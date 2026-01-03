Chiara Costanzo morta nella strage di Crans-Montana, il dolore del papà che ha ricevuto la notizia

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Andrea Costanzo ha ricevuto “la telefonata che non dovrebbe mai arrivare a un padre”. Lo dice con la voce rotta al Corriere della Sera dopo aver avuto la conferma che sua figlia, Chiara Costanzo, è tra le vittime della strage di Crans-Montana. “Sino all’ultimo abbiamo sperato”, dice Andrea, poi improvvisamente “ti crolla il mondo addosso”.

Un’altra vittima italiana

Sabato 3 gennaio è arrivata la conferma su un’altra vittima italiana della strage di Crans-Montana. A riceverla è stato il padre, Andrea Costanzo: sua figlia Chiara non ce l’ha fatta.

La telefonata è arrivata tante ore dopo un’attesa che se da una parte giustificava una speranza, dall’altra alimentava il supplizio.

ANSA L’esterno del locale in cui si è consumata la strage a Crans-Montana, in Svizzera. Tra le vittime italiane c’è anche Chiara Costanzo, di appena 16 anni

Quella del mattino del 3 gennaio è stata “la telefonata che non dovrebbe mai arrivare a un padre”. Ora resta “un dolore sordo, indicibile”, racconta Andrea Costanzo al Corriere della Sera.

Con la voce rotta dal quel dolore appena descritto Andrea Costanzo sottolinea quanto sia “innaturale che un padre perda una figlia”.

Il racconto del padre

A Crans-Montana la task force svizzera, italiana e israeliana lavorano per l’analisi del Dna delle vittime “per restituire ufficialmente un nome a chi l’ha perso”, per questo il padre di Chiara si sta recando a Sion insieme alla moglie.

“Sino all’ultimo abbiamo sperato che Chiara fosse tra i feriti ricoverati negli ospedali ma non ancora identificati”, racconta Andrea Costanzo. Poi, improvvisamente, quella notizia che chiunque temeva: “Ti crolla il mondo addosso“, spiega.

Chi era Chiara Costanzo

Chiara aveva solo 16 anni. Era la figlia “più straordinaria che abbia mai calcato la Terra”, racconta il padre al Corriere della Sera. A Milano frequentava il liceo scientifico Moreschi, dove “aveva la media dell’otto e mezzo”.

Era “seria ma mai rigida”; coltivava la sua passione per la ginnastica artistica e per la natura, “sciava in modo impeccabile” e in famiglia non aveva mai creato un problema. Amava condurre una vita sana, aggiunge il padre: “Non le piacevano l’alcol, il fumo, figuriamoci le droghe”.

L’ultima notte a Crans-Montana

La sera del 31 dicembre 2025 la scelta era ricaduta su La Constellation “per caso” perché un altri locali “non c’era posto”. I suoi amici “c’erano già stati altre volte”, racconta papà Andrea.

Nessuno si aspettava il pericolo di una strage, del resto Chiara “era una ragazza con un alto senso di responsabilità”. Alla domanda sulla voglia di giustizia Andrea Costanzo risponde: “Il dolore adesso è più grande della sete di giustizia. Non so nemmeno se arriverà mai. Ora ho solo un grande vuoto“.