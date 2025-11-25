Chiara Ferragni a processo per truffa aggravata, chiesta condanna a 20 mesi per il pandoro e le uova di Pasqua

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Per Chiara Ferragni è stata chiesta una condanna a un anno e 8 mesi nel processo milanese con rito abbreviato per truffa aggravata sui noti casi della presunta pubblicità ingannevole del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua. Per i pm, l’imprenditrice e influencer avrebbe ingannato follower e consumatori con presunti ingiusti profitti per circa 2,2 milioni di euro. Chiara Ferragni, che ha rilasciato dichiarazioni spontanee in aula, ha sempre respinto le accuse.

La richiesta di condanna per Chiara Ferragni

Il procuratore aggiunto Eugenio Fusco e il pm Cristian Barilli hanno chiesto una condanna a un anno e 8 mesi per Chiara Ferragni, imputata, assieme al suo ex braccio destro Fabio Maria Damato e al patron di Dolci Preziosi Francesco Cannillo nel processo con rito abbreviato per truffa aggravata in relazione alle sponsorizzazioni del Pandoro Pink Christmas nel Natale 2022 e delle uova di Pasqua nel 2021 e 2022.

Le due operazioni commerciali, secondo l’accusa ipotizzata dal pm Barilli e dal procuratore aggiunto Fusco, sarebbero state “mascherate” da iniziative benefiche, facendo ottenere all’imprenditrice e influencer un “ingiusto profitto” stimato complessivamente in 2 milioni e 225 mila euro, più altri benefici legati al “ritorno di immagine” non calcolabili.

ANSA

L’arrivo di Chiara Ferragni in tribunale lo scorso 4 novembre.

La richiesta di condanna della pubblica accusa per Chiara Ferragni tiene conto della scelta del rito abbreviato per il processo, che prevede lo sconto di un terzo della pena per gli imputati.

Le dichiarazioni di Chiara Ferragni durante il processo

Chiara Ferragni era presente in aula ma è riuscita a evitare i fotografi, i cameraman e i giornalisti che l’attendevano all’ingresso del palazzo di giustizia, entrando nella struttura da un accesso secondario.

Come riportato dall’agenzia askanews, l’imprenditrice e influencer digitale ha preso la parola in aula per rilasciare una serie di dichiarazioni spontanee, nelle quali ha ribadito di aver agito “sempre in buona fede”. “Nessuno di noi ha mai lucrato” ha detto ancora Chiara Ferragni in aula.

La richiesta di condanna per Damato e Cannillo

Per Fabio Maria Damato e Francesco Cannillo, sotto processo assieme a Chiara Ferragni, la Procura ha chiesto condanne a, rispettivamente, 1 anno e 8 mesi e 1 anno di carcere.