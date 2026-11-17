Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Chiara Ferragni è tornata a parlare in un’intervista dopo quasi due anni, in occasione dell’uscita di un documentario su di lei. L’imprenditrice è tornata anche sul “Pandoro Gate” e sul video di scuse in tuta grigia, diventato famoso. Ha però anche parlato del suo rapporto con Fedez, con parole dure nei confronti dell’ex marito.

La nuova intervista di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair, a due anni dall’ultima, per raccontare il periodo successivo al Pandoro Gate, che ha determinato la fine del picco della sua popolarità.

L’imprenditrice ha anche parlato dell’uscita su Netflix di un documentario a lei dedicato, dal titolo “Chiara”, che tratterà anche di quel periodo.

ANSA

Tra gli episodi che Ferragni ha rivisitato nell’intervista anche quello del video di scuse, girato con addosso una tuta grigia, diventata poi celebre.

Ferragni e il Pandoro Gate, di chi fu l’idea della tuta grigia

Nell’intervista, Ferragni ha anche spiegato che non era stata lei ad avere l’idea di girare un video del genere, senza trucco e in tuta.

L’iniziativa sarebbe arrivata da una collaboratrice di Fedez, che allora era ancora suo marito. Il consulente di gestione della crisi assunto dalla coppia aveva avallato l’idea, che è poi diventata famoso video.

Le scuse dovevano essere una risposta forte alle accuse che stavano arrivando nella prima fase del “Pandoro Gate”. Un momento raccontato di recente anche da Fabio Maria Damato, suo ex collaboratore, che si era opposto al video.

L’attacco a Fedez

Una parte dell’intervista di Ferragni è stata dedicata proprio al suo rapporto con l’ex marito Fedez, da cui ha divorziato nel 2025. Il racconto ha ripercorso le difficoltà della coppia.

“Tu pensi di aver vissuto una relazione e poi ti rendi conto che quella relazione l’avevi vissuta solo tu”, ha spiegato Ferragni iniziando a raccontare la relazione.

“Con Federico mi sentivo sola. Ho scambiato certe tossicità finisci per scambiarle per segni d’amore”, ha poi concluso Ferragni.