo, perché non siamo macchine capaci di controllare ogni reazione. Siamo esseri umani, con emozioni, fragilità e limiti”.

E che cosa, invece, ferisce la sua sensibilità?

“Mi ferisce profondamente quando qualcuno si prende gioco dei miei sentimenti. Soprattutto quando una persona è consapevole dell’importanza che attribuisco a un legame, a un’emozione o a una situazione e sceglie comunque di banalizzarli o deriderli. Non sopporto che si scherzi con leggerezza su ciò che, per un altro essere umano, possiede un valore emotivo profondo”.

Biagio Conte era noto anche per portare una croce sulle spalle. Se dovessimo paragonare il mestiere dell’attore a una croce, quale sarebbe il peso più difficile da sopportare? Quale aspetto le provoca maggiore sofferenza o rabbia?

“Forse la solitudine. La carriera appartiene esclusivamente a te e, in un certo senso, sei l’imprenditrice di te stessa. Non puoi contare sempre su una squadra che condivida ogni responsabilità: molto spesso devi affrontare le difficoltà facendo affidamento soltanto sulle tue forze. Spetta a te trovare l’energia per andare avanti e recuperare le risorse emotive necessarie alla recitazione, anche quando hai trascorso una giornata difficile o stai attraversando un periodo complicato. Devi riuscire ad accantonare temporaneamente il tuo stato d’animo per entrare in quello di un personaggio oppure per affrontare un’intervista televisiva. È una professione che richiede moltissimo sul piano psicologico ed emotivo, perché non sempre le emozioni di cui hai bisogno sono immediatamente accessibili. Possono esserci giornate segnate da preoccupazioni, frustrazioni o sofferenze personali, magari legate anche a obiettivi professionali che non sei ancora riuscita a raggiungere. Eppure, quando arriva il momento di lavorare, devi trovare la forza di mettere tutto da parte. Davanti alla macchina da presa hai pochi minuti per esprimere esattamente ciò che viene richiesto. Può capitare di trascorrere un’intera giornata sul set per girare una sola scena. Anche se sei esausta, hai dormito poco o hai la mente occupata da altri pensieri, devi riuscire a recuperare la concentrazione e la disponibilità emotiva necessarie per interpretarla. E questo è un compito che nessuno può svolgere al posto tuo. In altre professioni, almeno in determinate circostanze, puoi chiedere a un collega di sostituirti o di occuparsi temporaneamente di un’incombenza. Nella recitazione non puoi delegare a qualcun altro le emozioni che devi esprimere. Sei tu a dover ritrovare l’equilibrio, la forza interiore e quella connessione profonda che ti permettono di entrare nella dimensione emotiva del personaggio. È probabilmente uno degli aspetti più impegnativi e solitari di questo mestiere”.

Le persone che le sono state accanto hanno sempre compreso le esigenze legate al suo lavoro?

“Sì, fortunatamente. Anche perché cerco sempre di far comprendere quanto questa professione sia importante per me: la recitazione rappresenta una parte essenziale della mia vita. Naturalmente può capitare di incontrare persone che non riescono a coglierne fino in fondo la complessità e che tendono a considerarla quasi un passatempo. Ci sono periodi nei quali un attore può trascorrere mesi senza essere impegnato quotidianamente sul set. Dall’esterno, qualcuno potrebbe avere l’impressione che non stia lavorando e che le opportunità arrivino soltanto grazie alla fortuna. In realtà, dietro ogni risultato esistono un impegno costante e una preparazione spesso invisibili. Una delle difficoltà maggiori consiste proprio nel mantenere vivo il proprio sogno, continuando a crederci nonostante l’alternarsi di successi e momenti di incertezza. A chi osserva questa professione da lontano può sembrare un mondo meraviglioso, quasi un Paese dei balocchi. Chi svolge un’attività più tradizionale potrebbe persino considerarla poco seria, oltre che instabile. Eppure, recitare è un lavoro a tutti gli effetti, che richiede disciplina, dedizione e un profondo impegno su sé stessi. Da questo punto di vista mi considero molto fortunata, perché ho sempre potuto contare sul sostegno della mia famiglia. Ho una sorella che è anche la mia migliore amica e che mi incoraggia quotidianamente. Le mie amiche conoscono da sempre il mio amore per la recitazione e sanno quanto significhi per me. Le persone che mi sono più vicine credono nel mio percorso, mi sostengono e fanno sinceramente il tifo per me”.

E i suoi fidanzati hanno sempre compreso queste esigenze?

“Sì, le hanno sempre comprese, anche se in alcuni casi la gelosia ha rappresentato un aspetto delicato della relazione. È un sentimento che può emergere facilmente nella vita di un attore, perché le riprese comportano spesso lunghi periodi lontano da casa. Trascorriamo intere giornate, e talvolta anche le notti, a stretto contatto con i colleghi, condividendo ritmi e situazioni che dall’esterno possono essere difficili da comprendere. Credo che la gelosia sia uno degli aspetti sui quali una coppia debba imparare a lavorare, soprattutto quando uno dei due svolge questa professione. Non considero, però, la natura del nostro mestiere un problema in sé. È importante che il partner ne comprenda le dinamiche e le accetti, riconoscendo che si tratta di impegni professionali. Non siamo in vacanza a bere un cappuccino: stiamo lavorando”.

Se la Chiara di dodici anni incontrasse l’attrice che è diventata oggi, che cosa la stupirebbe di più?

“Credo che sarebbe felice e piacevolmente sorpresa. A stupirla maggiormente sarebbe scoprire che, in questi dieci anni, non mi sono mai fermata, che ho continuato a lavorare e, soprattutto, che ho mantenuto la promessa che le avevo fatto. Da bambina desideravo diventare attrice e oggi esercito davvero questa professione. Non è rimasto uno di quei sogni infantili che si esprimono immaginando di diventare una rockstar o una modella e che, crescendo, finiscono per essere abbandonati. Ho tenuto fede al desiderio di quella bambina. Sto facendo il lavoro che sognavo, continuo a inseguire nuovi traguardi e non ho smesso di impegnarmi, nonostante le difficoltà e i momenti di incertezza. Penso che, se potesse osservare il percorso compiuto in questi dieci anni, le esperienze vissute e i numerosi rifiuti che abbiamo dovuto superare, sarebbe profondamente orgogliosa. Probabilmente mi direbbe: «Ammazza, Chia, brava! Sono proprio contenta di te»”.

È bello pensare a quante esperienze quella bambina non avrebbe potuto immaginare e a quante, oggi, potrebbero sorprenderla positivamente.

“Non bisognerebbe mai dare nulla per scontato, ma imparare a gioire sinceramente di ogni opportunità che la vita ci offre. In realtà, è una riflessione che faccio spesso. Mi viene in mente Scatola, una canzone di Laura Pausini nella quale l’artista si rivolge alla bambina che è stata. Ogni volta che l’ascolto mi commuovo fino alle lacrime, perché anch’io conservo un legame profondissimo con la mia infanzia. Talvolta mi pongo proprio la domanda che mi ha rivolto lei: «Chissà se oggi sono riuscita a rendere felice quella bambina». Per questo ho trovato la sua domanda particolarmente bella. Credo che la parte infantile che custodiamo dentro di noi debba continuare a vivere e che sia fondamentale non dimenticarla mai. Può sembrare una riflessione scontata, già espressa da tanti poeti e scrittori, ma ne sono profondamente convinta. È proprio quella bambina a continuare ad alimentare i nostri desideri, a spingerci ad agire e a inseguire i sogni che ci accompagnano nel tempo. In fondo, rappresenta la parte più autentica della nostra identità. È la nostra essenza più profonda, quella che continua a vivere dentro di noi anche quando diventiamo adulti”.