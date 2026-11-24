Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Nel documentario Netflix “Chiara”, diretto da Leandro Emede, Chiara Ferragni rompe il silenzio sul matrimonio con Fedez e affronta il tema della violenza psicologica. L’imprenditrice digitale ha raccontato le difficoltà della relazione con il rapper, svelando retroscena sulla loro vita privata e sulla competizione professionale.

Chiara Ferragni e la violenza psicologica nel matrimonio con Fedez

Nel corso del documentario, disponibile in streaming, Chiara Ferragni ha ripercorso le diverse tappe della relazione con l’ex marito Federico Lucia, in arte Fedez, riconoscendo di aver inizialmente scambiato la gelosia del cantante per una manifestazione d’amore. L’influencer ha spiegato quanto possa essere difficile riconoscere gli atteggiamenti riconducibili alla violenza psicologica quando si è coinvolti sentimentalmente. Una riflessione accompagnata dalla consapevolezza di non essere riuscita ad allontanarsi da una relazione che oggi considera tossica, nonostante la propria condizione privilegiata.

Tra le dinamiche raccontate emerge anche la competizione professionale tra i due. Ferragni, infatti, ha ammesso di aver ridimensionato i propri successi davanti all’allora marito: “Non dicevo mai i miei cachet a mio marito. Di solito mentivo sulla cifra”.

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L’imprenditrice ha inoltre ricordato la solitudine provata durante il matrimonio e la difficoltà di trascorrere del tempo con Federico, arrivando a chiedere agli amici di non lasciarli soli durante le vacanze. Ha comunque precisato di non voler cercare vendetta contro l’ex marito.

Il retroscena su Fedez e Rosa Chemical a Sanremo e la crisi del matrimonio

Uno degli episodi centrali del documentario riguarda il Festival di Sanremo 2023. Ferragni avrebbe inizialmente esitato ad accettare la proposta di co-conduzione, temendo la reazione del marito per il suo ingresso in un ambiente professionale legato alla musica. Prima della kermesse avrebbe chiesto a Fedez di sostenerla.

Il bacio con Rosa Chemical, secondo l’imprenditrice concordato precedentemente tra i due artisti, avrebbe invece reso pubblica quella mancanza di rispetto che riteneva di subire nella vita privata. La crisi sarebbe precipitata con il caso del pandoro-gate. Ferragni ha anche rivelato che il rapper collaborò alla stesura del video di scuse pubblicato il 18 dicembre 2023, il famoso video della “tuta grigia“.

La rottura definitiva sarebbe maturata dopo la scoperta di una conversazione nascosta sul cellulare del marito. Nonostante avesse deciso di mandarlo via di casa, l’influencer ha raccontato che fu poi Fedez a interrompere la relazione.

I tradimenti, la depressione e il rapporto con i figli

Nel documentario Ferragni ha raccontato anche il periodo di depressione attraversato dopo il crollo della sua vita sentimentale e professionale, durante il quale faticava persino ad alzarsi dal letto. Particolarmente doloroso sarebbe stato un rimprovero ricevuto dall’ex marito durante un litigio: “Stai zitta, che adesso non sai neanche fare la madre“.

L’imprenditrice ha spiegato di aver cercato di nascondere la propria sofferenza ai figli, trovando successivamente conforto proprio nei momenti trascorsi con loro. Il 19 dicembre 2024, prima delle rivelazioni pubbliche di Fabrizio Corona, Fedez le avrebbe inoltre confessato di essersi innamorato di Angelica Montini prima del matrimonio. Una rivelazione arrivata dopo che alcuni ex collaboratori del rapper le avrebbero riferito di presunte infedeltà protratte negli anni. La versione raccontata nel documentario restituisce quindi un’immagine della relazione profondamente diversa da quella mostrata sui social dai Ferragnez.