Chiara Ferragni accusa un malore in Perù dopo l’escursione a 5mila metri con il compagno José Hernandez

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Chiara Ferragni ha accusato un malore dopo una gita in altura in Perù fatta insieme al compagno José Hernandez. L’imprenditrice si trova nel Paese sudamericano da qualche giorno. La disavventura è stata raccontata e documentata su Instagram, sia con foto che con video. Ferragni è stata costretta a ricorrere alla bombola d’ossigeno, presente nella camera dell’hotel, per superare il malore provocato dalla gita a oltre 5mila metri d’altitudine.

Malore in Perù per Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha aggiornato i suoi follower sull’accaduto, prima con un video dall’interno della camera dell’hotel che la mostra con la maschera di ossigeno, e poi con un video nel quale ha ricostruito quanto accaduto in Perù.

Ferragni, che poche ore prima aveva effettuato una gita a oltre 5mila metri d’altezza sulle famose Rainbow Mountain, ha accusato un altitude sickness, in italiano mal d’altitudine.

ANSA

Il racconto di Chiara Ferragni su Instagram

L’imprenditrice ha raccontato su Instagram che l’ultima notte a Cuzco lei, il suo compagno e i suoi amici erano saliti a oltre 5mila metri di altitudine. Tornati in città, dopo una doccia veloce, aveva continuato a scherzare sul fatto di non aver risentito dell’altitudine, a differenza di molti altri turisti che avevano assunto le apposite pillole contro il mal d’altitudine.

La situazione è però cambiata durante l’ultima sera, dopo aver cenato. Ferragni ha raccontato di aver avvertito improvvisamente una forte sensazione di calore, seguita dalla percezione che il corpo non rispondesse normalmente.

Sono comparsi anche difficoltà respiratorie e problemi al braccio, sintomi che l’hanno fatta andare nel panico. Lei e gli amici medici hanno quindi riconosciuto quelli che apparivano come i tipici segnali del mal d’altitudine.

Trattamento di ossigeno per Chiara Ferragni

A quel punto l’influencer è rientrata in hotel, dove si è sottoposta per 10-15 minuti a un trattamento con ossigeno, grazie alle bombole di cui sono dotate molte strutture ricettive della zona. Dopo la terapia ha riferito di essersi sentita meglio e il giorno successivo è tornata a Lima.

“Tutti nel gruppo abbiamo avuto un po’ di malore, ma nulla di grave, è normale quando fai un viaggio del genere”, ha rassicurato Chiara Ferragni.

“La sfiga è che ogni volta che dico “Oh come sono stata brava” poi succede qualcosa, quindi non devi mai tirartela”, ha concluso ironicamente l’imprenditrice nei video in italiano e in inglese.