Chiara Ferragni a processo per pandoro e uova, accusa di truffa aggravata: cosa rischia e quanto ha già pagato

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Al via il processo che vede Chiara Ferragni imputata per truffa aggravata legata ai casi della finta beneficenza della vendita del pandoro e delle uova. Nella prima udienza alla terza sezione penale del tribunale di Milano l’imprenditrice non si è presentata in aula. Rischia la condanna fino a 5 anni. Le sono stati contestati “ingiusti profitti” di oltre 2,2 milioni di euro: ad oggi, tra fronte amministrativo e le donazioni fatte nei mesi dell’indagine, ha versato 3,4 milioni di euro.

Il processo a Chiara Ferragni per pandoro e uova

La prima udienza del 23 settembre davanti al giudice Ilio Mannucci Pacini è solo un primo passaggio tecnico per la costituzione delle parti, Chiara Ferragni è probabile che sarà presente nelle prossime udienze.

Dopo la citazione diretta a giudizio disposta dal pm Cristian Barilli e dall’aggiunto Eugenio Fusco, per la prima “udienza predibattimentale” sono stati convocati, attraverso i loro legali, l’imprenditrice e influencer Ferragni, il suo ex braccio destro Fabio Maria Damato e il presidente del cda di Cerealitalia Francesco Cannillo.

ANSA

L’influencer e imprenditrice Chiara Ferragni

Il reato ipotizzato è di truffa aggravata, l’accusa è di aver fatto credere ai consumatori che acquistando i pandori Balocco o le uova di Pasqua griffate Ferragni avrebbero fatto beneficenza finanziando un ospedale o aiutando ragazzi disabili.

Sarà emessa sentenza di non luogo a procedere per Alessandra Balocco, che era ai vertici dell’omonima azienda dolciaria, scomparsa questa estate.

Da quanto è trapelato, è possibile che gli avvocati chiedano il rito abbreviato. Questo renderebbe il processo più veloce e soprattutto chiuso al pubblico, oltre alla riduzione di un terzo della pena in caso di eventuale condanna.

Cosa rischia Chiara Ferragni

I legali degli imputati potrebbero sollevare questioni preliminari, come quella per contestare l’aggravante di aver approfittato della minorata difesa dei consumatori, ipotesi che ha reso il reato procedibile d’ufficio.

L’ex socio Pasquale Morgese, già autore di iniziative giudiziarie contro l’imprenditrice sui bilanci di Fenice, potrebbe costituirsi parte civile.

L’avvocato Paolo Di Fresco a Fanpage ha spiegato che, se fosse dimostrata la sua responsabilità penale, Chiara Ferragni potrebbe essere condannata alla pena prevista per la truffa aggravata, ovvero alla reclusione da 1 a 5 anni.

L’imprenditrice, in realtà, andrebbe in carcere solo se, alla fine dei tre gradi di giudizio, la pena inflitta fosse pari o superiore a 4 anni. Se la pena fosse inferiore, infatti, potrebbe chiedere l’affidamento in prova.

Non avendo precedenti penali e avendo già assunto diverse iniziative per risarcire il danno, secondo il legale è improbabile che Ferragni possa subire una condanna così severa.

Se la pena dovesse essere inferiore ai due anni, inoltre, sarebbe coperta dalla sospensione condizionale. L’influencer potrebbe anche scegliere di patteggiare, concordando la pena con il Pubblico Ministero, oppure chiedere la sospensione del processo con la messa alla prova.

Le tappe del “pandoro gate”

L’inchiesta, soprannominata “pandoro gate” ha preso il via dai casi di presunta pubblicità ingannevole legata alle vendite, a prezzi maggiorati e mascherate con iniziative benefiche, avvenute tra il 2021 e il 2022, del pandoro “Pink Christmas” Balocco e delle uova di Pasqua-Dolci Preziosi, entrambi i prodotti griffati Ferragni.

Tramite video e comunicazioni anche sui social dell’influencer sarebbe stata promossa la vendita del pandoro e delle uova, il cui ricavato sarebbe stato devoluto in beneficenza a un ospedale pediatrico.

Il cachet milionario sarebbe invece finito nelle casse delle aziende dell’imprenditrice. A dicembre 2023, l’Antitrust aveva sanzionato con un milione di euro due società che fanno capo alla influencer e con altri 400 mila euro la Balocco, ritenendoli responsabili, tutti insieme, della campagna ingannevole con la quale era stata pubblicizzata la vendita dei pandoro a un costo aumentato di due volte e mezza rispetto al prezzo base del prodotto.

Ferragni e le sue società, secondo i pm e il nucleo Pef della Guardia di finanza, avrebbero beneficiato di un “ingiusto profitto” di oltre 2 milioni e 200 mila euro a cui si è aggiunto un “ritorno di immagine legato alla prospettata iniziativa benefica”.

Finora l’influencer, tra il fronte amministrativo e le donazioni fatte nel tempo, ha versato 3,4 milioni di euro.

A Natale 2024 ha raggiunto un accordo con il Codacons, l’associazione dei consumatori che con i suoi esposti ha innescato l’inchiesta, in cui Ferragni si è impegnata a un risarcimento di 150 euro per trecento acquirenti danneggiati e il versamento di 200 mila euro a un’associazione che aiuta le donne vittime di violenza.